Bayrisches Öko-Startup macht Naturfreunde zu Aktionären/innen

Nachhaltig. Spektakulär. Logoanbau mit Blumen auf Feldern. Als Aktionär/In des Öko-Startups GEOXIP wird man Teil einer nachhaltigen und überzeugenden Idee, die global skalierbar ist.

Mit GPS-Präzionstechnik Firmenlogos auf riesigen Feldern mit echten Pflanzen wachsen lassen? Landwirte am globalen Werbemarkt teilhaben lassen? Dieses Ziel hat sich das bayrische Startup GEOXIP gesetzt. Die Idee dazu hatte Unternehmer Christian Seebauer aus dem Münchner Norden bereits vor vielen Jahren, als er an der Technischen Universität München seine Diplomarbeit über GPS-gestützte Anwendungen in der Landtechnik schrieb.

Das Ertragsmodell von GEOXIP ist in wenigen Sekunden erklärt und verstanden. Für Laien ebenso wie für Investoren. Es basiert auf der Differenz zwischen den notorischen Niedrigpreisen, die Landwirten trotz immenser Arbeit pro Hektar hinnehmen müssen einerseits und den riesigen Werbebudgets, die Konzerne heute dafür ausgeben müssen, um von ihren Kunden/innen überhaupt wahrgenommen zu werden. Der Ertragswert von für „Werbeanbau“ genutzten Boden kann ca. 40-fach über dem bei landwirtschaftlicher Nutzung liegen. Davon profitieren die Landwirte – und die Aktionär/innen hinter GEOXIP.

Auch für die werbenden Unternehmen sind die natürlich gewachsenen Logos ein Gewinn: Nachhaltige Feldwerbung trifft den Zeitgeist. Vielen Unternehmen geht es aktuell darum, sich durchaus kritischer gewordenen Käuferschichten grün und nachhaltig zu präsentieren. Wer Nachhaltigkeit wirklich ernst nimmt, hat mit einer blühenden Bienenweide in Form seines Firmenlogos grünes Storytelling und kann damit auch über Social Media täglich seine Kunden/innen mit hohem Aufmerksamkeitsfaktor erreichen.

Firmengründer Christian Seebauer und Daniel Lichtenstern gehen auch bei der Gründung konsequent neue Wege: Sie beteiligen Freunde, Landwirte und Naturfreunde und machen sie zu Aktionären/innen. Seebauer sagt hierzu, in Tel Aviv oder in Kalifornien sei es vollkommen normal, dass sich junge Leute mit guten Konzepten und potentielle Geldgeber im Café kennen lernen, sich zusammentun und sehr erfolgreich loslegen. In Deutschland sei man hier noch weit davon entfernt, auch wenn sich München gerne mal in Anspielung auf die Gründerszene im Silikon Valley schon „Isar Valley“ nennt.

Dabei liegt nichts näher, als Dinge im Leben selbst und ganz ohne Umwege in die Hand zu nehmen. Bereits mit wenigen tausend Euro können Freunde und Begeisterte das Startup GEOXIP in der Startphase zu Vorzugskonditionen unterstützen und werden im Gegenzug echte Aktionär/in. Während viele Best Ager um die 50 bisher kaum etwas andere kannten als den Bausparer, die klassische Lebensversicherung oder vielleicht noch den Investmentfonds, möchten die jungen Leute heute gerne Teil von etwas sein und dabei selbst bestimmen, für was ihr Geld eingesetzt wird. Im Gegensatz zu abstrakten Finanzprodukten kann man die Philosophie des Startups GEOXIP sehr einfach verstehen und darin – ganz wie man will – Chance oder Risiko sehen. Man ist nah dran, kann sich als Aktionär/in die Felder selbst ansehen. Und man wird Teil einer nachhaltigen und überzeugenden Idee, die global skalierbar ist. Eine Idee, die Landwirten für Logos mit Bienenweiden eine finanzielle Perspektive gibt und Beachtung schenkt. Und die vor allem die Natur in den Vordergrund rückt.

Mehr über das bayrische High-Tech Öko-Startup GEOXIP erfährt man auf der Firmenwebseite https://geoxip.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GEOXIP AG

Frau Petra Bergreiter

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

Deutschland

fon ..: 08139 99 45 38

web ..: https://geoxip.com

email : info@geoxip.com

Nachhaltig. Spektakulär. Logoanbau mit Blumen auf Feldern.

Wir säen Dein Logo an: Nachhaltig. Großflächig auf bis zu 20 Ha. Farbig blühend und gerne mit Bienenkörben mittendrin. Grünes Storytelling für Dein Unternehmen. Pause für die Natur. Und eine faire Chance für unsere GEOXIP-Landwirte. Los geht’s.

Pressekontakt:

GEOXIP AG

Frau Petra Bergreiter

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

fon ..: 08139 99 45 38

web ..: https://geoxip.com

email : info@geoxip.com

