HSMA Hotelcamp: Die kultige Innovationsplattform für die Hotellerie wieder als Live-Event

Im Jahr 2009 als weltweit erstes Barcamp für die Hotellerie ins Leben gerufen, findet das Event 2021 erneut in Krefeld statt. Vom 4. bis 6. November wird wieder über Trends in der Branche diskutiert.

Seit 12 Jahren organisiert die HSMA Deutschland e.V. in Zusammenarbeit mit Realizing Progress (Tourismuszukunft) das beliebte Barcamp für die Hotellerie im deutschsprachigen Raum. Aufgrund der Corona-Situation haben die Veranstalter das Hotelcamp im Jahr 2020 erfolgreich digital organisiert: „Auch hier waren zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Branche dabei. Ein Barcamp lebt jedoch von persönlichen Begegnungen, einem Austausch von Angesicht zu Angesicht und der gemeinsamen Diskussion und Erarbeitung von Lösungsansätzen für die aktuellen Herausforderungen in der Hotellerie. Und davon gibt es derzeit einige!“, so Georg Ziegler, Präsident der HSMA Deutschland e.V.

Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V. fügt hinzu: „Das Hotelcamp hat sich seit seiner Gründung als beliebtes Kult-Event etabliert, bei dem in entspannter Atmosphäre ungezwungen Gedanken getauscht und weiterentwickelt werden. Aber auch um potenzielle Partner oder Kunden treffen zu können und sein eigenes Netzwerk zu erweitern.“

Das für die Branche eher ungewöhnliche Veranstaltungsformat eines Barcamps, bei dem die Teilnehmenden zu Beginn des Events die Inhalte und den Ablauf selbst festlegen, gehört nun seit Beginn an zu einer festen Eventgröße in der deutschsprachigen Hotellerie. Die Organisatoren HSMA Deutschland e.V. und Realizing Progress (Tourismuszukunft) konnten im Laufe der Jahre die Teilnehmerzahlen des Hotelcamps von 80 auf über 150 Personen steigern.

Das Hotelcamp 2021 findet zum 13. Mal vom 4. bis 6. November 2021 im MERCURE Tagungs- & Landhotel Krefeld statt. Anmeldung und weitere Informationen auf der Website des HSMA Hotelcamp. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HSMA Deutschland e.V.

Frau Anna Heuer

c/o Design Offices, Koppenstraße 93

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 47812663

web ..: http://www.hsma.de

email : info@hsma.de

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutscher Webshop – Herman Miller erweitert mit Onlinegeschäft die Präsenz am europäischen Büromöbelmarkt