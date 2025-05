VicOne’s neue Automotive Threat Intelligence Plattform „xAurient“ ermöglicht verbesserte Cybersicherheit

VicOne, ein führendes Unternehmen für Cybersicherheitslösungen in der Automobilindustrie, hat heute mit xAurient seine neue Plattform für Gefährdungsanalysen in der Automobilindustrie vorgestellt.

VicOne Lösung deckt präzise die Cyberangriffspfade auf, bietet On-Demand-Intelligence-Services und reduziert den Sicherheitsaufwand für OEMs und Zulieferer

VicOne, ein führendes Unternehmen für Cybersicherheitslösungen in der Automobilindustrie, hat heute mit _xAurient_ seine neue Plattform für Gefährdungsanalysen in der Automobilindustrie vorgestellt. Die Lösung ermöglicht eine optimierte Reaktion auf Cyberbedrohungen, indem sie frühzeitig Bedrohungsdaten liefert, die auf die jeweilige Produktionsumgebung von Erstausrüstern (OEM) oder Tier-1-Zulieferern zugeschnitten sind. xAurient beleuchtet das „Wie und Warum“ der sich entwickelnden Cyberbedrohungen, liefert präzise Einblicke in Angriffspfade und ermöglicht damit proaktive, priorisierte Abwehrmaßnahmen, um so die Produktsicherheit softwaredefinierter Fahrzeuge (SDV) zu gewährleisten.

Die neue xAurient Plattform von VicOne geht über das Sammeln fragmentierter globaler Bedrohungsdaten hinaus, um präzise Angriffspfade zu definieren und On-Demand- Sicherheitsforschung für effizienten und effektiven Cyberschutz anzubieten. Die für die Cybersicherheit zuständigen Mitarbeiter eines Automobilherstellers können sich nun darauf konzentrieren, bei der Entwicklung neuer Automobilprojekte die optimale Vorgehensweise bei der Handhabung von Cyberrisiken festzulegen, die aktuellen Bedrohungen für die Produktsicherheit zu bewerten und die Partner in der Lieferkette dahingehend zu evaluieren.

Die von den Experten des VicOne CyberThreat Research Lab unterstützte xAurient Plattform, zieht sicherheitsrelevante Informationen aus Tausenden versteckter TOR/Onion-Dark-Web-Quellen. Ihr KI-Agent wurde mit einem umfassenden Fundus von Bedrohungsdaten aus den letzten 30 Jahren trainiert, um eine schnelle Informationsbeschaffung aus den sozialen Medien und dem Internet sowie eine entsprechende Sicherheitswarnung zu ermöglichen. Die neue VicOne-Lösung berücksichtigt in einzigartiger Weise die Risikolandschaft bestimmter Automobilhersteller, indem sie automatisch die kritischsten Cyberrisiken für die Produktsicherheit mit Hilfe KI-gestützter Autobuild-Funktionen oder anpassbarer Risikoprofile priorisiert und identifiziert.

Basierend auf einer offenen Schnittstelle, die nahtlose Skalierbarkeit bietet, lässt sich xAurient in das Intrusion Detection System (IDS), Vehicle Management System (VMS) und Vehicle Security Operations Center (VSOC) eines Automobilherstellers integrieren. Automobilhersteller können die neue VicOne-Lösung auch als eigenständige Cybersicherheits-Plattform nutzen, um die Reaktionszeiten zu verkürzen und die maßgeschneiderte Schadensbegrenzung zu verbessern.

„Wir haben xAurient entwickelt, um die Reaktion auf Cyberbedrohungen für unsere OEMs und Zulieferer stark zu vereinfachen“, so Max Cheng, CEO von VicOne. „Unsere neue Lösung erlaubt es Automobilherstellern, effektiver und schneller auf neue Cybergefahren zu reagieren und gleichzeitig die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter zu reduzieren. Die Lösung ermöglicht sinnvolle Maßnahmen, die die Produktsicherheit eines Automobilherstellers verbessern und bietet kontinuierliche Überwachung für einen fortlaufenden, differenzierten Cyberschutz.“

VicOne konzentriert sich im Sinne seines Gründungsgedankens darauf, Innovationen im Bereich der Cybersicherheit für Fahrzeuge voranzutreiben. Dafür bietet das Unternehmen die fortschrittlichsten und umfassendsten Sicherheitslösungen für die Automobilindustrie und bündelt das kollektive Fachwissen einer Vielzahl renommierter Partner. OEMs und Zulieferer vertrauen auf die maßgeschneiderten Sicherheitslösungen von VicOne, um den sich entwickelnden Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein und Fahrzeuge, Fahrer sowie sensible Daten zu schützen.

VicOne bietet Autoherstellern eine vertrauenswürdige Quelle für Bedrohungsdaten, die wirklich vorausschauende Sicherheitserkenntnisse liefert und lange Vorlaufzeiten für die Abwendung und Entschärfung von Cyberbedrohungen bietet. Darüber hinaus hat VicOne mehr als 100 Zero-Day-Schwachstellen, also bisher noch nicht entdeckte Cybersicherheitslücken, in vernetzten Autos und Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EV) aufgedeckt.

Für weitere Informationen über die neue xAurient-Lösung von VicOne besuchen Sie bitte https://vicone.com/products/xaurient, sowie den „Automotive Threat Intelligence: Is It Your Threat or Your Burden?“ Blogpost und dieses Webinar, in dem die Lösung vorgestellt wird.

Weitere Informationen über den ganzheitlichen Ansatz von VicOne zur Cybersicherheit, der Software, Hardware und Lieferketten-Ökosysteme umfasst, finden Sie unter https://vicone.com/solutions.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VicOne

Herr Andrew Kolisnyk

Parkring 29

85748 Garching bei München

Deutschland

fon ..: +491709629642

web ..: https://vicone.com/solutions

email : andrew_kolisnyk@vicone.com

Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter vicone.com.

Pressekontakt:

GlobalCom PR-Network GmbH

Herr Martin Uffmann

Münchner Str. 14

85748 Garching bei München

fon ..: 08936036341

email : martin@gcpr.net

