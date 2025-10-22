  • BGM-Frühstück in Würzburg: Austausch und Networking zum betrieblichen Gesundheitsmanagement

    Wer BGM wirksam im Unternehmensalltag umsetzen will, profitiert vom Austausch mit Praktikerinnen und Praktikern. Das BGM-Frühstück bietet Raum für offene Gespräche, neue Perspektiven und Kontakte.

    BildWürzburg, Mainfranken – 7. Januar 2026

    Am Donnerstag, 22. Januar 2026, findet in Würzburg das BGM-Frühstück Mainfranken statt. Eingeladen sind Personalverantwortliche, Führungskräfte, Gesundheitsmanagerinnen und -manager sowie alle Interessierten am betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) aus Würzburg, Mainfranken und der Region.

    Die Veranstaltung wird von Jürgen T. Knauf, Gründer des BGM-Netzwerks Mainfranken, initiiert und findet von 08:00 bis 10:30 Uhr im Café Flawless im Hotel Dortmunder Hof, Innerer Graben 22, 97070 Würzburg, statt.

    Das BGM-Frühstück bietet eine offene Plattform für den praxisnahen Austausch zu aktuellen Themen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Im Mittelpunkt stehen persönliche Gespräche, Erfahrungsberichte aus Unternehmen sowie das regionale Netzwerken in entspannter Atmosphäre.

    Ablauf der Veranstaltung:
    08:00 Uhr – Ankommen und Frühstück
    08:30 Uhr – Begrüßung und Vorstellungsrunde
    09:00 Uhr – Offene Diskussion und Networking
    10:30 Uhr – Ende der Veranstaltung

    Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Kosten für das Frühstück werden individuell vor Ort beglichen. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich bis 15.1.2026.

    „Mit dem BGM-Frühstück schaffen wir einen regionalen Treffpunkt für den Austausch auf Augenhöhe“, sagt Jürgen T. Knauf. „Ziel ist es, voneinander zu lernen und gemeinsam Impulse für gesunde und leistungsfähige Unternehmen zu setzen.“ Sorry, keine Dienstleister!

    Weitere Informationen und Anmeldung unter:
    https://www.scopar.de/20260122-bgm-fruehstueck

    Pressekontakt:
    Jürgen T. Knauf
    BGM-Netzwerk Mainfranken
    E-Mail: knauf@scopar.de
    https://www.scopar.de/bgm-netzwerk

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SCOPAR – Scientific Consulting Partners
    Herr Jürgen T. Knauf
    Postfach 6504
    97015 Würzburg
    Deutschland

    fon ..: 016094789375
    web ..: https://www.scopar.de
    email : knauf@scopar.de

    Unser BGM-Netzwerk Mainfranken umfasst über 100 Personal- und BGM-Verantwortliche. Natürlich sind auch BGM-Interessierte außerhalb Mainfrankens herzlich eingeladen, Teil unseres Netzwerks zu werden. Das BGM-Netzwerk Mainfranken ist eine vertriebsfreie Zone. Kosten der Mitgliedschaft: keine

    Veranstalter ist SCOPAR, ganzheitliche Unternehmensberatung mit Weitblick.

