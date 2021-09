Deutscher Webshop – Herman Miller erweitert mit Onlinegeschäft die Präsenz am europäischen Büromöbelmarkt

Der US-amerikanische Möbelhersteller eröffnet in Deutschland seinen zweiten Webshop in Europa. Der Schwerpunkt liegt auf ergonomischen Performance-Sitzmöbeln und Homeoffice-Lösungen.

Herman Miller, der weltweit führende Anbieter innovativer Design- und Einrichtungslösungen und ein Teil des MillerKnoll-Konzerns (NASDAQ: MLHR), gibt den Start seines neuen Webshops in Deutschland bekannt. Der Webshop richtet sich mit seinem großen Angebot an Performance-Sitzmöbeln und Büroaccessoires vor allem an Menschen im Homeoffice sowie Klein- und Einpersonenunternehmen. Die Entscheidung für die Einrichtung eines deutschsprachigen Herman Miller Webshops wurde bereits 2020 als Reaktion auf den großen Erfolg des Herman Miller Gaming Stores getroffen. Darüber hinaus ausschlaggebend ist die anhaltend hohe Nachfrage nach ergonomischen Sitzmöbeln auch aus dem privaten Bereich. Der neue Webshop bietet den Verbrauchern eine neue und direkte Möglichkeit, die vielfach ausgezeichneten ergonomischen Möbel von Herman Miller direkt zu beziehen und sich von der hohen Sitzqualität der Produkte zu überzeugen.

„Immer mehr Unternehmen führen flexible Formen der Arbeit von zu Hause aus ein oder planen sogar, ihre Mitarbeiter ganz aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen. Der Bedarf an einer gesunden und ergonomischen Homeoffice-Einrichtung ist daher ungebrochen und wir sind der Meinung, dass diese Mitarbeiter gesündere Optionen als den Esszimmerstuhl verdient haben“, sagte Debbie Propst, Präsidentin Global Retail bei MillerKnoll. „Die Förderung der Gesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens aller unserer Kunden steht im Mittelpunkt unserer Arbeit – dient sie doch nicht zuletzt auch der Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz. Angesichts der sich verändernden Marktnachfrage stellt unser neuer Webshop in Deutschland sicher, dass unsere Kunden Unterstützung bekommen, um bei sich zu Hause einen optimalen Arbeitsplatz einzurichten.“

Die innovativen Lösungen für das Homeoffice sowie die ergonomischen und gestalterischen Grundsätze des preisgekrönten Performance-Seating Portfolios von Herman Miller können nun bequem online von zuhause aus erkundet werden. Bei Herman Miller greifen die Bereiche Gesundheitsforschung, Produktdesign und Materialforschung eng ineinander, um die Gesundheit seiner Kunden dauerhaft positiv zu beeinflussen. Der Kunde profitiert von den vielen individuellen Konfigurationsmöglichkeiten im Webshop, wie den individuell wählbaren Oberflächen und stilvollen Details, vor allem aber von den technischen Optionen wie einer atmungsaktiven Polsterung oder einer mehrfach anpassbaren Rückenlehne.

„Der große Erfolg unseres erst im letzten Jahr gestarteten Webshop für Gaming-Stühle und Zubehör hat das große Potenzial für Herman Miller im deutschen Onlinemarktsegment gezeigt“, betont Ben Groom, Chief Digital Officer bei MillerKnoll. „Unsere Kunden können nun direkt mit der Marke in Kontakt treten und unsere gesamte Palette an Sitzmöbeln und Homeoffice-Lösungen erforschen und ausprobieren. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus innovativem Design, moderner Ästhetik und langlebiger Leistung zusammen mit einer bis zu 12-jährigen Garantie auf unsere Produkte auch deutsche Verbraucher überzeugen wird.“

MillerKnoll Global Retail – zu der neben Herman Miller und Knoll weitere Marken wie Fully, Design Within Reach und HAY gehören, treibt die Entwicklung des Online-Handels weiter voran, um den sich den wandelnden Anforderungen und Wünschen seiner internationalen Kunden gerecht zu werden. Mit Deutschland geht in Europa nach Großbritannien nun der zweite Webshop online und gesellt sich zu den bereits bestehenden in den USA, Kanada, Japan, China, Hongkong, Indien und Brasilien.

„Wir wissen, dass Home-Office-Lösungen wichtige Investitionen sind, und unser neuer Webshop wird deutschen Besuchern die Informationen und Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, bevor sie ihren Kauf tätigen“, führt Propst fort. „Die Performance-Sitzmöbel von Herman Miller sind das Ergebnis jahrzehntelanger ergonomischer Forschung – ein Schlüsselelement, das auch in Zukunft ein entscheidender Faktor für die Einrichtung funktionaler Arbeitsplätze zu Hause und im Büro sein wird. Wir bei Herman Miller sind stolz darauf, problemlösende Designs anzubieten, und unsere Webshops sind Beispiele dafür, wie wir dieses Versprechen einlösen können.“

Weitere Informationen zum Deutschen Onlineshop von Herman Miller finden Sie unter https://destore.hermanmiller.com/.

Über Herman Miller:

Herman Miller ist ein weltweiter Marktführer im Möbeldesign. Seit der Gründung im Jahr 1905 inspirieren seine innovativen, problemlösenden Designs und Einrichtungsgegenstände Menschen auf der ganzen Welt. Die Marke Herman Miller steht dabei für das fortwährende Engagement für Design, Innovation und gesellschaftlichen Nutzen. Im Jahr 2021 gründeten Herman Miller und Knoll MillerKnoll, einen Zusammenschluss kreativer und dynamischer Marken.

Über MillerKnoll:

MillerKnoll ist ein Zusammenschluss kreativer und dynamischer Marken, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Welt, in der wir leben und arbeiten, zu verbessern. Zu MillerKnoll gehören die innovativsten Designmarken der Welt: Neben Herman Miller und Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman Leather, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollExtra, KnollStudio, KnollTextiles, Maars Living Walls, Maharam, Muuto, naughtone und Spinneybeck|FilzFelt. MillerKnoll prägt das Design des 21. Jahrhunderts und verändert die Welt zum Besseren, indem es Lösungen für eine nachhaltige, menschliche und schönere Welt für alle entwickelt.

Pressekontakt:

Lars Oliver Stapler Consulting für Herman Miller

Herr Lars Oliver Stapler

Hans-Untermüller-Straße 5/8

6020 Innsbruck

fon ..: +43 660 4507166

web ..: https://www.hermanmiller.com/de_de/

email : hermanmiller@los-consult.com

