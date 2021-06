Wie führe ich Teams erfolgreich im Change Prozess?

Was ist der Motor für Innovationen in deinem Unternehmen?

Zielgruppe für das Seminar Agile Teams: Motor für Innovationen:

> Geschäftsführer, Prokuristen und Führungskräfte

> Teamleiter, die in Vertrieb, Einkauf, Fertigung, HR Management oder im Controlling tätig sind.

Seminarprogramm:

Design von agilen Teams:

> So vereinbarst du Ziele: Die WHY-Technik

> Wheel of Change: Vereinbare deine Ziele innovationsorientiert

> Delegation von Aufgaben: Rollen und Spielregeln in agilen Teams

> Erfolgreiches Feedback – konstruktive Rückmeldung für die Mitarbeiter

> Die VeSiEr-Methode – Mitarbeiterkompetenzen erkennen und gezielt überprüfen

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

+ S+P Führungstool: Erfolgreicher Zielsetzungsprozess

+ S+P Tool: Agile Techniken für das Change Management

Schneller zu Innovationen durch Change Management

> Kommuniziere Aufgaben und Zeitfenster mit der SOAP-Technik:

> Schnell und kurzfristig in der Kommunikation

> Offenheit: Wir wollen Ideen, Anregungen und konstruktive Kritik

> Argument: Wir machen keine faulen Kompromisse

> Push-Prinzip: Alle mit an Bord holen

> Kill the stupid Rule: Agil im Change Prozess

> Welche Aufgaben sind wirklich wichtig?

> Komplexität abbauen

> Arbeitsabläufe konsequent planen, gliedern und bewältigen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Agile Teams: Motor für Innovationen die S+P Tool Box:

+ S+P Test Digitaler Wandel: Wie professionell managst du Veränderungen?

Wie begeisterst du die Mitarbeiter für den Change?

> Deine Coaching-Techniken für agile Teams:

> Flexibilität innerhalb von Strukturen

> Improvisationstechniken im Überblick

> Positives unterstellen und Angebote machen

> Führe Teams mit der SCARF-Technik zum Erfolg

> Welche fünf Mitarbeitertypen zeigen welche Widerstände im Change?

> Euphoriker

> Befürworter

> Pioniere

> Skeptiker, Zweifler, Zauderer, Bremser und Widerständler

> Promotoren

> Deine Führungsaufgaben im Coaching-Prozess:

> Überzeugungskraft

> Kritik- und Feedbackfähigkeit als zentrale Coaching-Kompetenzen

> Wie motiviere ich mich selbst?

> Wie motiviere ich mein Team?

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

+ S+P Test: Wie führungsstark bist du?

+ S+P Checkliste: Kritik- und Feedbackgespräch als Coach erfolgreich führen

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Organic Garage erweitert Online-Reichweite mit Nordamerikas größter Online-Lieferplattform Instacart deutlich