Uranpreis auf dem Weg zu neuen Höhen

Mit mehr als 60 US-Dollar je Pound ist der Uranpreis höher als in den vergangenen fünf Jahren.

Wie wichtig die Atomkraft im Energiemix ist, macht sich zusehends in den Köpfen vieler Regierungen breit. In den Niederlanden zum Beispiel spielte die Kernenergie eine kleine Rolle, trug mit wenigen Prozent zur Energieerzeugung bei. Doch nun plant die niederländische Regierung sowohl Laufzeitenverlängerungen als auch den Bau neuer Kernkraftwerke. Auch Schweden, Anfang 2023 noch neutral gegenüber Atomkraft eingestellt, zeigt sich nun offen für eine Wiederbelebung dieser sauberen Art der Energieproduktion. Ohne Atomenergie gelingt der Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas nun mal nicht.

Dieses (fast) weltweite Umdenken zeigt sich nun im Uranpreisanstieg, denn ohne Uran geht es nicht. Und manch Analyst geht noch von viel höheren Uranpreisen in der Zukunft aus. Laut der World Nuclear Association wird der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen die Uranfrage stark anheizen. Heute werden jährlich rund 81.000 Tonnen gebraucht. Bis 2040 sollen es geschätzte 135.000 Tonnen Uran sein, die weltweit gebraucht werden. Diese Menge an Uran ist geringer als die Menge, die heute aus den Minen kommt. Nach dem Fukushima-Debakel war Uran nicht mehr gefragt, der Preis fiel enorm, Investitionen in den Uranbereich waren nicht gefragt.

Eine deutliche Unterversorgung mit Uran ist also ein wahrscheinliches Szenario für die Zukunft, was wiederum den Preis weiter nach oben treiben dürfte. Es dürfte sich nun auch allmählich lohnen, stillgelegten Uranminen wieder neues Leben zu verleihen.

Ein Projekt, das über eine historische Uran-Mineralressource verfügt und bereits fortgeschritten ist, ist das Cebolleta-Uranprojekt in New Mexiko. American Future Fuel – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/american-future-fuel-corp/ – hat dort mit dem Bohrprogramm begonnen.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt in den USA und in Kanada Uranprojekte, die teilweise bereits betriebsbereit sind. Auch Uranbeteiligungen gehören zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und American Future Fuel (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/american-future-fuel-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

