Hobelmesser Shop für Profis und passionierte Heimwerker

Hochwertige Hobelmesser „Made in Germany“ gibt es jetzt in einem neuen Onlineshop. Die Ware stammt von einem renommierten Fachbetrieb aus Remscheid.

Der Hobelmesser Onlineshop ist für Profis ebenso interessant wie für passionierte Heimwerker oder Gelegenheitsbastler. Egal ob für Hand- oder Elektrohobel und egal, was Sie bearbeiten möchten – hier finden Sie die passende Hobelklinge. Natürlich sind die Klingen im Shop jeweils in verschiedener Länge, Breite und Dicke verfügbar.

Streifenhobelmesser gibt es außerdem in vier unterschiedlichen Varianten: HM-bestückt (besonders verschleißfest und für alle Anwendungsbereiche geeignet), HSS 18 % (für die Bearbeitung von härteren Materialien wie Eisen, Stahl, Aluminium oder Buntmetallen, DS (Dauerschnitt) sowie CV (aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl für die Bearbeitung von weicheren Stoffen wie Holz, Kunststoffen und Faserplatten).

Im 12-er Set bietet der Onlineshop Einweg Systemhobelmesser an. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Größen und verschiedenen Bohrungen. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich bei den meisten Anwendern auch Wendemesser. Wer mit diesen arbeitet, spart Zeit und muss seine Messer nicht so oft neu justieren. War einmal die zu bearbeitende Oberfläche nicht ganz sauber, werden durch Wenden des Messers wieder optimale Bedingungen hergestellt. Der Hobelmessershop führt Wendemesser von so verlässlichen Marken wie Tersa, Centrofix, Centrolock, Terminus, Variplan oder Bulldozer.

Wer ein neues Kreissägeblatt benötigt, wird auf www.hobelmesser.shop ebenfalls fündig. Sie haben beim Bestellen die Wahl zwischen unterschiedlichen Größen sowie zwischen den Zahnformen A-KV und B-KV. Für die Metzgerbranche hält der Hobelmessershop spezielle Knochensägeblätter bereit, mit denen sich auch gefrorenes Fleisch mühelos zerteilen lässt. Wenn Sie ein Knochensägeblatt bestellen, sollten Sie auf die richtige Größe und auf die Anzahl der Zähne achten. Je mehr Zähne das Sägeblatt aufweist, desto sauberer und feiner ist am Ende die Schnittkante.

Hervorragende Qualität

Das Remscheider Traditionsunternehmen hat langjährige Erfahrung mit der Blech- und Metallbearbeitung und verkauft nur Messerstahl & Werkzeugstahl aus eigener Herstellung. So erhalten Sie im Onlineshop deutsche Qualitätsware zu günstigen Preisen.

Optimale Versandbedingungen

Der www.hobelmesser.shop versendet weltweit mit DHL/UPS und stellt so den zuverlässigen Transport der bestellten Ware sicher. Innerhalb von Deutschland erfolgt der Versand grundsätzlich kostenlos. Ebenfalls kostenlos besteht eine 30-tägige Rückgabefrist.

