Masagesessel kaufen – was ist zu beachten?

Man kennt Sessel mit Massagefunktion heutzutage aus Shoppingcentern, von Flughäfen, Hotels und Freizeitanlagen.

Viele Nutzer finden Gefallen an der wohltuenden Massage und träumen vom Masseur per Knopfdruck in den eigenen vier Wänden.

Die 10-minütige Massage auf einem Massagesessel mit Münzeinwurf, ist allerdings keinesfalls mit dem zu vergleichen, was ein Massagesessel für den privaten Gebrauch für Möglichkeiten bietet.

Massagesessel für zu Hause bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten wie zum Beispiel mehrere Massageprogramme mit verschiedenen Massageschwerpunkten, teilweise auch einen Scan-Vorrichtung und Körpergrößenanpassung.

Da ein Massagesessel für den privaten Gebrauch regelmäßig genutzt wird, sollte man sich hier vergewissern, dass der Sessel medizinische Zertifikate vorweisen kann, welche den gesundheitlichen Nutzen bestätigen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der After-Sales-Service. Was ist zu tun, wenn einmal ein technischer Defekt auftritt? Wir der Sessel vor Ort repariert oder muss er eingeschickt werden.

Der Kaufinteressent sollte sich weiterhin darüber im Klaren sein, ob der Massagesessel auch gleichzeitig als Relaxsessel bzw. Fernsehsessel dienen soll. Hier ist zu beachten, dass durch eine ggf. zusätzliche Auflage die Massagerollen im Rücken nicht mehr spürbar sind, sondern ein weicher Liegekomfort gegeben ist.

Ein hochwertiger Massagesessel mit einer ausgereiften Massageeinheit, welcher eventuell auch mit Echtleder bezogen ist, ist nicht für eine dreistellige und auch nicht für eine untere vierstellige Summe erhältlich.

Wer dennoch beim Kauf eines Massagesessels sparen will, kann jederzeit auf der Homepage der Firma Welcon eine aktuelle Liste mit Leasingrückläufern oder hochwertigen Massagesesseln, welche ein paar Tage vermietet waren oder auf einer Messe im Einsatz waren, einsehen.

Hier kann man schnell einige hundert Euro sparen und muss keine Abstriche bei der Qualität des Massagesessels machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:



















Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

