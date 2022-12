HSMA setzt auch im Jahr 2023 auf Networking und Austausch von aktuellem Fachwissen in der Hotellerie

Die HSMA Deutschland e.V. baute im laufenden Jahr das Angebot an Events und regionalen Netzwerkplattformen weiter aus: Der Verband will weiterhin für persönliche Begegnungen sorgen.

Rund 30 Events – davon 16 bundesweit organisierte Regionalevents – mit insgesamt weit über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern organisierte die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) im Jahr 2022. Ziel des Branchenverbands ist es, nicht nur Menschen aus der Hotellerie wieder zusammen zu bringen, sondern Antworten und Lösungen zu den aktuellen Themen Marketing, Vertrieb, Technologie sowie Employer Branding anzubieten: „Eines unserer drei Event Highlights war die HSMA Lounge #offsite unter dem Motto «United Skills of Hospitality» im Rahmen der leider ausgefallenen ITB. Hier haben sich zahlreiche Hotelnerds in Berlin getroffen. Doch wenn das Event eine coole Alternative gewesen ist, freuen wir uns im kommenden Jahr auf die «echte» ITB, wo die HSMA wieder mit der HSMA Lounge @ ITB an gewohnter Stelle zu finden sein wird. Aber auch unsere beliebten Barcamps zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise das HSMA HR & Employer Branding Camp im Frühjahr, sorgten 2022 stets dafür, dass sogar gemeinsam vor Ort Lösungsansätze für relevante Herausforderungen in der Hotellerie erarbeitet wurden. Wieder einmal haben uns somit die Events gezeigt, dass der persönliche Austausch einfach nicht zu ersetzen ist!“, so Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Zeèv Rosenberg, Präsident der HSMA Deutschland e.V., fügt hinzu: „Am 14. September fand die Premiere unseres neuen Eventformats «About Hospitality #checkinforfuture» an vier Standorten gleichzeitig statt. Insgesamt haben über 250 Teilnehmende an der Veranstaltung rund um die Hotellerie und ihre vielfältigen Berufs- und Karrieremöglichkeiten teilgenommen. Bei diesem Event hatten alle Hotelinteressierten die Möglichkeit, mit unseren Networking-Partnern vor Ort ins Gespräch zu kommen und sich zusätzlich bei Vorträgen rund um die Hotellerie weiterzubilden sowie die verschiedenen Fachbereiche der Hotellerie kennenzulernen.“

Neben dem 14. Hotelcamp gehörten die HSMA Lounge #offsite im Rahmen der leider ausgefallenen ITB, das HSMA & HR Employer Branding Camp, der #HSMAday 2022, das HSMA MICE Camp sowie About Hospitality #Checkinforfuture zu den grössten Events der HSMA Deutschland e.V.

Neben den etablierten Events wird der Branchenverband in Bezug auf die unterschiedlichen Veranstaltungsformate im kommenden Jahr seine Aktivitäten weiter ausbauen. Dabei stehen besonders die Regionalevents im Fokus der Planung, um noch mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Mitglieder vor Ort in Workshops und interaktiven Formaten eingehen zu können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HSMA Deutschland e.V.

Frau Anna Heuer

c/o Design Offices, Koppenstraße 93

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 47812663

web ..: http://www.hsma.de

email : info@hsma.de

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldsparplan für Kinder? Darauf sollten Sie achten