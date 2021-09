5 Strategien zum Erfolg interkultureller Teams

Diverse Teams sind ein Weg zum Erfolg. Sie steigern die Innovativität, Produktivität, Employer Branding und Mitarbeiterzufriedenheit eines Unternehmens.

Ein interkulturelles Team allein garantiert noch nichts: Es werden gewisse 5 Strategien zum Erfolg interkultureller Teams benötigt, um auf die positiven Resultate der Diversität zu gelangen. Diversity Management ist also einerseits ein Tool, Inklusion innerhalb eines Unternehmens zu fördern. Anderseits dient es dazu, Diversität als Erfolgsfaktor für ein Unternehmen zu nutzen.

Worauf muss die Führungskraft besonders achten, wenn das Team sehr divers ist? Die Teammitglieder mögen unterschiedliche Kommunikationsarten, Einstellungen und Arbeitsweise haben. Außerdem gehen sie vielleicht anders mit Kollegen, Zeitplänen oder Hierarchien um, als was Dir gewöhnlich ist. Unter Diversität wird nicht nur kulturelle Diversität verstanden, sondern auch Geschlecht, Alter, Religion, Sprache, psychischer und physischer Zustand und Zivilstatus beeinflussen wie wir die Welt wahrnehmen – auch welche Bedeutung Arbeit für uns hat und wie wir unseren Arbeitsalltag gestalten. Im folgenden Stellen wir 5 Strategien zum Erfolg interkultureller Teams vor.

#1 Konfliktlösungsstrategien

Ein diverses Team wird manchmal mit mehr Konflikten konfrontiert als ein sehr homogenes. Unterschiedliche Werte, Erwartungen und Perspektiven der Mitarbeiter mögen nicht immer übereinstimmen. Daher muss das Team zusammen darüber einigen, wie Konflikte am besten gelöst werden. Bonus: Eine erfolgreiche Konfliktlösung dient auch zur erfolgreichen Teambildung der Mitarbeiter! Konfliktlösungsstrategien sind wichtig in jedem Team, aber besonders wichtig für den Erfolg interkultureller Teams.#2 Offene Kommunikation

In einem interkulturellen Team müssen Wünsche und Erwartungen klar geäußert werden. So wie oben bei Konfliktlösungsstrategien, erfordert harmonische und dynamische Miteinander klare Spielregeln. Da Diversität auch unterschiedliche Handlungsmuster und Bedürfnisse der Mitarbeiter bedeutet, sollte darüber im Arbeitskontext offen gesprochen werden, beispielsweise:

– Was erwarte ich von meinen Kollegen?

– Was ist für mich der beste Kommunikationsweg?

– Wie trenne ich das Private und das Arbeitsleben?

Je nach möglicher Konfliktsituation können auch weitere Fragen diskutiert werden.

#3 Bewusstsein über eigene Bias

Jeder von uns ist biased: Geht es um Geschlecht, Nationalität oder Alter, haben wir bestimmte Stereotypen über diejenige Menschengruppe. Diese lernen wir durch Sozialisation oder manchmal durch einzelne Erfahrungen, obwohl die Bilder gar nicht stimmen würden. Bewusstsein über eigene Bias ist besonders in dem Rekrutierungsprozess, sodass die richtigen Talente für das Team gewonnen werden. Auch später in der Teamarbeit bringt es dazu bei, ohne Vorannahmen mit den Anderen umzugehen und ihre Kompetenzen objektiv zu betrachten. Über die eigenen Bias bewusst zu werden kann natürlich schwierig sein, weil sie hauptsächlich unbewusst sind. In dem Arbeitskontext könnte ein Interkulturelles Training helfen, Bewusstsein innerhalb des ganzen Teams zu schaffen um gegen die Bias zu kämpfen. Auf den Weg zum Erfolg interkultureller Teams!

#4 Die Mitarbeiter als Individuen sehen

Teammitglieder sind keine Repräsentanten ihrer Gruppen, sondern Individuen. Menschen haben viel mehr Dimensionen als nur ein Merkmal. Betrachte Deine Mitarbeiter lieber als Individuen in ihrer Einzigartigkeit statt an ihre Herkunft oder andere Merkmale zu denken, und lerne sie wirklich kennen. So findest Du auch ihre richtigen Talente: ein Mann kann besonders gute Soft Skills haben, eine ältere Mitarbeiterin kann sich wunderbar mit Technik auskennen und einer mit Ausbildungshintergrund unfassbar analytisch denken können. Weg mit den Vorurteilen und das Individuum in den Vordergrund!

#5 Unterschiede anerkennen

Die Arbeitsklima muss inklusiv sein und alle Bedürfnisse berücksichtigen, zum Beispiel durch Büroausstattung, Firmenbenefits oder flexible Arbeitszeiten. Jeder soll sich in der Firma wohlfühlen und die Arbeitsumgebung dementsprechend gestaltet werden.

