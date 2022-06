Gold und Kupfer in Wartestellung

In gefragte Rohstoffe wie Gold oder Kupfer wird wieder neues Leben kommen.

Spezielle Eigenschaften machen Gold und Kupfer wertvoll. Gold als sicherer Hafen sollte in diesen unsicheren Zeiten seine Attraktivität nicht verlieren. Kupfer ist unabdingbar für den Klimawandel. Die hochgesteckten Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien weltweit werden den Kupferbedarf anheizen. So ist beispielsweise in einem Elektroauto viermal so viel Kupfer verbaut als wie in einem herkömmlichen Fahrzeug. Laut Goldman Sachs könnte Kupfer im laufenden Jahr ein neues Allzeithoch erreichen, damit habe Kupfer besondere Aufmerksamkeit verdient. Der aktuelle Schwächeeinbruch ergibt somit die perfekten Voraussetzungen für potenzielle langfristige Gewinne in diesem Sektor. Elektromobilität, Wind- und Solarenergie stehen angesichts der Ukraine-Krise und der erkannten fatalen Abhängigkeiten besonders bei den EU-Staaten zunehmend im Blickpunkt. Viel zu lange wurden zu wenig Investitionen in Kupfer getätigt. Und die voranschreitende Elektrifizierung verlangt nach dem rötlichen Metall. Damit es nicht zu einem Versorgungsdefizit in den nächsten Jahren kommt, müssten laut Berechnungen weltweit mehr als 100 Milliarden US-Dollar in den Aufbau von Kupferminen fließen. Ansonsten drohe ein jährliches Versorgungsdefizit von 4,7 Millionen Tonnen Kupfer pro Jahr bis 2030.

Gold wird auch für moderne Technologien verwendet, doch sein Hauptanwendungsfeld ist es für Schmuck und als Anlagevehikel zu dienen. Investoren schätzen die Wertstabilität des Goldes. Ein Ausbruch preislicher Natur scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Denn hohe Inflation und die Unsicherheiten wie es wirtschaftlich und politisch in diesem Jahr noch weitergehen wird, sollten Anleger noch mehr in den sicheren Hafen Gold ziehen. Die preisliche Wartestellung, die jetzt herrscht, sollte genutzt werden. Daher ein Blick auf Gesellschaften, die Gold und Kupfer in ihren Projekten haben, so wie etwa Golden Rim Resources oder Torq Resources.

Golden Rim Resources – https://www.youtube.com/watch?v=srU4o-uP8oY – entwickelt fortgeschrittene Goldprojekte in Westafrika und konzentriert sich dabei auf sein Vorzeigeprojekt, das äußerst aussichtsreiche 930.000 Unzen Goldprojekt Kada in Guinea, sowie das 2.000.000 Unzen Goldprojekt Kouri in Burkina Faso.

Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=YXODDhv0QD4 – besitzt in Chile drei Projekte, die Gold und Kupfer enthalten. Dabei ist auch das aussichtsreiche Kupfer-Gold-Projekt Margarita.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -).

