Bootsbeläge vom Bodensee

Besuchen Sie uns auch in der kommenden Woche auf der Interboot 18.09. – 26.09.2021

Stand: FGW-A3/3, Tägliche Vorführungen, 11:00 / 14:00 / 16:00 Uhr

Fahrten mit einem Boot bereiten viel Freude, insbesondere wenn es das eigene ist. Um die Freude am Boot langfristig zu sichern, spielt neben der Technik auch die Optik eine Rolle. Während der Fahrt sieht man hauptsächlich den Innenbereich des Bootes. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass einem das Innendesign gefällt. Mit Bootsbelägen wird die Optik des Bootes aufgewertet.

Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um Bootsbeläge geht.

Das Design der Bootsbeläge

Wir nutzen eine moderne 2D-Aufmaßerstellung mittels eines Scanner. Auf diese Art und Weise sind keine Schablonenarbeiten auf dem Boot nötig.

Um die Konturen zu erfassen, verwenden wir einen 2D-Pen und speichern damit die Daten direkt digital. Mittels CAD werden die Daten bearbeitet, sodass die Grundrissfläche Ihres Bodenbelages erkennbar ist.

Unser Team erstellt im nächsten Schritt, nach Absprache mit dem Kunden, das Design – von Standard-Teak bis hin zum individuellen Design mit Logo und Namen ist alles möglich. Wir erfüllen Kundenwünsche. Der Kunde entscheidet, ob wir das komplette Boot ausstatten oder nur einzelne Bereiche wie z.B Heck, Innenraum, Innenraumkabine, Vordeck (Bow), Seiteneinstiegpads oder der Seitenumlauf.

Die Produktion

Durch CNC gesteuerte Fräsanlagen ist es möglich höchste Präzision und Genauigkeit in der Produktion der Bootsbeläge zu erzielen. Unser Team montiert die fertigen Beläge im Boot.

Die Eigenschaften von Bootsbelägen

Anti-Rutsch Oberfläche

hoher Komfort beim sitzen, stehen und gehen

Stoßdämpfung und Rauschunterdrückung

selbstklebend

UV-Beständig

gute Haftung auch bei Nässe

sehr leicht

Temperatur unempfindlich (heizt sich nicht stark auf)

leicht zu reinigen

verschiedene Farben und Kombinationen

individuelle Anpassung und Design

Pflegehinweise

grobe Verschmutzungen zeitnah entfernen

absaugen oder abbürsten

mit viel klarem Wasser abspülen

Fragen Sie uns einfach, wir sind gerne für Sie da.

Bodenseebootsfolierungen – hier gehts zum Online-Blog.

Per Mail an: info@mendel-printdesign.de

oder per Telefon unter: +49 7522 97370

