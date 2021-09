Canadian Palladium durchschneidet 19 m mit 1,77 g/t Palladiumäquivalent in Zone Garden und setzt Erweiterung von neuer Zone „EOH“ mit 15 m mit 1,36 g/t Palladiumäquivalent bei Palladiumlagerstätte East Bull fort

Vancouver (British Columbia), 22. September 2021. Canadian Palladium Resources Inc. (CSE: BULL, OTCQB: DCNNF, FWB: DCR1) (das Unternehmen) erhält weiterhin bedeutsame Analyseergebnisse von der Palladiumlagerstätte East Bull, 90 km westlich von Sudbury in Ontario. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrergebnisse stammen von drei Bohrlöchern am westlichen Ende der Lagerstätte. Diese Ergebnisse erweitern die Zone Garden und die kürzlich entdeckte Zone EOH, die als mineralisierter Zuleitungsgesteinsgang unterhalb der Zone Garden interpretiert wird.

Die Höhepunkte der Bohrlöcher EB-21-70 bis -72 beinhalten Folgendes:

– Bohrloch EB-21-71 wies einen mächtigen Abschnitt von 15,0 m mit einem Gehalt von 1,36 g/t Palladiumäquivalent auf, einschließlich 6,0 m mit 2,13 g/t Palladiumäquivalent in der neuen Zone EOH.

– Bohrloch EB-21-72 wies einen mächtigen Abschnitt von 19,0 m mit einem Gehalt von 1,77 g/t Palladiumäquivalent auf, einschließlich 14 m mit 2,08 g/t Palladiumäquivalent in der Hauptzone Garden.

Wayne Tisdale, CEO von Canadian Palladium, sagte: Die Beständigkeit der Mineralisierung in der Zone Garden ist herausragend und sie enthält einige großartige hochgradige Abschnitte. Mit der Entdeckung der Zone EOH unterhalb der Zone Garden durchschneiden wir in manchen unserer Bohrlöcher mehrere mineralisierte Zonen. Wir freuen uns darauf, diese Ergebnisse im vierten Quartal in unsere aktualisierte Ressourcenschätzung zu integrieren.

Bohrergebnisse – Die Ergebnisse sind Teil eines 15.000 m umfassenden Bohrprogramms, dessen primäres Ziel die Erweiterung der aktuellen vermuteten Ressource und die Entdeckung einer neuen Mineralisierung ist. Siehe Abbildung 1 mit den Bohrlochstandorten.

Bohrloch EB-21-70 durchschnitt 20 m mit einem Gehalt von 0,994 g/t Palladiumäquivalent in der Zone Garden und bohrte über die Spitze der Zone EOH. Bohrloch EB-21-71 durchschnitt sowohl die Zone Garden als auch die darunter liegende Zone EOH, wobei sich die hochgradigere Mineralisierung auf der Südseite der Zone EOH befindet. Bohrloch EB-21-72 ist das östlichste der hierin gemeldeten Bohrlöcher und wurde konzipiert, um die Zone Garden neigungsabwärts zu erweitern. Die hochgradigere Mineralisierung in EB-21-72 befindet sich an der Basis der Zone Garden.

Palladiumlagerstätte East Bull, bedeutsame Bohrabschnitte,

Bohrlöcher EB-21-70 bis

-72

DDH Zone Az./NeVoBiMächtigPd Pt Au Cu Ni Co 2PGM PdÄ

Nr. ig. n s keit g/tg/tg/t% % % + q

( (m) Au g/

m)(m (g/tt

) )

Garde180o/-799920 0,30,10,00,10,00,00,5950,9

EB-21-n 60 79 20 97 04 36 07 94

70 o

EB-21-Garde180o/-161710 0,40,10,00,00,00,00,6080,9

71 n 60 3 3 15 47 45 92 43 06 61

o

und EOH 232515 0,50,10,00,20,00,00,7381,3

6 1 45 38 55 18 29 07 64

EinschEOH 24256 0,90,20,00,30,00,01,2322,1

l. 5 1 52 03 77 20 42 09 33

EB-21-Garde180o/-242619 0,80,20,00,10,00,01,2171,7

72 n 60 5 4 57 73 88 41 61 08 73

o

EinschGarde 252614 1,00,30,10,10,00,01,4342,0

l. n 0 4 24 09 02 74 62 08 76

Palladiumäquivalentgehalt basierend auf den Parametern in der Ressourcenschätzung und dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 vom 23. Mai 2019. Metallpreise basieren auf Durchschnittswerten der letzten 24 Monate zum 31. Januar 2018. In US-Dollar lauten diese Preise wie folgt: Pd: 767 $/oz, Pt: 973 $/oz, Rh: 1.000 $/oz, Au: 1,262 $/oz, Cu: 2,53 $/lb, Ni: 4,62 $/lb, Co: 20 $/lb.

Die Palladiummineralisierung in der Zone Garden ist vorwiegend in einer um 45° nach Norden abfallenden, unterschiedlich strukturierten Melagabbro-Einheit in der Nähe des Basalkontakts des Gabbros East Bull enthalten. Der Schwerpunkt der Bohrungen lag auf der Erprobung des Streichens und der abwärtsgerichteten Erweiterungen dieser kontaktartigen Mineralisierung, die für gewöhnlich eine Mächtigkeit von mehreren zehn Metern aufweist.

Die Zone EOH weist nun mehrere Bohrabschnitte auf und weitere Analyseergebnisse für die Zone EOH sind noch ausstehend. Die disseminierte Sulfidmineralisierung in der Zone EOH steht mit einem inklusionsreichen Melagabbro-Zuleitungsgesteinsgang oder -kanal für die Zone Garden in Zusammenhang. Die aktuellen Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Zone EOH nordöstlich verläuft und eine subvertikale Neigung aufweist. Die Zone ist entlang des Streichens und neigungsabwärts offen.

Die Diamantbohrlöcher wurden allesamt mit einem Azimut von 180° und einer Neigung von -60° gebohrt. Die gemeldeten Mächtigkeiten sind die gebohrten Mächtigkeiten. Die wahren Mächtigkeiten werden auf 90 % der Abschnitte in der Zone Garden geschätzt. Die Ausrichtung der Zone EOH ist nicht ausreichend gut definiert, um zu diesem Zeitpunkt die wahren Mächtigkeiten zu schätzen. Abgesehen von den hierin gemeldeten Ergebnissen wird zurzeit auch Rhodium analysiert und zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet werden.

QS/QK des Bohrprogramms – Diese Phase des Bohrprogramms wurde unter der Leitung von Garry Clark, P.Geo., von Clark Exploration Consulting, einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß NI 43-101, durchgeführt. Die Bohrkernproben wurden von Personal des Unternehmens mit einer Steinsäge geteilt, wobei eine Hälfte in der Kernkiste aufbewahrt und in der Einrichtung des Unternehmens in Massey in Ontario eingelagert wurde. Die Bohrkernproben wurden in versiegelten Säcken mittels Kurier an Activation Laboratories (Actlabs) nach Ancaster in Ontario transportiert. Actlabs ist ein unabhängiges, gemäß ISO/IEC 17025 zertifiziertes Labor. Die Platingruppenelement-Analyse wurde mit einer 30-g-Brandprobe mit ICP-MS- oder ICP-AES-Abschluss durchgeführt. Analysen auf mehrere Elemente, einschließlich Kupfer und Nickel, wurden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren unter Verwendung von 0,25 g mit ICP-AES-Abschluss durchgeführt. Zertifizierte Standard-, Leer- und gebrochene Doppelproben werden dem Probenstrom in einem Verhältnis von einer QS/QK-Probe pro zehn Kernproben hinzugefügt. Die Ergebnisse werden beim Eintreffen auf Akzeptanz geprüft. Alle Standards, die mit den Ergebnissen in dieser Pressemitteilung in Zusammenhang stehen, wurden innerhalb der definierten Grenzen des angewendeten Standards als akzeptabel eingestuft.

Herr Garry Clark, P. Geo., Mitarbeiter von Clark Exploration Consulting, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101, der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Canadian Palladium Resources Inc.

Wayne Tisdale, President und CEO

T: (604) 639-4472

Hinweise für Leser

Die vorliegende Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen und ähnliche Begriffe oder Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder eintreten werden. Insbesondere enthalten die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung – ohne Einschränkung – Aussagen über den vorgeschlagenen Zeitpunkt und den Abschluss der Privatplatzierung sowie über die vorgeschlagene Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Folglich gibt es keine Zusicherung, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Ergebnissen übereinstimmen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Branchenbedingungen, einschließlich Regierungs- und Umweltschutzbestimmungen; das Versäumnis, die Zustimmungen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Drittparteien, falls erforderlich, einzuholen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden einzuholen; die Volatilität des Aktienmarktes; Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb von Wasserentsorgungsanlagen verbunden sind; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Material; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, verarbeitungstechnische und transportbezogene Probleme; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste der Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben etwas anderes vor. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Abb. 1: In dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrabschnitte der Palladiumlagerstätte East Bull. Die Basiskarte ist eine luftgestützte magnetische Totalfelduntersuchung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61603/East_Bull-drill-results _Sept212021_DEPRcom.001.jpeg

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canadian Palladium Resources Inc.

Wayne Tisdale

1558 West Hastings Street

V6G 3J4 Vancouver, BC

Kanada

email : info@canadianpalladium.com

Pressekontakt:

Canadian Palladium Resources Inc.

Wayne Tisdale

1558 West Hastings Street

V6G 3J4 Vancouver, BC

email : info@canadianpalladium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutscher Webshop – Herman Miller erweitert mit Onlinegeschäft die Präsenz am europäischen Büromöbelmarkt HSMA Hotelcamp: Die kultige Innovationsplattform für die Hotellerie wieder als Live-Event