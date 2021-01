Die Instant Change Methode und wie ich dazu kam

Als einzigartige Methode im Coaching löst die Instant Change Methode Ängste, Blockaden, negative Glaubenssätze und Traumen oder Belastungen sehr schnell auf – und zwar für immer.

Ich bin als Coach & Persönlichkeitstrainerin aktiv tätig und habe in den letzten 30 Jahren viele Weiterbildungen und Ausbildungen absolviert. Mein erster Gedanke zur Instant Change Methode war: “ Oh, wieder eine neue Methode auf dem Coaching Markt? Wer braucht das? Wie manch andere Methoden im Coaching, verspricht die Instant Change Methode Ängste, Blockaden, negative Glaubenssätze und Traumen oder Belastungen sehr schnell zu lösen, und zwar für immer.

Warum Instant Change?

Ich liebe meine Arbeit und wichtig ist es für mich schnelle und effiziente Ergebnisse für meine Kunden zu erzielen. Und so kam ich dazu doch nochmals eine Ausbildung zu machen – und zwar mit Begeisterung. Ich wurde neugierig, bestellte mir das Buch von Daniel Weinstock und sah mir auch das kostenlose Webinar zur Instant Change Methode an. Ich war so fasziniert von den Möglichkeiten, das ich sofort bei der nächsten Ausbildung dabei war. Durch die Corona Krise fand das Seminar online statt.

Ich bin immer noch hellauf begeistert von der Schnelligkeit und den sensationellen Ergebnissen die durch die Methode bewirkt wurden. Ich konnte erleben, das die Methode ganz anders als alles andere ist, was ich bisher kennengelernt hatte. Nur noch mit dem Ziel beschäftigen und fragen: „Wie will ich es haben“. Es war wie ein Wunder!

Diese Investition hat sich gelohnt. Mein Leben verändert sich auch jetzt noch mehr zum Positiven. Ich denke anders und ich fühle mich gestärkt und die kreativen Umsetzungsideen fließen mir einfach nur so zu. Ich fühle mich noch freier und habe schneller und ohne Anstrengung neue Ergebnisse.

Wer sich nun fragt, wie die Instant Change Methode funktioniert, dem kann ich versichern, das es ganz einfach ist. Für den Erfolg von anderen Methoden ist es wichtig, abermals die belastende Situation zu durchleben oder die Ängste und Blockaden, Traumatiken oder Belastungen zu erforschen. Nicht so bei der Instant Change Methode. Es ist noch nicht einmal wirklich nötig im Detail zu erfahren um welches Problem es sich dabei handelt. Hier stellen wir dem Kunden einzig die Frage: „Wie willst Du es zukünftig haben?“ und erarbeiten den ersehnten Zustand oder Ziel. Dann werden die eigens von Daniel Weinstock entwickelten mentalen Programme in das Energiesystem des Kunden programmiert. Wer mehr dazu wissen möchte kann sich gerne das Kostenloses Online Training Instant Change

anschauen.

Ich arbeite gerne mit dieser neuen Methode – sie ist einfach, effektiv und sofort wirksam. Das gefällt mir so daran. Die Bewertungen und Ergebnisse sind echt – ich kann das einfach nur durch meine persönlichen Erfahrungen bestätigen. Die „Instant Change Methode“ ist aus den neuesten Forschungen der Neurowissenschaft und der Quantenphysik entwickelt . Und immer mehr neue Programme kommen dazu. Diese führen zu schneller Veränderung und emotionalen Spitzenzuständen in wenigen Minuten! Das Geheimnis der Wirkung liegt vor allem darin, das die Methode in allen 3 Bereichen des menschlichen Systems (Gehirn, Aura & Körperzellen) arbeitet und zum anderen nicht die Blockade selbst, sondern die Emotionen dahinter löst. Diese Methode ist sofort wirksam und kraftvoll, denn sie verändert negative Glaubenssätze und destruktive Verhaltensweisen in wenigen Augenblicken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beratung & Ausbildung

Frau Anke Wittmann

Hochstr. 23

32105 Bad Salzuflen

Deutschland

fon ..: 01778101959

web ..: http://www.bodyvisiontouch.de

email : buero@bodyvisiontouch.de

Ich bin Anke Wittmann, Coach und Unternehmerberaterin sowie Instant Change Certified Professional.

Meine Absicht ist es Menschen in aktuellen Konfliktsituationen oder angestrebten Veränderungsprozessen durch individuelle Einzelgespräche, Trainings- oder Ausbildungsangebote zu unterstützen.

