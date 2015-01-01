  • Neue Online-Plattform ermöglicht kostenlose Gebäudeenergie-Berechnungen nach DIN- und VDI-Normen

    Heizlast, Wärmepumpen-Dimensionierung und Solarertrags-Simulation ohne Registrierung oder Softwarekauf. PV-Calor.com ist die neue Berechnungsplattform für Gebäudeenergie.

    BildMit pv-calor.com steht Hausbesitzern, Energieberatern und Fachhandwerkern eine neue Berechnungsplattform für Gebäudeenergie zur Verfügung. Die Plattform bietet drei normkonforme Online-Rechner für Heizlastberechnung, Wärmepumpen-Auslegung und Photovoltaik-Simulation – kostenlos und ohne Registrierung.

    Professionelle Berechnungen für jedermann

    Die Plattform richtet sich an alle, die eine fundierte Entscheidungsgrundlage für energetische Maßnahmen an Gebäuden benötigen. Anders als bei vielen bestehenden Online-Tools basieren die Berechnungen auf anerkannten Normen und Richtlinien:

    Heizlast-Rechner: Berechnung nach DIN EN 12831-1 mit Bauteilkatalog nach Baualtersklassen, Heizkörperoptimierung, Sanierungsempfehlungen und Vorbereitung für den hydraulischen Abgleich.

    Wärmepumpen-Rechner: Dimensionierung und Wirtschaftlichkeitsberechnung nach VDI 4650 mit Jahresarbeitszahl-Ermittlung. Die Heizlast kann direkt aus dem Heizlast-Rechner übernommen werden.

    Solar-Rechner: Ertragsberechnung auf Basis von PVGIS-Daten der Europäischen Kommission mit Verschattungsanalyse und Verknüpfung zur Wärmepumpen-Berechnung für die Gesamtsystemplanung.

    Technische Hintergründe

    Der Heizlast-Rechner ermöglicht die raumweise Berechnung der Norm-Heizlast einschließlich Transmissions- und Lüftungswärmeverlusten. Ein integrierter Gebäude-Assistent führt durch die Eingabe und schlägt auf Basis des Gebäudealters passende Bauteilkennwerte vor. Die Ergebnisse können als PDF-Dokumentation exportiert werden.

    Die Wärmepumpen-Auslegung berücksichtigt die berechnete Heizlast und ermittelt die erforderliche Wärmepumpen-Leistung sowie die zu erwartende Jahresarbeitszahl. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich zeigt die Betriebskosten im Verhältnis zu Gas- und Ölheizungen.

    Für die Solarertrags-Berechnung werden Klimadaten des PVGIS-Dienstes verwendet, die auf Satellitenmessungen und Bodenstationen basieren. Nutzer erhalten eine standortgenaue Prognose des Jahresertrags unter Berücksichtigung von Dachausrichtung und Neigungswinkel.

    Kostenlos und ohne Registrierung

    Die Nutzung der Rechner ist dauerhaft kostenlos. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

    Begleitend zu den Rechnern bietet die Plattform eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Fachartikeln zu Themen wie Heizlast-Grundlagen, Wärmepumpen-Technik, Photovoltaik und Batteriespeichern.

    Über pv-calor.com

    Die Plattform wurde entwickelt, um die Lücke zwischen einfachen Überschlagsrechnern und teurer Planungssoftware zu schließen. Das Ziel ist es, normkonforme Berechnungen für energetische Sanierungen und Neubauten einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Leondo media UG
    Sebastian Wolff
    Gotenweg 38
    14621 Schönwalde-Glien
    Deutschland

    fon ..: 033228314525
    web ..: https://www.leondo-media.de
    email : sw@leondo-media.de

    Die Leondo media besteht aus einem Team von erfahrenen Entwicklern, Ingenieuren und Projektmanagern, die sich auf die Entwicklung von benutzerfreundlicher und leistungsstarker Software spezialisiert haben. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Internetgeschäft und im Softwareumfeld bietet sie eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter die Erstellung von Websites, Web-Applikationen, mobilen Anwendungen und mehr.

