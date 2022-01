Mit Uranunternehmen auf Uran setzen

Günstige Angebots- und Nachfragefundamentaldaten sprechen für höhere Uranpreise.

Auch das neue Jahr wird von Unsicherheiten beherrscht werden, die US-Notenbank wird versuchen ihre Geldpolitik umzudrehen, während die Inflationsgefahr weiter zunimmt und die Realzinsen im negativen Bereich bleiben werden. Das Augenmerk der Investoren ist daher auf Gold gerichtet. Doch auch Energieträger prägen Schlagzeilen, so auch der Atomstrom. Mit einem Investment in Urangesellschaften sind daher Aussichten auf Gewinne verbunden. Denn beim Uranpreis herrscht ein Ungleichgewicht. Der Preis, zu dem Bergbaukonzerne Anreize erhalten, die Produktion wieder aufzunehmen oder zu erhöhen und der aktuelle Preis sind noch nicht im Gleichgewicht. Schließlich sind, so Schätzungen der Experten von Kitco News, Preise von rund 60 US-Dollar je Pfund Uran dafür nötig. Aus den Nachfrage- und Angebotsdaten leiten die Experten daher einen realistischen Preis von rund 60 US-Dollar je Pfund Uran her, wobei dieses Gleichgewichtsniveau schon im laufenden Jahr erreicht werden könnte. Aktuell kostet Uran knapp 44 US-Dollar je Pfund.

Uran könnte aufgrund der vielen weltweit geplanten und im Bau befindlichen Kernkraftwerke knapp werden, beispielsweise in Russland. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS stehen die entwickelten Vorkommen dort kurz vor der Erschöpfung. Für 2030 bis 2035 wird nun mit einer deutlichen Verknappung von Uran gerechnet. Zwar besitzt Russland bedeutende Uranreserven, aber die meisten Erze seien von geringer Qualität. Daher sei ein wirtschaftlich sinnvoller Abbau schwierig oder sogar unmöglich. Russland steht nach Angaben der World Nuclear Association (im Jahr 2020) weltweit auf dem siebten Platz bei der Uranproduktion und auf dem vierten Platz bei den Ressourcen. Die Zeichen stehen also weltweit gut für Unternehmen mit Uran in den Projekten, beispielsweise für Uranium Energy oder Consolidated Uranium.

Letztere – https://www.youtube.com/watch?v=HvzfwSR2A4o&t=35s – sehen ihr Geschäftsmodell darin Uranprojekte rund um den Globus zu erwerben und zu entwickeln.

Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=kW_EFS0AUHk – besitzt in den USA mehrere, teilweise genehmigte Uranprojekte sowie eine Aufbereitungsanlage in Südtexas und Beteiligungen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Consolidated Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

