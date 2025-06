Uranpreis in Wartestellung

Die Fundamentaldaten beim Uran sind bestens, doch beim Preis tut sich gerade nicht viel.

Aktuell notiert der Preis für Uran bei rund 70 US-Dollar je Pfund. Vom 52-Wochen-Hoch im Mai 2024 bei 93,60 US-Dollar je Pfund Uran ist der Preis also noch ein Stück entfernt. Obwohl es aufgrund der fast weltweiten Akzeptanz der Atomenergie bestens aussieht, bewegt sich der Preis gerade kaum. Ursächlich wirkt hier wohl die abwartende Haltung der Energieversorger. In den USA ist der „Green New Deal“ ausgelaufen. Und da Russland mit einem Anteil von etwa 40 Prozent ein gewichtiger Teilnehmer bei der Brennstoffproduktion ist, wird die Entwicklung im Ukraine-Russland-Krieg genau beobachtet. Jedenfalls zeigen die Trends im Uranbereich angesichts der geplanten und im Bau befindlichen Kernkraftwerke in eine Richtung: Uran wird zusehends gebraucht und ist begehrt und könnte knapp werden. Nicht zuletzt schuld an dieser Entwicklung dürfte die Nachfrage aus dem Technologiebereich sein. Rechenzentren und künstliche Intelligenz erfordern große Energiemengen, wobei diese zuverlässig vorhanden und möglichst emissionsarm sein sollte.

Länder, die ihr erstes Atomkraftwerk planen, werden von der IAEO, der Internationalen Atomenergieorganisation unterstützt. Dazu gehört zum Beispiel Ecuador oder afrikanische Länder. Überhaupt wächst das Interesse an der Kernenergie in Lateinamerika stark an. Die Nuklearwissenschaft kann noch mehr. Sie verbessert Ernährungssicherheit und das Exportpotenzial von Lebensmitteln, zum Beispiel bei der Bekämpfung von Insektenschädlingen. Auch beim Kampf gegen Meeresverschmutzung durch Plastik kommt die Nuklearwissenschaft zum Einsatz. Heute könnten sich Uranaktien, die vielfach noch unterbewertet sind, also für Anleger lohnen, so beispielsweise Uranium Energy oder Premier American Uranium.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – ist der größte lizenzierte Uranproduzent in den USA und schuldenfrei. Die ISR-Uranprojekte liegen in den USA, weitere Projekte befinden sich in Kanada.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – besitzt Uranliegenschaften in ausgezeichneten Uranregionen wie Colorado, Wyoming und New Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

