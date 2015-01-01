-
Arndtteunissen lädt zum Usability-Testessen – Innovative UX-Praxis trifft auf Austausch und Networking
Sehr geehrte Damen und Herren,
insbesondere für Startups, Digital Unternehmen oder allgemein Unternehmen, die digitale Produkte entwickeln oder nutzen, ist diese Meldung besonders interessant.
Düsseldorf, Februar 2026 – Die renommierte Branding- und UX/UI-Design-Agentur Arndtteunissen GmbH lädt am 26. März 2026 UX-Professionals, Entwickler_innen, Produktverantwortliche und Anwender_innen zum deutschlandweit etablierten Usability-Testessen in ihre Düsseldorfer Agenturräume ein. Bei diesem besonderen Event werden digitale Produkte in entspannter Atmosphäre gemeinsam getestet, bewertet und weiterentwickelt – ein Blick in die Zukunft nutzerzentrierter Gestaltung.
Mit UX-Testessen zum besseren digitalen Erlebnis
Beim Usability-Testessen handelt es sich um ein etabliertes Format in der UX-Szene, das Menschen, die digitale Produkte entwickeln oder nutzen, an einen Tisch bringt. In lockerer Atmosphäre mit Pizza, Getränken und anregenden Gesprächen bieten die Gastgeber eine Plattform, auf der Prototypen, Websites, Apps und digitale Services direkt von echten Nutzer*innen ausprobiert und nach ihren Erfahrungen bewertet werden – ein wertvoller Impuls für effizientere und anwenderfreundlichere Lösungen.
Ziel der Veranstaltung ist es, UX-Know-how greifbar zu machen, Austausch zwischen Kreativen und Anwender*innen zu fördern und einen praxisnahen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Das Format kombiniert Praxis, Feedback und gemeinsames Lernen und ist offen für alle – unabhängig von Vorerfahrungen in Design oder Entwicklung.
„Gute Nutzererfahrungen entstehen nicht im stillen Kämmerlein – sie brauchen echte Menschen, echte Eindrücke und echten Austausch. Mit dem UX-Testessen schaffen wir auf eine spielerisch experimentelle Weise genau diesen Raum für Praxis, Diskussion und Inspiration.“ _Benjamin Arndt, Geschäftsführer Arndtteunissen GmbH_
Das Usability-Testessen erfolgt in Kooperation mit dem Verband German UPA, dem führenden Berufsverband für User-Experience- und Usability-Professionals im deutschsprachigen Raum, der sich für nutzerzentrierte Gestaltung und Fachdialog engagiert.
Mitmachen & weiterführende Informationen
Interessierte UX-Enthusiast_innen, Entwickler_innen, Produktgestalter*innen oder Designinteressierte sind eingeladen, sich bis 13. Februar 2026 mit einer kurzen Teilnahmeinfo anzumelden (per E-Mail an testessen@arndtteunissen.de). Der Austausch mit Gleichgesinnten, direktes Feedback und neue Inspirationen stehen im Vordergrund.
Weitere Informationen rund um das UX-Testessen finden Sie unter https://www.arndtteunissen.de/ux-testessen
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Arndtteunissen GmbH
Herr Benjamin Arndt
Marc-Chagall-Straße 2
40477 Düsseldorf
Deutschland
fon ..: 02116355360
web ..: http://www.arndtteunissen.de
email : testessen@arndtteunissen.de
Die arndtteunissen GmbH ist eine strategische Branding- und Markenagentur mit Sitz in Düsseldorf. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 verfolgt sie konsequent das Ziel, verborgene Potenziale von Marken zu entdecken und daraus wirkungsvolle Markenidentitäten zu entwickeln.
Als interdisziplinäres Team verbindet sie strategisches Denken mit kreativem Design und technologischer Umsetzung: von Markenstrategie über Corporate Identity, UX/UI-Design, Web- und Motion-Produktion bis hin zum 3D-Design.
Dabei stehen Empathie für Marken und Menschen, unternehmerisches Denken sowie Mut zur Innovation im Mittelpunkt.
Die Arbeitsweise von arndtteunissen kennzeichnet sich durch hohe Agilität und enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Als Partner auf Augenhöhe integriert die Agentur ihr Team in Prozesse gemeinsam mit ihren Auftraggebern, um Lösungen zu schaffen, die sowohl kreativ als auch strategisch überzeugen.
Pressekontakt:
Arndtteunissen GmbH
Herr Benjamin Arndt
Marc-Chagall-Straße 2
Düsseldorf 40477
fon ..: 0211/6355360
email : arndt@arndtteunissen.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Mikrobiom: Darmflora rückt bei der Alzheimer- und Parkinson-Prävention zunehmend in den Fokus Der Uranpreis
Arndtteunissen lädt zum Usability-Testessen – Innovative UX-Praxis trifft auf Austausch und Networking
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Innovative Gewürzdosen und -streuer von ADV PAX Lutec: Qualität trifft Funktionalität für Profis und Genießer
- Madagaskar hebt 16-jährige Aussetzung der Erteilung von Bergbaugenehmigungen auf: Ein bedeutender Fortschritt für das Graphitprojekt Ambato Arana von LION
- Kupfer und Gold – das Beste aus zwei Welten
- Der Uranpreis
- Arndtteunissen lädt zum Usability-Testessen – Innovative UX-Praxis trifft auf Austausch und Networking
- Mikrobiom: Darmflora rückt bei der Alzheimer- und Parkinson-Prävention zunehmend in den Fokus
- humera zeigt neues Release auf der Zukunft Personal Nord
- Schaltschranklösungen mit explosionsgeschützten Heizungen in sensiblen Umgebungen
- Wachstum im Handwerk: Betriebe zwischen 10 und 30 Mitarbeitern besonders gefordert
- Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit für die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 bekannt
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.