Uranpreis stabil dank bester Zukunftsaussichten

Zwar fielen die Uranium-Futures in den USA im März aufgrund des Krieges im Nahen Osten, aber nun liegen sie wieder stabil bei rund 84 US-Dollar je Pfund Uran.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.04.2026, 15:55 Uhr Zürich/Berlin

Es ist die erwartete langfristige Nutzung der Atomenergie, die für feste Preise sorgt. Die stromverschlingenden Rechenzentren, die aus dem Boden schießen, werden einen gewaltigen Energiebedarf nach sich ziehen. Daher wurden in den USA bereits die Vorschriften für die Genehmigungen und den Bau von Uranumwandlern und -anreichern gelockert. Aus Russland kommt nun mal weniger Uran und dies gilt es auszugleichen. Geopolitische Querelen sowie jahrelange Unterinvestitionen in den Uranmarkt verknappen das Angebot.

31 Staaten sind die Verpflichtung eingegangen ihre Atomkraftkapazitäten bis 2050 zu verdreifachen. Neue Reaktoren werden geplant, gebaut und bei bestehenden Anlagen werden vielfach die Laufzeiten verlängert. Auch entdecken mehr und mehr Anleger den Rohstoff Uran. So nimmt die Aktivität bei Uran-ETFs und Physical Funds zu und auch die Uranunternehmen finden zusehends Beachtung. Insgesamt gilt der Uransektor als unterbewertet.

Die Stromversorgung und die Endverbraucher-Elektrifizierung machen bereits die Hälfte der heutigen weltweiten Energieinvestitionen aus. Welche Berechnungen auch immer angestellt werden, klar ist, dass der Strombedarf auf der Erde wächst. Strompreise sind heute ein wichtiger Punkt sowohl für Verbraucher als auch für Politiker. Die Bedeutung für eine sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung sollte nicht unterschätzt werden. Denn Stromausfälle verursachen Kosten und Probleme, wie es 2025 auf der iberischen Halbinsel zu sehen war.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei. Mit dem Produktionsstart bei der Burke Hollow-Liegenschaft betreibt das Unternehmen nun zwei seiner drei ISR-Produktionsplattformen in den USA.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Uranium Royalty setzt auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen – darunter Lizenzgebühren, Streaming-Rechte, Fremd- und Eigenkapital von Uranunternehmen sowie physische Urantransaktionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

Quellen:

https://de.tradingeconomics.com/commodity/uranium;

https://www.kapitalerhoehungen.de/kommentare/vom-rohstoff-zum-reaktor-wie-cameco-stallion-uranium-und-constellation-energy-die-ki-getriebene-energiekrise-fuer-sich-nutzen;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

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