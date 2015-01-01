Novaro startet bundesweites digitales Mietportal für Baumaschinen

Novaro vereinfacht die Anmietung von Baumaschinen & Bautechnik durch eine digitale Plattform mit persönlicher Beratung und bundesweitem Partnernetzwerk.

Der deutsche Markt für die Vermietung von Baumaschinen ist von hoher Nachfrage geprägt, zugleich jedoch stark fragmentiert. Bauunternehmen, Kommunen und technische Dienstleister stehen im Projektalltag häufig vor der Aufgabe, kurzfristig geeignete Maschinen zu organisieren, Verfügbarkeiten zu klären und verschiedene Anbieter zu koordinieren. Zeitdruck, steigende Projektkomplexität und uneinheitliche Prozesse führen dabei nicht selten zu Mehraufwand. Vor diesem Hintergrund positioniert sich Novaro als bundesweit agierendes digitales Mietportal, das die Anmietung von Bautechnik zentral bündelt und vereinfacht.

Novaro fungiert als zentrale Anlaufstelle für die Organisation von Miettechnik. Über das Portal können Anfragen digital gestellt, geprüft und koordiniert werden. Ziel ist es, den Beschaffungsprozess für Bau- und Technikprojekte transparenter und effizienter zu gestalten. Dabei greift Novaro auf ein deutschlandweites Netzwerk professioneller Anbieter zurück, um eine hohe Verfügbarkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten sicherzustellen.

Ein zentrales Merkmal von Novaro ist die Verbindung digitaler Prozesse mit persönlicher Betreuung. Während viele Plattformen vollständig automatisiert arbeiten, setzt Novaro auf individuelle Einordnung und fachliche Begleitung. Jede Anfrage wird auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt, um eine passgenaue Lösung zu ermöglichen und unnötige Abstimmungen zu vermeiden.

„Mit Novaro wollen wir die Baumaschinenmiete so einfach machen wie Online-Shopping, ohne auf persönliche Beratung zu verzichten“, sagt Louis Kath, Geschäftsführer von Novaro. „Gerade bei komplexen Projekten mit mehreren Maschinenkategorien sparen unsere Kunden dadurch wertvolle Zeit, Kosten und organisatorischen Aufwand.“

Das Angebot richtet sich insbesondere an Bauunternehmen, Disponenten und gewerbliche Auftraggeber mit regelmäßigem oder projektbezogenem Bedarf an Miettechnik. Abgedeckt werden Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Krane sowie weitere Bautechnik und ergänzende Mietlösungen. Dadurch können sowohl einzelne Maschinen als auch umfassende Anforderungen für komplette Baustellen oder Industrieprojekte über eine zentrale Schnittstelle organisiert werden.

Durch die bundesweite Ausrichtung unterstützt Novaro sowohl regionale Einsätze als auch überregionale Vorhaben. Der Fokus liegt auf Verlässlichkeit, Geschwindigkeit und einer strukturierten Abwicklung der Mietanfragen, unabhängig von Standort oder Projektgröße.

Der Markteintritt von Novaro erfolgt in einer Phase, in der die Bauwirtschaft zunehmend von Digitalisierung, Kostendruck und Fachkräftemangel geprägt ist. Effiziente Beschaffungsprozesse und klare Strukturen gewinnen an Bedeutung. Novaro positioniert sich in diesem Umfeld als modernes Mietportal, das bestehende Marktstrukturen ergänzt und den Zugang zu Miettechnik einfacher und planbarer gestaltet.

Langfristig verfolgt Novaro das Ziel, die Baumaschinenmiete in Deutschland transparenter, effizienter und besser zugänglich zu machen und sich als feste Größe im digitalen Mietmarkt für Bau- und Bautechnik zu etablieren.

Novaro ist ein bundesweit agierendes digitales Mietportal für Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Krane und weitere Bautechnik. Das Unternehmen unterstützt Bauunternehmen und gewerbliche Auftraggeber bei der schnellen und strukturierten Organisation von Miettechnik. Durch digitale Prozesse und persönliche Betreuung bietet Novaro eine zentrale Anlaufstelle für einfache bis komplexe Anforderungen rund um Baustellen und Industrieprojekte.

