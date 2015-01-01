  • Arndtteunissen lädt zum Usability-Testessen – Innovative UX-Praxis trifft auf Austausch und Networking

    Sehr geehrte Damen und Herren,

    insbesondere für Startups, Digital Unternehmen oder allgemein Unternehmen, die digitale Produkte entwickeln oder nutzen, ist diese Meldung besonders interessant.

    BildDüsseldorf, Februar 2026 – Die renommierte Branding- und UX/UI-Design-Agentur Arndtteunissen GmbH lädt am 26. März 2026 UX-Professionals, Entwickler_innen, Produktverantwortliche und Anwender_innen zum deutschlandweit etablierten Usability-Testessen in ihre Düsseldorfer Agenturräume ein. Bei diesem besonderen Event werden digitale Produkte in entspannter Atmosphäre gemeinsam getestet, bewertet und weiterentwickelt – ein Blick in die Zukunft nutzerzentrierter Gestaltung.

    Mit UX-Testessen zum besseren digitalen Erlebnis
    Beim Usability-Testessen handelt es sich um ein etabliertes Format in der UX-Szene, das Menschen, die digitale Produkte entwickeln oder nutzen, an einen Tisch bringt. In lockerer Atmosphäre mit Pizza, Getränken und anregenden Gesprächen bieten die Gastgeber eine Plattform, auf der Prototypen, Websites, Apps und digitale Services direkt von echten Nutzer*innen ausprobiert und nach ihren Erfahrungen bewertet werden – ein wertvoller Impuls für effizientere und anwenderfreundlichere Lösungen.

    Ziel der Veranstaltung ist es, UX-Know-how greifbar zu machen, Austausch zwischen Kreativen und Anwender*innen zu fördern und einen praxisnahen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Das Format kombiniert Praxis, Feedback und gemeinsames Lernen und ist offen für alle – unabhängig von Vorerfahrungen in Design oder Entwicklung.

    „Gute Nutzererfahrungen entstehen nicht im stillen Kämmerlein – sie brauchen echte Menschen, echte Eindrücke und echten Austausch. Mit dem UX-Testessen schaffen wir auf eine spielerisch experimentelle Weise genau diesen Raum für Praxis, Diskussion und Inspiration.“ _Benjamin Arndt, Geschäftsführer Arndtteunissen GmbH_

    Das Usability-Testessen erfolgt in Kooperation mit dem Verband German UPA, dem führenden Berufsverband für User-Experience- und Usability-Professionals im deutschsprachigen Raum, der sich für nutzerzentrierte Gestaltung und Fachdialog engagiert.

    Mitmachen & weiterführende Informationen
    Interessierte UX-Enthusiast_innen, Entwickler_innen, Produktgestalter*innen oder Designinteressierte sind eingeladen, sich bis 13. Februar 2026 mit einer kurzen Teilnahmeinfo anzumelden (per E-Mail an testessen@arndtteunissen.de). Der Austausch mit Gleichgesinnten, direktes Feedback und neue Inspirationen stehen im Vordergrund.

    Weitere Informationen rund um das UX-Testessen finden Sie unter https://www.arndtteunissen.de/ux-testessen

    Die arndtteunissen GmbH ist eine strategische Branding- und Markenagentur mit Sitz in Düsseldorf. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 verfolgt sie konsequent das Ziel, verborgene Potenziale von Marken zu entdecken und daraus wirkungsvolle Markenidentitäten zu entwickeln.

    Als interdisziplinäres Team verbindet sie strategisches Denken mit kreativem Design und technologischer Umsetzung: von Markenstrategie über Corporate Identity, UX/UI-Design, Web- und Motion-Produktion bis hin zum 3D-Design.
    Dabei stehen Empathie für Marken und Menschen, unternehmerisches Denken sowie Mut zur Innovation im Mittelpunkt.

    Die Arbeitsweise von arndtteunissen kennzeichnet sich durch hohe Agilität und enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Als Partner auf Augenhöhe integriert die Agentur ihr Team in Prozesse gemeinsam mit ihren Auftraggebern, um Lösungen zu schaffen, die sowohl kreativ als auch strategisch überzeugen.

