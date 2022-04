Brady IDXpert + LABXpert Materialien eingestellt – Druckeraktion bis 31.07.22

Brady hat alle Materialien für die Drucker IDXpert und LABXpert eingestellt. Für die genannten Drucker gibt es – bei MAKRO IDENT – den BMP51 als Nachfolgegerät mit 40% Rabatt, wie auch Hilfestellung

MAKRO IDENT informiert: Alle Materialien für die Brady-Drucker IDXpert und LABxpert wurden vom Hersteller Anfang April 2022 abgekündigt. MAKRO IDENT hilft beim Umstieg auf das Nachfolgegerät BMP51, wie auch mit dem Materialienumstieg von vorhandenen Etikettenkassetten auf BMP51-Etikettenkassetten. Mit Nennung der Artikelnummer / Bestellnummer der alten Materialkassette weiß der Customer Service sofort, welche Kassette für das Nachfolgegerät BMP51 benötigt wird.

Um den Umstieg zu erleichtern, gibt es bis zum 31. Juli 2022 einen Austauschrabatt von 40 % auf den neuen BMP51 Drucker. Es muss lediglich die Seriennummer des alten IDXpert oder LABXpert genannt werden. Diese wird im System des Herstellers hinterlegt und geprüft. Nach Freigabe erhält der Anwender ein Angebot über einen neuen BMP51 abzüglich 40% Rabatt. Die passenden Etikettenkassetten werden ebenfalls mit angeboten.

Der Etikettendrucker BMP51 ist ein mobiler Drucker, der – über die integrierte USB-Schnittstelle – auch an einen PC angeschlossen werden kann. Für den PC-Betrieb gibt es ein Set mit der BradyWorkstation PWID-Suite Etiketten-Software für die Produkt- und Kabelkennzeichnung, oder die LAB-Suite für die Laborkennzeichnung. Die Software-Suiten sind natürlich nicht mit dabei, wenn der Anwender den Drucker ausschließlich mobil nutzen möchte.

Der Brady BMP51 gewährleistet ein makelloses Druckergebnis und verfügt über eine Druckauflösung von 300 dpi. Formatierungen, Schrifttypen, Schriftgrößen und andere Einstellungen sind sehr einfach vorzunehmen über das vorhandene Menü. Im Display werden alle Einstellungen angezeigt. Über die Tastatur werden die jeweiligen Einstellungen vorgenommen, wie auch Texte und Barcodes erstellt.

Wer den BMP51 am PC nutzt, und somit mit einer der BradyWorkstation Suiten, der hat wesentlich mehr Möglichkeiten, Etiketten zu erstellen. In der Software befinden sich mehr als 230 Vorlagen aller für den BMP51 erhältlichen Etikettengrößen. Es müssen also keine Vorlagen neu erstellt werden.

Viele Funktionen vereinfachen und erleichtern das Erstellen und Drucken verschiedenster Etiketten. Es können Texte, Grafiken, Symbole, Barcodes (1D und 2D), Zeit- und Datumsstempel in den Vorlagen integriert werden. Zudem steht ein EXCEL-Import zur Verfügung. Es können somit variable Datenfelder erzeugt werden. Die entsprechende Datenquelle ist einfach auszuwählen und die gewünschten Daten sind einzufügen.

Auf- und absteigende Serialisierungen sind ebenso möglich, wie „Felder kombinieren und anordnen“, es gibt eine Tauschfunktion, Suchen und Ersetzen, Erstellung von Rahmen und vieles mehr. Der BMP51 Etikettendrucker kann außerdem so eingestellt werden, dass er erstellte Etiketten ausdruckt nach erfolgtem Druckjob oder nach erfolgter Druckserie. Auch ist der Drucker so einstellbar, dass er nach Druck eines jeden Etiketts anhält, so dass ein Abschneiden nach jeden einzelnen Etikett möglich ist.

Der BMP51 druckt Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,10 mm Breite. Verfügbar sind verschiedenste Materialien in unterschiedlichen Größen. Diese sind alle – wie auch die verschiedenen Druckermodelle – beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT erhältlich. Darunter sind auch Materialien für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Klemmblöcken, Bedienfelder, elektronische Schalttafeln usw. zu finden. Auch Schrumpfschläuche gibt es im Sortiment. Für die Sprach- und Datenkommunikation gibt es Kabelfahnen, Etiketten für Blenden und Ausgänge und auch selbstlaminierende Kabeletiketten (Wickeletiketten).

Für die Laborkennzeichnung stehen verschiedene Etiketten für Temperaturen von bis zu minus 196°C Grad zur Verfügung. Die Etiketten sind Chemikalien- und Lösungsmittel-resistend und genau abgestimmt für Röhrchen (Tubes, Kryo-Tubes, Eppis usw.), Objektträger, Gewebekassetten, Zentrifugen- und PCR-Röhrchen, Halme, Petrischalen und vieles mehr.

Für die Kennzeichnung von Produkten, Regalen etc. gibt es verschiedene Materialien für raue und glatte Oberflächen, wiederablösbare und auch fälschungssichere Etiketten, Typenschilder, Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungs-Materialien und vieles mehr.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-drucker/brady-bmp51.html

Tauschaktion IDXpert / LABXpert gegen BMP51: www.makroident.de/aktionen/aktionen2022.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Ja, in Wolfsburg“-Kampagne zum Erlebnisfrühling in Wolfsburg Wie reziprokes Marketing Unternehmen helfen kann, Neukunden zu gewinnen