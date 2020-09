Mit der Chinesischen Quantum Methode zu einem neuen Lebensgefühl

Innere Blockaden überwinden und neue Freude am Alltag finden? Mit der CQM ist das möglich. Wir erklären wie die moderne Methode funktioniert.

Stress, Unsicherheit, Depressionen: Immer mehr Menschen fühlen sich von negativen Emotionen eingeengt und in ihrem täglichen Leben blockiert. Nicht nur führen diese Gefühle zu allgemeinem Unbehagen, sondern halten sie die Betroffenen auch davon ab, ihre Ziele zu erreichen. Häufig beruhen diese Gefühle auf Energieblockaden. Doch wie entstehen diese?

Grundlagen der Energieblockaden

Jeder Mensch hat sein eigenes Energiefeld. Dieses Feld repräsentiert die spirituelle Welt und steht in Wechselwirkung mit unserem Körper und Geist sowie den Energiefeldern anderer Menschen. Schon früh fanden fernöstliche Kulturen heraus, dass wir keine abgetrennten Wesen sind. Wir sind eine Gemeinschaft von Lebewesen, die in immerwährendem Austausch stehen. Wenn nun ein Mensch eine Entscheidung trifft oder ein Gefühl erlebt, gibt er eine bestimmte Energie an sein Umfeld weiter. Dies kann positive Energie sein, wie das Lachen eines Kindes oder negativ sein, wie der Tod eines geliebten Menschen. Diese negative Energie nistet sich in unserem Energiefeld ein und blockiert den Energiefluss. Die Folge reicht von schlechter Stimmung bis zu psychosomatischen Krankheiten. Daher ist es wichtig, diese Blockaden zu lösen, um langfristige Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Mit der CQM Blockaden lösen

Die Chinesische Quantum Methode vereint Erkenntnisse aus der Quantenphysik und der fernöstlichen Philosophie, um da einzusteigen, wo die Schulmedizin aufhört. Ärzte finden bei chronischen Krankheiten häufig keine Ursache. Stattdessen behandeln sie die Symptome. Obwohl diese Form der Behandlung das Wohlbefinden steigern kann, bedarf es zu einer vollständigen Genesung einer ursachenorientierten Therapie. Die Chinesische Quantum Methode setzt an der Wurzel des Problems an, indem sie negative Einflüsse im Energiefeld auflöst. Auf diese Weise kann die Lebensenergie wieder fließen und Probleme lösen sich auf.

EnergyCoaching in Schöllkrippe für Ihre Gesundheit

Wenn es Ihnen schlecht geht und Sie nach einer ganzheitlichen Behandlung suchen, ist EnergyCoaching für Sie da. Die erfahrene Heilpraktikerin und CQM Master Karin Anita Wiese kümmert sich um Sie mit Techniken des Energycoachings, der Kairos und der Zilgrei-Methode.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EnergyCoaching Karin Anita Wiese

Frau Karin Anita Wiese

Deipertsäcker 18

63825 Schöllkrippen

Deutschland

fon ..: 06024 637897

fax ..: 06024 637896

web ..: http://www.karin-anita-wiese.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Pressekontakt:

EnergyCoaching Karin Anita Wiese

Frau Karin Anita Wiese

Deipertsäcker 18

63825 Schöllkrippen

fon ..: 06024 637897

web ..: http://www.karin-anita-wiese.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Kostenloser Traffic generieren in 2 Minuten