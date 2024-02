Hoher Uranpreis bestens für Uranunternehmen

Unsicherheiten auf der Angebotsseite bestehen aufgrund der Lage im Niger und bezüglich Uranimporten aus Russland.

Auch wenn der Preis für ein Pfund Uran gerade etwas unter die magische Linie von 100 US-Dollar gerutscht ist, der Preisanstieg bei Uran ist bemerkenswert. Die vielbeachtete reduzierte Produktionsprognose von Kazatomprom beruht auf Produktionsproblemen. Denn Schwefelsäure ist knapp und Bauverzögerungen behindern zudem die Uranproduktion. Nach der Katastrophe von Fukushima war der Uranmarkt überversorgt. Aber heute sieht die Versorgungslage ganz anders aus. Die Minenversorgung reicht nicht mehr aus, um den Bedarf der Atomreaktoren zu decken.

Und die Zahl der Kernkraftwerke wächst. So hat etwa Großbritannien zugesagt, 300 Millionen Pfund in die Unterstützung der landeseigenen Produktion von Uran zu investieren. Auch die sogenannten Anreicherungsdienste sind von Bedeutung, denn bisher wird HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium) nur von Russland und China hergestellt. Die US-Regierung engagiert sich für den Erhalt bestehender Atomkraftwerke und vergibt dafür Kredite.

Und in Michigan könnte es zur ersten Wiederinbetriebnahme eines stillgelegten US-Atomreaktors kommen. Auch wollen die USA russische Uranimporte verbieten. Ein wichtiges Uranproduktionsland ist Niger. Der Staatsstreich vom Sommer 2023 ist noch präsent und beeinflusst die Uranproduktion. All dies verringert die Versorgungssicherheit. Uran ist heute nun mal ein gefragtes Gut. Und so, angetrieben auch durch den hohen Uranpreis, mehren sich die Ankündigungen stillgelegte Uranprojekte wiederzubeleben.

So hat beispielsweise Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – den Neustart seines Christensen Ranch-Projektes in Wyoming verkündet. Produktionsbeginn soll August 2024 sein. Uranium Energy besitzt Uranprojekte in den USA und in Kanada sowie verschiedene Uranbeteiligungen, ein interessantes Unternehmen für Investoren.

Inzwischen besteht auch im Uranbereich die Möglichkeit auf ein Royalty-Unternehmen zu setzen, nämlich Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ -. An knapp 20 Uranprojekten ist Uranium Royalty beteiligt.

