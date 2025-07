Brady Etiketten für Thermotransferdrucker – Vielfalt für Industrie & Labor

Brady Etiketten für alle Thermotransferdrucker bieten eine große Materialvielfalt für Industrie und Labor. Sonderanfertigungen und ein Lohndruck-Service ergänzen das umfassende Sortiment.

Brady Etiketten von MAKRO IDENT sind die ideale Lösung für alle handelsüblichen Thermotransferdrucker wie z.B. Zebra, CAB, TSC, Bixolon etc. wie auch alle Brady-Drucker. Das umfangreiche Sortiment umfasst robuste Etiketten für den Einsatz in Industrie, Logistik und Labor – entwickelt für höchste Ansprüche an Beständigkeit, Haltbarkeit und Lesbarkeit.

Die Etiketten sind wisch-, kratz- und chemikalienresistent sowie UV-beständig und halten extremen Temperaturen stand. Für Anwendungen mit besonderen Anforderungen bietet MAKRO IDENT Etiketten aus unterschiedlichsten Materialien: von wiederablösbaren Etiketten bis zu besonders stark haftenden Varianten, selbstlaminierenden Etiketten, Etiketten mit zusätzlichem Schutzlaminat für widrige Umgebungen, metallisierten Typenschildern, spannungsableitenden Etiketten und fälschungssicheren Sicherheits- und Siegeletiketten.

Auch spezielle Materialien für Laboranwendungen sind erhältlich, darunter Etiketten für Röhrchen, Ampullen, Objektträger und andere Probengefäße. Diese sind für Temperaturen bis -196 °C in Kryolagerung sowie für Autoklaven bis 120 °C geeignet.

Für industrielle Prozesse stehen Leiterplatten-Etiketten zur Verfügung, die Temperaturen bis 300 °C standhalten, sowie vorgedruckte Etiketten, Schrumpfschläuche (ein- und beidseitig bedruckbar), bedruckbare Kabelmarkierer und strapazierfähige Anhänger (Tags). Zusätzlich bietet MAKRO IDENT Papier- und Thermodirektpapier-Etiketten für Standardkennzeichnungen.

Für Thermotransferdrucker mit einem Innenkern von 76,2 mm sind Etiketten verfügbar, die ebenso auf Brady Modelle wie den i7100 und i7500 abgestimmt sind. Für die kleinen Desktop-Thermotransferdrucker mit einem Innenkern von 25,4 mm steht ebenfalls ein umfangreiches Sortiment bereit, kompatibel mit den Brady Modellen BBP11 und BBP12 sowie allen gängigen Druckern anderer Hersteller.

Passend dazu gibt es Thermotransfer-Farbbänder in unterschiedlichen Größen und Materialien, die exakt auf die jeweiligen Etikettenmaterialien abgestimmt und ausgiebig getestet wurden. Das garantiert gestochen scharfe Druckbilder, maximale Beständigkeit und perfekte Haftung – selbst bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Zusätzlich sind Endlosbänder in verschiedenen Farben erhältlich. Diese eignen sich ideal für Drucker mit integrierter Schneidevorrichtung und ermöglichen das Erstellen variabler Etikettenlängen für flexible Kennzeichnungen.

Sollte im Standardsortiment kein passendes Format vorhanden sein, bietet MAKRO IDENT Sonderanfertigungen ab 1.000 Etiketten an. Größe, Form, Material, Klebkraft und Farbe können individuell angepasst werden. Darüber hinaus ermöglicht der Lohndruck-Service die Produktion fertiger Etiketten nach Kundenvorgabe – ob mit Text, Barcodes, QR-Codes, Seriennummern oder mehrfarbigem Logodruck.

Der Kundenservice von MAKRO IDENT unterstützt bei der Auswahl des passenden Etikettenmaterials, abgestimmt auf die jeweiligen Einsatzbedingungen – von extremen Temperaturen bis hin zu aggressiven Chemikalien, Kraftstoffen und Ölen. Alle Brady Etiketten und Farbbänder sind sofort verfügbar oder werden kurzfristig produziert, um auch eilige Projekte schnell umzusetzen.

Weitere Informationen zu den Etiketten unter folgenden Links zu finden:

Etiketten mit Innenkern 76,2mm: Thermotransfer-Etiketten mit 76,2 mm Innenkern

Etiketten mit Innenkern 25,4 mm: Thermotransfer-Etiketten mit 25,4 mm Innenkern

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

