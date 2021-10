Boxspringbett Rockstar Limited Edition

Wohl kein anderes Bett hat in den vergangenen Jahren so sehr an Bedeutung für die Schlafzimmereinrichtung gewonnen wie das Boxspringbett Rockstar aus dem Hause WELCON.

Seit der Markteinführung 2013 hat der Giesener Versandhändler Welcon das Boxspringbett Rockstar um viele Konfigurationsmöglichkeiten erweitert. Neue Kopfteile, neue Bezugsstoffe und Farben, der ErgoGEL-Topper und viele weitere Extras sind in den letzten Jahren hinzugekommen.

Für 2022 kommt ein Rockstar Limited Edition Boxspringbett, welches auf Grund von hohen Produktionszahlen auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich sein wird. Das Boxspringbett Rockstar Limited Edition II wird in vier Ausführungen angeboten und ist abweichend von den angebotenen Varianten nicht bestellbar. Nur so kann ein günstiger Verkaufspreis für das Limited Edition II Bett erzielt werden, weil es sich nicht um individuelle Einzelanfertigungen sondern erstmals in der Geschichte der Welcon Boxspringbetten um eine Massenproduktion handelt.

Angeboten wird das Boxspringbett Rockstar Limited Edition ausschließlich in der Größe 180×200 cm sowie in den Härtegraden H2 und H3. Als Bezugsstoffe steht der neue Samtbezug Velvet in hellgrau und dunkelgrau zur Verfügung.

Als Kopfteil wurde das beliebte abgesteppte Kopfteil in der Höhe 110 cm ausgewählt. Der Topper ist mit 5 cm Stärke etwas dünner als der Standardtopper der üblichen Rockstar Boxspringbetten und bietet einen sehr direkten Kontakt zu den eigentlichen Vorteilen dieses Schlafsystems: zu den zweifach thermisch vergüteten Taschenfedern.

Bildmaterial ist bereits jetzt unter folgendem Link zu sehen:

https://www.welcon.de/boxspringbetten/

Die Lieferung dieses Modells erfolgt wie bei allen Welcon Boxspringbetten innerhalb von Deutschland kostenlos bis vor das Haus.

Auch bei Online-Bestellungen ist eine Beratung bzgl. der Wahl des richtigen Härtegrades empfehlenswert. Hier steht das Team der Firma Welcon unter 05121/779132 telefonisch zur Verfügung.

