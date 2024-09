Startup-Aktien von GEOXIP – HighTech und Biodiversität

Wer schon immer einmal ein Startup unterstützen wollte, ist vielleicht bei GEOXIP (bekannt aus der Presse u.a. durch das riesige Bodenbild Tylor Swift/ Antenne Bayern/ #vielebienen) genau richtig.

Das Münchner Startup GEOXIP hat eine revolutionäre Idee entwickelt, die Natur und Wirtschaft auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Mit spektakulären Blumenlogos und Bodenbildern aus Blumen bietet GEOXIP eine nachhaltige Alternative zur konventionellen Außenwerbung. Unternehmen, Landwirte und Investoren sind eingeladen, Teil dieser grünen Bewegung zu werden. Durch den Erwerb von GEOXIP-Aktien kann jeder nicht nur von der Geschäftsidee profitieren, sondern auch einen Beitrag zum Artenschutz und zur Förderung der Biodiversität leisten.

Viele Informationen dazu gibt es unter https://geoxip.com/vielebienen/ bzw. unter dem Hashtag #vielebienen (Bekannt aus der Radiowerbung von Antenne Bayern).

Die Vision von GEOXIP: Budgets von Firmen fördern Biodiversität

GEOXIP hat es sich zur Aufgabe gemacht, heimische Wildblumen auf Felder zurückzubringen und gleichzeitig den Unternehmen eine spektakuläre und nachhaltige Werbeplattform zu bieten: Die Natur als Bühne. Die Idee ist einfach: Riesige Blühlogos und Botschaften werden mit Blumen direkt auf landwirtschaftlichen Flächen angesät. Dafür entwickelt GEOXIP spezielle Ansaat-Techniken wie Vector-Seed® und Multilayer-Seed, die den hochpräzisen Logoanbau in allen Farben der Natur ermöglichen. Das Ergebnis sind beeindruckende, farbenprächtige Feldlogos, die nicht nur viral gehen, sondern auch die heimische Biodiversität fördern.

Die grünen Kunstwerke von GEOXIP bieten einen einzigartigen Mehrwert: Sie sind nicht nur aus der Luft gesehen beeindruckend, sondern fördern auch direkt die Artenvielfalt vor Ort. Seltene und geschützte Pflanzenarten werden wieder angesiedelt, was Insekten und Wildbienen einen lebenswichtigen Lebensraum bietet. Diese nachhaltige OOH-Außenwerbung ist hautnah erlebbar und unterstützt den Naturschutz auf eine innovative Weise.

Ein Gewinn für Landwirte: Ertragssicherheit und Nachhaltigkeit

Landwirte profitieren von dem Konzept von GEOXIP. Sie haben die Möglichkeit, ihre Flächen für die Aussaat von Wildblumen-Logos zur Verfügung zu stellen und damit einen zusätzlichen, lukrativen Nebenerwerb zu generieren. Das Besondere: Bei solchen Projekten können sie oft auf den Einsatz von Insektiziden und Düngemitteln verzichten, was wiederum den Boden und die Umwelt schont. Außerdem erhalten sie für ihre Arbeit Wertschätzung. Landwirte können sich im GEO-Portal von GEOXIP übrigens vollkommen kostenlos eintragen und ihre Flächen für potenzielle Projekte anbieten. Dieses nachhaltige Geschäftsmodell bietet eine Win-win-Situation für Landwirte und die Natur.

Für Unternehmen: Nature as a Display – Die Natur als spektakuläre Werbefläche

Unternehmen haben mit den Techniken von GEOXIP eine völlig neue Art der Außenwerbung (Out-Of-Home, OOH), die nicht nur spektakulär, sondern auch ehrlich nachhaltig und authentisch ist. Ein Beispiel ist das größte Wildblumenlogo der Welt, das für die Deutsche Telekom (Deutscher Nachhaltigkeitspreis) gestaltet wurde. Andere Referenzen umfassen das größte angesäte Sportbranding der Welt zur EM2024 oder das komplexeste Brauerei-Logo der Welt im Maisfeld mit Millionen von Wildblumen.

Durch den Anbau von Wildblumen-Logos kann eine Marke nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern auch eine starke emotionale Bindung zu den Kunden aufbauen. Diese Form der Werbung ist ehrlich, spektakulär und immer auch rekordverdächtig. Unternehmen erhalten durch die blühenden Logos täglich neue Motive, die auf Social Media geteilt werden können. GEOXIP ist dabei mit seinen Verfahren Firstmover und ein absoluter Garant für den Erfolg einer spektakulär angebauten Geoglyphe.

GEOXIP-Aktien: Eine Chance für Investoren

Das Startup GEOXIP wurde 2021 als Aktiengesellschaft gegründet, um Investoren die Möglichkeit zu bieten, an diesem innovativen Konzept teilzuhaben. Auch Kleinaktionäre/Innen sind willkommen. Der Aktienwert des Unternehmens hat sich bereits fast verdreifacht, was die positive Resonanz und das Potenzial dieses Geschäftsmodells unterstreicht. Der aktuelle Aktienpreis liegt bei 110 Euro, und Investoren haben die Möglichkeit, aktuell noch zu attraktiven Startkonditionen einzusteigen (Stand 09/2024). Die Investition in GEOXIP ist nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern auch eine Investition in unsere biodiverse Heimat.

Ein Referenzschreiben unterstreicht das Potenzial

Professor Dr. Simon Walther von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf lobt das Geschäftsmodell von GEOXIP als äußerst innovativ und sieht große Entwicklungsperspektiven für das Unternehmen. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Biodiversität im öffentlichen Fokus stehen, bietet GEOXIP eine überzeugende Lösung, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll ist.

HighTech für die Natur: VectorSeed® und Multilayer-Seed

Was GEOXIP besonders auszeichnet, sind die HighTech-Innovationen, die zur Aussaat der Wildblumen verwendet werden. Techniken wie VectorSeed® und Multilayer-Seed ermöglichen eine hochpräzise Aussaat, die den Anbau großer Logos und Botschaften auf Feldern auch mit heimischen Feinsaatgut ermöglicht. Das Konzept ist global skalierbar und bietet eine große Marge.

GEOXIP: Ein Startup mit einer Mission

GEOXIP wurde mitten in der Corona-Pandemie im Münchner Norden gegründet. Das Startup setzt HighTech nicht gegen, sondern für die Natur ein. Das Ziel ist klar: Durch den HighPrecision-Logoanbau mit Wildblumen sollen Lebensräume vernetzt und die Artenvielfalt zurückgebracht werden. Dabei arbeitet GEOXIP eng mit Landwirten zusammen und bietet ihnen eine faire Perspektive. „Du kannst mit dabei sein und Nachhaltigkeit bewegen“, ist das Motto von GEOXIP. Jeder, der in dieses innovative Unternehmen investiert, unterstützt nicht nur ein nachhaltiges Geschäftsmodell, sondern trägt auch aktiv zum Naturschutz und zur Biodiversität bei.

Fazit: Eine Investition in GEOXIP ist eine Investition in die Zukunft unserer Natur

GEOXIP bietet eine einzigartige Möglichkeit, in eine nachhaltige und innovative Geschäftsidee zu investieren, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll ist. Mit einer starken Vision, beeindruckenden Referenzen und einer innovativen Technologie ist GEOXIP bereit, die Zukunft der Werbung und des Naturschutzes zu revolutionieren. Die Investition in GEOXIP-Aktien bietet nicht nur die Chance auf finanzielle Gewinne, sondern auch die Möglichkeit, Teil einer Bewegung zu sein, die die Welt ein Stückchen besser macht.

Mehr dazu unter https://geoxip.com/vielebienen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

Deutschland

fon ..: 08139 994538

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Pressekontakt:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

fon ..: 08139 99 45 38

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jahn und Partner bietet umfassenden Schutz für das Wohnmobil-Inventar durch Inhaltsversicherung