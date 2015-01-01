Arndtteunissen GmbH wird Lead-Agentur für Steinbach & Vollmann

Arndtteunissen ist ab sofort die neue Agentur von Steinbach & Vollmann und betreut das Unternehmen in allen kreativen Kommunikationsfragen.

Gemeinsame Stärkung von Marke, Vertriebskommunikation und digitaler Performance im B2B-Bereich

Die Arndtteunissen GmbH aus Düsseldorf übernimmt die Rolle der Lead-Agentur für den traditionsreichen Hersteller Steinbach & Vollmann (STUV). Ziel der Zusammenarbeit ist es, Marke, Vertriebskommunikation und digitale Performance des Unternehmens im B2B-Umfeld nachhaltig weiterzuentwickeln.

Steinbach & Vollmann blickt auf über 140 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Schloss- und Verschlusslösungen zurück. Seit 2020 befindet sich das Unternehmen in einem umfassenden Transformationsprozess. Mit der Übernahme eines Hightech-Unternehmens wurde das Portfolio gezielt um moderne, sicherheitsorientierte Produktlösungen erweitert und die Position als Innovationsführer im Markt weiter ausgebaut.

Als Lead-Agentur begleitet Arndtteunissen Steinbach & Vollmann bei der strategischen und kreativen Weiterentwicklung der Markenidentität. Gemeinsam wurde eine performanceorientierte Kampagnenstrategie entwickelt, die sowohl die Markenbekanntheit als auch die Effizienz der Vertriebskommunikation steigert. Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Schlosskonzept, das höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt und die technologische Kompetenz von Steinbach & Vollmann sichtbar macht.

_“Die Herausforderung besteht darin, komplexe technologische Inhalte in eine klare, emotionale und zugleich präzise Markenkommunikation zu übersetzen. Durch die enge Zusammenarbeit unserer Teams aus Strategie, Design und digitaler Aktivierung ist ein Kampagnenkonzept entstanden, das strategisch wie gestalterisch überzeugt“_,_ _sagt Benjamin Arndt, geschäftsführender Gesellschafter der Arndtteunissen GmbH.

Die Zusammenarbeit umfasst ein integriertes Leistungsportfolio – von Markenstrategie und Corporate Design über UX Design bis hin zu datengetriebenem Performance Marketing. Unterstützt wird Arndtteunissen dabei von der Schwesteragentur Supercoaster GmbH sowie ausgewählten Netzwerkpartnern. Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist die Entwicklung einer langfristigen Brand-Roadmap, die die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung der Marke definiert und die internationale Sichtbarkeit im B2B-Umfeld stärkt.

Bereits die ersten gemeinsamen Kampagnen zeigen positive Effekte: erhöhte Reichweite, gesteigerte Sichtbarkeit und eine messbar effizientere Vertriebskommunikation. Arndtteunissen und Steinbach & Vollmann setzen damit ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte, strategisch fundierte Markenführung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Arndtteunissen GmbH

Herr Benjamin Arndt

Marc-Chagall-Straße 2

40477 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 02116355360

web ..: http://www.arndtteunissen.de

email : presse@arndtteunissen.de

Die arndtteunissen GmbH ist eine strategische Branding- und Markenagentur mit Sitz in Düsseldorf. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 verfolgt sie konsequent das Ziel, verborgene Potenziale von Marken zu entdecken und daraus wirkungsvolle Markenidentitäten zu entwickeln.

Als interdisziplinäres Team verbindet sie strategisches Denken mit kreativem Design und technologischer Umsetzung: von Markenstrategie über Corporate Identity, UX/UI-Design, Web- und Motion-Produktion bis hin zum 3D-Design.

Dabei stehen Empathie für Marken und Menschen, unternehmerisches Denken sowie Mut zur Innovation im Mittelpunkt.

Die Arbeitsweise von arndtteunissen kennzeichnet sich durch hohe Agilität und enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Als Partner auf Augenhöhe integriert die Agentur ihr Team in Prozesse gemeinsam mit ihren Auftraggebern, um Lösungen zu schaffen, die sowohl kreativ als auch strategisch überzeugen.

