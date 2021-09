Bauzaunplanen so günstig wie NIE!

Individuelle Bauzaunplanen

Größe: 340 x 173 cm

Material: 310 g/m Meshgewebe

Druck: Hochwertiger 4-farbiger Digitaldruck

Konfektion: Randverstärkt und ca. alle 50 cm geöst.

Bauzaunplanen aus Wangen

Alle Menschen besitzen Grundbedürfnisse und eines davon ist Privatsphäre. Jeder von uns möchte sich manchmal zurückziehen, doch das ist nicht immer so leicht. In manchen öffentlichen Bereichen wie z.B. auf Baustellen kann man sich nicht so leicht „verstecken“ und vor fremden Blicken schützen – oder doch? Die Lösung dafür sind Bauzaunplanen.

Die Vorteile von Bauzaunplanen

Diese dienen als Sichtschutz und können mit unterschiedlichen Motiven bedruckt werden. Eine Möglichkeit ist es, auf ihr die wichtigsten Sicherheitshinweise abzubilden, um Unfälle möglichst zu vermeiden.

Es werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen – Werbeträger und Schutz in einem. Warum? Es kann genauso kann Ihr Werbespruch auf der Plane abgebildet werden.

Bauzaunplanen sind aber nicht nur auf Baustellen einsetzbar. Wer keine Werbesprüche braucht, sich aber dennoch von Blicken der Nachbarn schützen will oder einfach nur eine Plane möchte, die sich schön in die Umgebung einfügt, kann diese auch in Natursteinoptik oder anderen Motiven erhalten.

Mit bedruckten Bauzaunplanen wird vor unerwünschten Blicken der Passanten geschützt. Gleichzeitig liefern sie eine kaum übersehbare Werbefläche für Produkte und Dienstleistungen oder für die Eigenwerbung. Eine Bauzaunplane kann auch dazu beitragen, Neukunden zu gewinnen!

Mendel Printdesign bietet auch Bauzaunplanen mit künstlerisch stilvollen Strichzeichnungen an. Auf diesen können Städte oder z.B Motive zum Thema Oktoberfest abgebildet werden. Es gibt noch viele weitere Motive. Wir gestalten die Planen nach Kundenwunsch in Top-Qualität.

Man kann sie auch als Wegweiser auf Veranstaltungen nutzen.

Wie man sieht, ist die Bauzaunplane vielseitig einsetzbar, egal ob als Sichtschutz, Deko oder als Werbeträger für Events.

Bauzaunplanen als Zaunblenden sind in den Standardabmessungen von 340 cm Breite und 173 cm Höhe sowie auf Wunsch in Sondergrößen erhältlich und eignen sich für die gängigsten Zaun-Trägersysteme.

Material: Meshgewebe (Netzplane), 310g/m² wetterfest und winddurchlässig, Brandschutzklasse B1

Bedruckung: Einseitig 4-farbiger Digitaldruck, mit lichtbeständigen und wetterfesten Druckfarben.

Konfektion: Rundum randverstärktes Material, alle 50 cm geöst

Bestellen auch Sie gleich Ihre ganz persönliche Bauzaunplane.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

deutscher-digitaldrucker.de

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 0 75 22 97 37 0

fax ..: 0 75 22 97 37 37

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit über 20 Jahren die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen. Mit unserer modernen Druckmaschinenausstattung erstellen wir auf einer Produktionsfläche von über 1.000 qm individuelle Printlösungen für unsere Kunden. Unsere vielseitige Produktpalette finden Sie auf unserem Online Druckerei Shop.

