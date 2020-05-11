Raffles Verlag – singapurische Literatur in Deutschland

Mit dem Raffles Verlag startet ein neuer deutscher Buchverlag, der sich auf herausragende Literatur aus Singapur spezialisiert hat.

Der RAFFLES VERLAG ist ein junger Verlag für singapurische Literatur in Deutschland. Das herausragende und in viele Sprachen übersetzte Werk „Was uns unsere Namen gibt“ von Alvin Pang ist die Auftaktveröffentlichung des Verlages, übersetzt aus dem Englischen. Anspruchsvolle Literatur aus Singapur, die die multikulturelle Gesellschaft und die einzigartige Geschichte Singapurs widerspiegelt, wird im Raffles Verlag veröffentlicht.

Die erste Veröffentlichung des Verlags ist der deutschsprachige Band „Was uns unsere Namen gibt“ von Alvin Pang – ein poetisches Werk, das die Bedeutung von Namen als Verbindungspunkt zwischen Identität, Erinnerung und Kultur beleuchtet. Das Buch erscheint in hochwertiger Ausstattung und wurde bewusst in Singapur gedruckt, um Authentizität und Qualität zu unterstreichen.

Der Raffles Verlag hat es sich zur Aufgabe gemacht, Stimmen jenseits des literarischen Mainstreams in den deutschen Sprachraum zu bringen und so den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Singapur zu vertiefen.

Klappentext des Buches „Was uns unsere namen gibt von Alvin Pang:

„Er hatte die Idee aus einem Buch wie demjenigen, das du zuletzt gelesen und geliebt, dessen gewöhnliches Cover du jedoch vergessen hast. Als Leinwand nahm er nicht seine Haut her, sondern sein ganzes gelebtes Leben, und er verbrachte seine Tage so, als bestünde er nur aus den wertvollsten Bestandteilen anderer Menschen. Um seine Vorstellungen zu verwirklichen, lernte er zu beobachten und in die Tiefe zu schauen, durch die schillernde Oberfläche hindurch, bis er die Farben darunter zu unterscheiden wusste, die übrigens unvergänglich waren. Nach und nach gab er ihnen Namen und wob sie in nächtlichen Stunden in sein Herz. Was er tat, berührte dich, denn er kannte anscheinend Ereignisse aus deiner Vergangenheit. Sie sind noch da, falls du Lust haben solltest, hineinzuschauen.“

Über den international bekannten und gefeierten Autoren Alvin Pang:

ALVIN PANG ist bekannt als Herausgeber, Forscher, Kurator, Kommentator und Fotograf, außerdem tritt er auf, liest, rezensiert, studiert, übersetzt, reist, lehrt, speist, dokumentiert, schafft Design, träumt und liebt Katzen. Großzügige Geister aller Herren Länder haben seine Worte bei Vereinigungen, Festen und Jahrestagen gefeiert. Übersetzer in über 20 Sprachen haben sich über seine poetischen Werke den Kopf zerbrochen. Früher strebte er danach, nicht fassbar zu sein und hielt Rastlosigkeit für eine Tugend; doch inzwischen hat er erkannt, dass das Leben kurz ist und schlichtweg unauslotbar. Er hat schon immer eine Brille gebraucht.

Der Raffles Verlag ist ein Imprint der Klarant GmbH.

In der Klarant GmbH ist auch der Klarant Verlag zu Hause. Der erfolgreiche Klarant Verlag hat das großte Angebot an Ostfrieslandkrimis in Deutschland.

