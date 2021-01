Hobelmesser – HSS, HM, DS, CV – günstig kaufen

In neuen Hobelmesser Shop finden Sie u.a. Hobelmesser, Wendemesser, Streifenhobelmesser oder Systemhobelmesser in allen gängigen Längen.

Der bestens sortierte Onlineshop www.hobelmesser.shop bietet eine große Auswahl an Hand- und Maschinenhobelmessern für die Holzbearbeitung in erstklassiger Qualität. Ob extra scharfe Hobelmesser, Wendemesser (Tersa, Variplan, Centrofix, Bulldozer, Centrolock, Terminus), Handhobelmesser, Hobelmesser oder Streifenhobelmesser, in unserem Hobelmesser Onlineshop finden Sie alle gängigen Abmessungen für zahlreiche Hersteller ab Lager lieferbar. Bevor sie in den Verkauf gehen, werden alle Schneidwerkzeuge auf Herz und Nieren geprüft. Dabei erfüllen sie selbstverständlich alle gültigen Sicherheitsstandards. Die Qualität aller Produkte ist „Made in Germany“.

Kreissägeblatt, Bandsägeblatt und Knochensägeblatt: das richtige Blatt für jede Anwendung

Im Sortiment vom neuen www.hobelmesser.shop finden Sie auch Sägeblätter für gewerblich genutzte Bandsägen und Kreissägen. Dank seiner ausgesuchten Qualität eignet sich ein Knochensägeblatt aus Messerstahl & Werkzeugstahl bestens für Fleischereibetriebe. Jeder Zahn am Knochensägeblatt wird einzeln gehärtet, sodass Sie damit problemlos auch gefrorenes Fleisch und Knochen zersägen können.

Extra scharfe Streifenhobelmesser

Diese sehr scharfen Schneidewerkzeuge von www.hobelmesser.shop sind nicht umsonst bei Kunden so beliebt. Sie werden auf Präzisionsschleifmaschinen zum sofortigen Einsatz geschliffen und zählen zu unseren meistverkauften Produkten. Eine Spezialhärtung in Vakuumöfen sorgt für die auffällig lange Lebensdauer dieser HSS-Messer. Schon beim ersten Schnitt ist das Arbeitsergebnis erstklassig.

Systemhobelmesser werden vor allem in stationären Holzbearbeitungsmaschinen eingesetzt. Die doppelseitig geschliffenen Einweg-Wendemesser sind in verschiedenen Schneidequalitäten erhältlich und begeistern ebenfalls durch ihre Präzision. Kaufen Sie diese Messer aus Hochleistungsstahl, wenn Sie extrem saubere Schneideergebnisse wünschen. Durch ihren hohen Kobaltanteil bieten sie eine bis zu 75 % höhere Schneidenhaltigkeit. Messer aus legiertem Werkzeugstahl (Spzialstahl = SS) sind etwas preiswerter, aber ebenfalls sehr leistungsfähig.

Einweg-Hobelmesser-Systeme zum Abrichten, Dickenhobeln und Fügen

Als Alternative zum Streifenhobelmesser können Einweghobelmesser zusammen mit Messerträgern in fast allen Dickenhobel-, Abrichthobel- und Heimwerkerhobelmaschinen sowie in Messerköpfen in Standardlängen eingesetzt werden. Hochwertige Einweg-Hobelmesser-Systeme führt der hobelmesser.shop als 2er, 6er, 8er oder 12er Ersatzmesser-Sets. Passend zur Zahl der Messeraufnahmen in der Messerwelle brauchen Anwender entsprechend viele Messerträger (einmalige Anschaffung) und Einwegmesser. Der Messerträger muss nur einmal eingestellt werden. Bestellen Sie gleich mehrere Sets, um sich günstige Rabatte zu sichern. Systemhobelmesser in HSS-Stahlqualität erhalten durch einen hohen Anteil an Kobalt und Molybdän eine deutlich höhere Schneidenhaltigkeit gegenüber herkömmlichen HS-MS-Messern.

Knochen- / Zerlege-Sägeblätter für hohe Anforderungen im Betrieb

Auch seine Zerlege-Kreissägeblätter entwickelt unserer Unternehmen konsequent weiter, sodass sie den hohen Anforderungen im täglichen Arbeitsprozess gerecht werden. Anwender können auf beste Qualität und Sicherheit vertrauen. Knochen- / Zerlege-Sägeblätter von www.hobelmesser.shop arbeiten geräuscharm, zeichnen sich durch hohe Standzeiten, besondere Oberflächenhärte sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsfestigkeit aus. Sie finden sie im Onlineshop fein, mittel und grob gezahnt.

Ob Säbelsägeblätter, Elektro- und Handhobelmesser, Spaltkeil oder Bandsägeblatt, nur präzise geschliffene, hochwertige Messer vom Fachbetrieb sorgen für erstklassige Hobelergebnisse. Kaufen Sie hier extra scharfe Messer zum händischen oder maschinellen Hobeln und erwerben Sie Qualitätsware aus eigener Herstellung in Deutschland!

Bestellen Sie noch heute und sichern Sie sich mit dem Rabattcode „HOBEL21“ einen attraktiven Preisvorteil.

Jetzt Hobelmesser kaufen und 10 % sparen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Turmfalke Sägen & Messer Inh. Ugur Özmen e.K.

Herr U. Ö.

Reinshagener Str. 64

42857 Remscheid

Deutschland

fon ..: +49 2191 690 89 82

web ..: https://hobelmesser.shop/

email : marketing@hobelmesser.shop

