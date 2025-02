#vielebienen Jetzt Startup-Aktionär werden – HighTech trifft Nachhaltigkeit

Werde Teil von GEOXIP! Investiere in ein HighTech-Startup, das Nachhaltigkeit groß schreibt. Mit #vielebienen setzen wir Zeichen für Artenvielfalt und Zukunft. Jetzt Startup-Aktionär werden!

Das High-Tech Öko-Startup GEOXIP, das bereits aus Rundfunk und Fernsehen bekannt ist, wurde 2021 im Münchner Norden als Aktiengesellschaft gegründet. Ab dem 1. Februar 2025 startet GEOXIP eine breit angelegte Radiokampagne auf Antenne Bayern, um private Investoren für eine nachhaltige Zukunft zu gewinnen. Unter dem Hashtag #vielebienen (www.vielebienen.de) haben Anleger die Möglichkeit, nicht nur in HighTech, sondern auch ganz gezielt in Naturschutz und Biodiversität zu investieren und selbst einen Standpunkt zu setzen.

Green HighTech. Green Startup. Heimat. Selbst dabei sein.

Investieren bedeutet mehr als nur Rendite – es bedeutet Verantwortung. GEOXIP bietet mit seinen innovativen Geobranding-Technologien eine einmalige Möglichkeit, nachhaltige Werbung und ökologische Förderung zu vereinen. Selina, die Stimme unseres neuen Werbespots auf Antenne Bayern, bringt es auf den Punkt:

„Unser Startup GEOXIP entwickelt für Nachhaltigkeit. Nutze Deine Chance und sei bereits als Kleinaktionär dabei. Besuche uns jetzt und informiere Dich. Auf www.vielebienen.de„

Doch was macht GEOXIP so besonders? Das Unternehmen nutzt modernste selbst entwickelte Verfahren, um riesige Werbebotschaften aus heimischen Wildblumen auf Ackerflächen zu gestalten. Diese sogenannten Blühlogos sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern leisten einen messbaren Beitrag zur Artenvielfalt.

Nachhaltige Innovation trifft Wirtschaftskraft

Die Verbindung von HighTech und Naturschutz ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Unternehmen suchen nach nachhaltigen Lösungen für ihre Werbemaßnahmen, während Landwirte und Umweltinitiativen auf Unterstützung angewiesen sind. GEOXIP bringt beide Welten zusammen.

„Wir erschaffen mit unseren Blühlogos eine Win-Win-Win-Situation für Unternehmen, Landwirte und die Natur“, erklärt GEOXIP-Gründer Christian Seebauer. „Firmen erreichen ihre Nachhaltigkeitsziele mit maximaler Sichtbarkeit, Landwirte profitieren finanziell von ihrer Teilnahme, und die Umwelt gewinnt durch neue Lebensräume für Bienen und seltene Pflanzenarten.“

Warum jetzt investieren?

Ein Startup-Investment ist immer mit Chancen und Risiken verbunden. Doch gerade in Zeiten, in denen Unternehmen gezielt in Nachhaltigkeitsprojekte investieren, wächst der Markt für umweltfreundliche Werbelösungen rasant. GEOXIP setzt hier an und nutzt die steigenden Werbe- und Nachhaltigkeitsbudgets für seine nachhaltigen Geobranding-Technologien.

„Wenn nur ein Bruchteil dieser Budgets in unsere Lösungen fließt, können wir gemeinsam etwas Großes bewegen“, so Seebauer weiter. „Und wer investiert, tut nicht nur etwas für die Umwelt, sondern profitiert auch wirtschaftlich von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Werbelösungen.“

So funktioniert die Beteiligung

Die Aktien von GEOXIP werden nicht an der Börse gehandelt, sondern können direkt über einen Zeichnungsschein erworben werden. Die gesammelten Aktien gehen dann als Tranche zur Eintragung in das Handelsregister München.

Aktueller Preis pro Aktie: 125,00 Euro (Stand: 29.01.2025)

Mindestbeteiligung: 3 Aktien

Besonderheit: Jede Aktie trägt dazu bei, mehr Wildblumenflächen in Deutschland zu schaffen

Die Aktionärsstruktur von GEOXIP ist bewusst vielfältig: Vom ganz kleinen und eher ideelen Investor bis zum Großanleger eint alle der Wunsch, nachhaltige Innovationen zu unterstützen und gemeinsam eine grünere Zukunft zu gestalten.

Jetzt informieren und mitmachen!

Weitere Informationen, ein detailliertes Pitch Deck sowie eindrucksvolle Beispiele des Geobranding-Konzepts finden Interessierte auf der Webseite: https://geoxip.com/vielebienen/

Mit #vielebienen beginnt eine Bewegung, die zeigt, dass nachhaltige Werbung und Investitionen in eine bessere Zukunft Hand in Hand gehen können. Sei dabei und werde Startup-Aktionär!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

Deutschland

fon ..: 08139 994538

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Pressekontakt:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

fon ..: 08139 99 45 38

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unverzichtbar für die Zukunft – Nachfrage explodiert! TOP-Silberfirma sichert sich MEGA-Produktionsplattform! Royal Private Coach revolutioniert Personal Training in München – Individuelle Fitnessprogramme