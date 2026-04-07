Gold weltweit begehrt bei Notenbanken

Mehr als 17 Prozent der globalen Goldreserven gehören aktuell den BRICS-Staaten an. In 2019 waren es 11,2 Prozent.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fortuna Mining Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.04.2026, 15:45 Uhr ·

Zu den BRICS-Staaten zählten ursprünglich Brasilien, Indien, China, Russland und Südafrika. Später kamen Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Argentinien und der Iran dazu. Heute stehen die BRICS-Staaten für einen bedeutenden Teil des globalen BIP und der Weltbevölkerung. Allein China und Indien machen mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung der Erde aus. Die BRICS-Staaten sehen sich als Alternative zum westlich bestimmten Weltwirtschaftssystem.

Seit 2019 nimmt die Konzentration der Goldreserven der BRICS-Staaten stark zu, gleichzeitig sind die US-Dollar-Reserven gefallen. Insgesamt haben im Jahr 2025 mehr als 40 Zentralbanken Gold zugekauft, allen voran Russland, China, Indien, Polen und die Türkei und dies unabhängig vom Preis. Zwischen 2020 und 2024 haben die Notenbanken der BRICS-Staaten mehr als 50 Prozent der globalen Goldkäufe getätigt.

Weltweit halten Zentralbanken über 36.500 Tonnen Gold (Stand Januar 2026, World Gold Council). In 2026 könnten neue Goldkäufer dazukommen. Jüngste Käufer waren Indonesien, Malaysia und Guatemala. Eine Umfrage des World Gold Council brachte neue Rekordergebnisse: 43 Prozent der befragten Notenbanken wollen ihre Goldreserven aufstocken. Und 73 Prozent gehen von einem weiteren Rückgang des Dollaranteils bei den Währungsreserven in den nächsten Jahren aus. Interessant dabei ist Saudi-Arabien mit einer Goldreserve von nur 2,6 Prozent bei Gesamtreserven von mehr als 500 Milliarden US-Dollar. Da könnte also noch Einiges an Gold von diversen Zentralbanken aufgekauft werden können.

Gold X2 Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet gerade wieder mit sehr guten Bohrergebnissen. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im ersten Quartal 2026 wurden 20 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgezahlt. Das Unternehmen treibt das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran. Durch eine Vereinbarung mit Qstone kann Fortuna Mining eine Beteiligung am Goldprojekt Quartzstone in Guyana erwerben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Gold X2 Mining, Fortuna Mining,

https://www.kitco.com/news/article/2026-04-07/shift-dollar-reserves-gold-not-prediction-trend-and-brics-demand-could?utm_source=site_navigation&utm_medium=sidebar_link&utm_campaign=trending_news&utm_term=gold_ab_sidebar_news;

https://www.gold.de/goldreserven;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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