Promotionbasis launcht neues Jobanbieter-System für die Personalplanung

Kiel, Juni 2025 – Seit dem 20. Mai 2025 präsentiert sich Promotionbasis mit einem grundlegend überarbeiteten Jobanbieter-System.

Die Plattform geht damit weit über die klassische Stellenveröffentlichung hinaus und positioniert sich als zentrales Tool für zukunftssichere Personalplanung und Projektorganisation.

Das neue System zeigt sich mit einer vollständig überarbeiteten Nutzeroberfläche, die durch modernes Design und eine klare Struktur überzeugt. Der Inseratsprozess führt Unternehmen Schritt für Schritt effizient durch die Erstellung und Veröffentlichung ihrer Jobangebote.

Ein weiteres zentrales Feature ist die individuelle Nutzerverwaltung. Mitarbeitende erhalten eigene Logins, was klare Zuständigkeiten schafft und die Datensicherheit erhöht. Mit dem neuen Creditsystem und den pbCoins können Inserate sowie zusätzliche Leistungen flexibel gebucht und gezielt rabattiert eingesetzt werden.

Im Fokus stehen zudem eine deutlich verbesserte Übersicht und Kontrolle über Bewerbungsprozesse. Das neue Bewerbungsboard zeigt alle eingegangenen Bewerbungen mitsamt ihrem aktuellen Status und ermöglicht so ein effizientes Bewerbermanagement. Ergänzt wird dies durch eine neue Bewerberdaten-Ansicht, in der relevante Unterlagen wie Lebensläufe, Dokumente, Profilbilder oder sogar Bewerbungsvideos sofort einsehbar sind. Erste integrierte Statistiken bieten außerdem wertvolle Einblicke in die Performance von Inseraten.

Promotionbasis vereinfacht mit dieser Systemerneuerung die tägliche Arbeit im Recruiting. Alles ist schnell erreichbar, klar dargestellt und intuitiv bedienbar – von der Inseratsschaltung über die Bewerberverwaltung bis hin zur Auswertung.

Zur Einführung des neuen Systems bietet Promotionbasis einen exklusiven Rabatt von bis zu 50 % auf die Buchung von Inseraten – ein Dankeschön an bestehende Kunden und ein attraktiver Anreiz für alle, die das neue System jetzt kennenlernen möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Promotionbasis GmbH

Herr Promotionbasis GmbH Presseabteilung

Sophienblatt 44-46

24114 Kiel

Deutschland

fon ..: 0431-66675810

web ..: https://www.promotionbasis.de/recruiting

email : pressearbeit@promotionbasis.de

Seit 2002 ist Promotionbasis die größte deutschsprachige Jobplattform für Promotion-, Messe- und Eventjobs. Mit über 770.000 registrierten Jobsuchenden und mehr als 6.500 Unternehmen ist die Plattform eine zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte und Arbeitgeber. Als effektiver Recruiting-Partner unterstützt Promotionbasis Agenturen und Unternehmen dabei, maßgeschneiderte Personallösungen zu finden.

