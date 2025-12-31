Silber – etwa doppelt so teuer als vor einem Jahr

Eine Angebotsverknappung und eine verstärkte Nachfrage haben ebenso wie globale Unsicherheiten den Preis angetrieben.

Die wachsende Bedeutung des Silbers in der Industrie ist unbestritten. Private und institutionelle Anleger haben vermehrt beim Edelmetall zugegriffen. Nach einem neuen Allzeithoch Ende 2025 ging es dann erst mal abwärts mit dem Preis. Da wirkten Gewinnmitnahmen und Chinas Ankündigung einer Exportgenehmigungspflicht. Da werden also Kontrollen für Silberexporte verschärft. Und Silber ist längst kein gewöhnlicher Rohstoff mehr, sondern wird als strategischer Rohstoff verstanden, der für die Rüstung und die Industrie an Bedeutung gewinnt.

China hat Silber einen strategischen Status verliehen. Denn China, in vielen Bereichen des Rohstoffmarktes an der Führungsspitze, hatte angekündigt seltene und strategische Metalle unter Exportmaßnahmen zu stellen. Und Silber war bei diesen Rohstoffen mit dabei, ebenso wie Antimon und Wolfram. Die USA haben Silber im November auf die Liste der kritischen Metalle gesetzt. Charttechniker sehen übrigens eine Unterstützungszone bei 69,55 US-Dollar je Feinunze Silber. Werden die Hochs bei knapp 84 US-Dollar erreicht, dann sollte einem weiteren Preisausbruch nach oben nichts im Wege stehen.

Silber, seit Jahren im Defizit, wird zu rund 60 Prozent in der Industrie eingesetzt. Und in der wachsenden Solarindustrie kann Silber bisher nicht ersetzt werden, denn es ist das Metall mit der höchsten elektrischen Leitfähigkeit und extrem guter Lichtreflexion. Vieles spricht also für einen weiteren Siegeszug des Silbers und damit auch der Bergbauunternehmen, die Silber in ihren Projekten besitzen, wie beispielsweise Fortuna Mining oder Discovery Silver.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold. Die Goldverkäufe stiegen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 56 Prozent an (Porcupine-Projekt).

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine im Senegal punktet mit sehr guten Bohrergebnissen, eine Bauentscheidung soll es im zweiten Quartal 2026 geben.

