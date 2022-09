Neu bei Promotionbasis: Videobewerbungen für die Promotion-, Messe- und Event-Branche

Kiel, September 2022 – Das Recruiting entwickelt sich immer mehr zu einem digitalen Medium. So hat sich auch die klassische Papier-Bewerbung weitestgehend in die elektronische Bewerbung gewandelt.

Ein weiterer Schritt in die Digitalisierung ist die Bewerbung per Video. Auf promotionbasis.de gibt es ab sofort die Video-Funktion. Jobsuchende haben nun die Möglichkeit, Bewerbungsvideos in ihren Stammdaten zu hinterlegen, die als Ergänzung zu ihren Bewerbungen dienen.

Registrierte Jobsuchende auf Promotionbasis können bis zu drei Videos direkt aus dem System heraus in ihren Stammdaten hinterlegen und auf diese Weise Jobanbieter von ihren kommunikativen Stärken überzeugen.

Inhaltlich steht zunächst die Kurzvorstellung im Vordergrund. Hier kann der Promoter/Jobsuchende von seinen bisherigen Aktions- und Berufserfahrungen samt Einblick in genaue Aufgaben berichten. Im zweiten Video kann der Jobsuchende erläutern, warum er für Promotion-, Messe- oder Eventjobs besonders geeignet ist. Und im dritten Video gibt es die Möglichkeit, von Zielen bzw. Erwartungen an Promotion-, Messe- oder Eventjobs zu erzählen.

Die neue Video-Funktion auf Promotionbasis bietet Jobanbietern viele Vorteile. Über die Sichtung der Videos kann im Vorfeld besser selektiert werden, ob der Bewerber auf die ausgeschriebenen Jobs sowohl optisch als auch bezüglich seiner kommunikativen Fähigkeiten passt. Bewerbungsgespräche, Video-Calls und Castings können reduziert und somit Kosten und Zeit eingespart werden. Gerade bei der Suche nach Aushilfen und temporärem Personal spielt ein effizienter Recruiting-Prozess eine wichtige Rolle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Promotionbasis GmbH

Frau Promotionbasis GmbH Presseabteilung

Sophienblatt 44-46

24114 Kiel

Deutschland

fon ..: 0431-66675810

web ..: https://www.promotionbasis.de

email : pressearbeit@promotionbasis.de

promotionbasis.de ist die große deutschsprachige Ressource für Informationen und Jobs aus dem Promotion-, Messe- und Eventbereich für Promoter, Hostessen/Hosts und Event-Personal. Seit der Gründung 2002 finden mehr als 700.000 angemeldete Jobsuchende passende Promotion-Jobs, Messe-Jobs oder Event-Jobs auf der übersichtlichen und leistungsstarken Jobbörse. Mehr als 6.000 Agenturen und Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen auf die Leistungen von promotionbasis.de.

Pressekontakt:

Promotionbasis GmbH

Frau Promotionbasis GmbH Presseabteilung

Sophienblatt 44-46

24114 Kiel

fon ..: 0431-66675810

web ..: https://www.promotionbasis.de

email : pressearbeit@promotionbasis.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

REPLY: Sicherheitsrätsel im 24-Stunden-Marathon lösen – Countdown zur Reply Cybersecurity Challenge