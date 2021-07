BradyPrinter i3300: Einfach bedienbarer, vielseitiger Etikettendrucker

Der BradyPrinter i3300 ist ein vielseitig einsetzbarer Etikettendrucker. Die automatische Etiketteneinrichtung für über 600 Etikettenformate garantiert einen einfachen und schnellen Ausdruck.

MAKRO IDENT stellt vor: Der Etikettendrucker BradyPrinter i3300 ist ein Drucker, der neue Maßstäbe im Drucken setzt. Immer wieder sind Kunden beeindruckt, wie einfach sich der i3300 bedienen lässt. Der Etikettendrucker ist für kleine bis mittlere Druckvolumen von 1 bis 1000 Etiketten pro Tag geeignet. Besonders wenn häufige Materialwechsel erforderlich sind, ist dieser Drucker genau das perfekte Gerät.

Der Drucker ist die beste Lösung, auch für sehr unerfahrene Anwender, die sich einen einfachen Einstieg wünschen. Der i3300 ist zudem auch in Umgebungen mit mehreren Anwendern einzusetzen. Standardmäßig ist eine Ethernet-Schnittstelle im Drucker integriert. Optional erhältlich sind auch LAN-, WLAN-, Bluetooth-Karten.

Das Besondere an diesem Etikettendrucker ist, dass man den Drucker nicht mehr auf jedes einzelne Etikett einstellen muss. Sämtliche Druckereinstellungen, Kalibrierungen, Sensoreinstellungen, Temperatureinstellungen entfallen beim BradyPrinter i3300 vollständig. Alle Kennzeichnungsmaterialien und Farbbänder sind gechipt. Sobald die Etikettenrolle und das Farbband in den Drucker eingelegt werden, liest dieser die Informationen aus dem jeweiligen Chip aus und stellt sich selbständig auf das eingelegte Material ein.

Der Anwender muss nichts mehr tun, außer die Etikettenrolle und die Farbbandkassette einlegen. Auch das Farbband muss nicht mehr um den Druckkopf gewickelt und auf eine zusätzliche Papprolle aufgewickelt werden. Einfach die Farbbandkassette in den Drucker einlegen und los geht’s. Der Materialwechsel dauert nur wenige Sekunden und ist von jedem Anwender schnell durchzuführen.

Diese Features bieten zudem den Vorteil, dass keine Etiketten für irgendwelche Probedrucke verschwendet werden. Die Etiketten werden über die mitgelieferte Etiketten-Software PWID-Suite (Vollversion) oder die LAB-Suite für die Labor-Kennzeichnung erstellt. Darin enthalten sind bereits Vorlagen aller erhältlichen Etiketten und Druckmaterialien, die es für den BradyPrinter i3300 gibt. Das Erstellen irgendwelcher Formate entfällt damit vollständig.

So wie das Etikett auf dem Bildschirm des PCs aussieht, so wird es auch ausgedruckt. Es müssen vorher keine Probedrucke gemacht werden, um zu sehen, ob das so auch passt. Es müssen keinerlei Etikettenmaße eingestellt werden. Es muss nur das entsprechende Etikett in der Software aufgerufen werden. Es gibt ein Suchfeld, in der nur die Etikettenbezeichnung einzugeben ist, und man bekommt sofort die passende Vorlage angezeigt. Die gewünschten Texte, Barcodes, Grafiken, Logos, Symbole usw. sind in die Vorlage einzugeben und auszudrucken. Wie das Etikett aussehen soll sieht man bereits im Bearbeitungsmodus der Software.

Ein weiteres Plus für diesen Drucker ist die große Materialvielfalt. Mehr als 600 Formate aus mehr als 45 Materialien gibt es für den BradyPrinter i3300. Somit ist eine Vielzahl an Kennzeichnungen, die in einem Unternehmen, wie z.B. der Industrie, im Labor und Medizin, mit diesem Etikettendrucker zu verwirklichen.

Der BradyPrinter i3300 ist in verschiedenen Anwendungsbereichen zu Hause: in der Anlagen-, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, für Kennzeichnungen im elektronischen Bereich, in der Produkt- und allgemeinen Kennzeichnung, der Leiterplatten-Kennzeichnung wie auch in der Laborkennzeichnung.

Zu finden sind verschiedenste Materialien wie zum Beispiel Laboretiketten für Temperaturen von 120°C bis minus 196°C für die Stickstofflagerung, Typenschilder, Markierungen, Sicherheits- und Warnanhänger, Leiterplatten- und Bauteiletiketten für Temperaturen bis 300°C, Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung für Temperaturen von -55°C bis 225°C, spannungsableitende Etiketten, reflektierende und lang nachleuchtende Etiketten, Etiketten für Schalttafeln und Schaltschrankkomponenten, selbstlaminierende Etiketten, Fähnchenetiketten, GHS-Etiketten,Materialien für die allgemeine Kennzeichnung und vieles mehr.

Ebenso im Sortiment von MAKRO IDENT befinden sich Chemikalien- und Lösungsmittel-resistente Etiketten, Etiketten die resistent gegen jeglichen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen sind, magnetische Etiketten, Siegeletiketten und andere fälschungssichere Etiketten, Materialien für die Rohrkennzeichnung im Innen- und Außenbereich usw.

Weitere Informationen zum Etikettendrucker BradyPrinter i3300 für alle Kennzeichnungen, außer für Labore: www.makroident.de/brady-drucker/bradyprinter-i3300.html

Hier geht es zum Labor-Etikettendrucker BradyPrinter i3300: www.makroident.de/labordrucker/bradyprinter-i3300.html

