Der Uranpreis

Der Vertragszyklus der Energieversorger wirkt auf den Uranpreis ein, ebenso wie die geringe Liquidität am Markt und die Dominanz weniger Produzenten.

So können Kapazitätskürzungen oder -ausfälle große Auswirkungen auf den Uranmarkt haben und zu volatilen Preisen führen. Aktuell wird wohl die Uranproduktion in Kasachstan zurückgehen. Viele Jahrzehnte lieferte das Land etwa 40 Prozent des globalen Urans. Doch nun haben die zwei größten Minen das Produktionsmaximum erreicht und es wird mit einem deutlichen Rückgang der Produktion in den kommenden zwei Jahren gerechnet. Nebenbei bemerkt dauert es fast 20 Jahre von einer Uranentdeckung bis zur Produktion. Und noch immer wird wenig im Uransektor investiert, der Minenbau ist sehr teuer und Genehmigungsverfahren sind langwierig.

Heute befindet sich die Kernenergie in einer Phase der Wiederbelebung und der Uranbedarf steigt. Verknappt sich das Uranangebot, dann dürfte sich dies auf die Uranpreise auswirken. Ein Blick auf die Historie des Uranpreises zeigt, dass von 2000 bis 2007 der Spotpreis für Uran unter zehn US-Dollar je Pfund lag. Dann kam es zu Versorgungsengpässen (Überschwemmungen und Zyklone), die Lagerbestände sanken und 2007 kostete dann das Pfund Uran mehr als 120 US-Dollar. In der dann folgenden Finanzkrise wurden Uranbestände liquidiert und versteigert, der Preis fiel auf rund 40 US-Dollar.

Es folgten der Unfall in Fukushima, die Preise fielen auf etwa 20 US-Dollar je Pfund Uran. Angebotskürzungen und Produktionsstopps aufgrund der Pandemie wirkten als nächstes. Seit 2023 hat sich Uran nun verteuert. Denn die Lagerbestände sind gesunken und Atomkraftwerke werden wieder gebaut, geplant, Laufzeiten werden verlängert. Das Pfund Uran kostet heute rund 90 US-Dollar je Pfund, Uranunternehmen freuen sich.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Kürzlich hat das Unternehmen eine Royalty auf zwei Uranprojekten in Saskatchewan zum Portfolio hinzugefügt.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert und kann die Energiesicherheit in den USA stärken. Eine Privatplatzierung spült gerade frisches Geld in die Kasse.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/.

