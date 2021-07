Visuelle Bodenkennzeichnungen für 5S / Lean-Bereiche

Visuelle und beständige Bodenkennzeichnungen, wie auch Kennzeichnungsprodukte für Werkzeugbretter und Werkbänke gibt es für verschiedenste Einsätze. Für den temporären und dauerhaften Einsatz.

MAKRO IDENT stellt vor: die zuverlässigen visuellen und sehr beständigen Bodenkennzeichnungen, Bereichsmarkierungen und einfach zu bedruckende Klebebögen für das professionelle Gestalten von Schildern, Diagrammen und anderen Kennzeichnungen für den 5S / Lean-Bereich.

Visuelle Kennzeichnungen für die Arbeitsplatzorganisation, für Verkehrswege, Kreuzungen, Lagerplätze, Gegenstände, freizuhaltende Bereiche, stark frequentierte Bereiche, Lagervorrichtungen und vieles mehr bietet der bekannte Brady-Distributor MAKRO IDENT. Für die verschiedensten Kennzeichnungen im Lean-Bereich und auch in anderen Bereichen, gibt es ein umfangreiches Sortiment an haltbaren und sehr zuverlässigen Materialien.

In einem frequentierten Betrieb ist es aus Sicherheitsgründen äußerst wichtig, die Bewegungen von Fahrzeugen und Personen zu steuern und zu kontrollieren. Die Kennzeichnung von Gängen und Wegen ist nicht nur ein empfohlenes Verfahren, sondern gemäß OSHA vorgeschrieben. Neben Markierungsbändern sollten auch Signal- und Bodenschilder an Stellen eingesetzt werden, an denen Personen und Fahrzeuge aufeinander treffen.

Umrandungen mit Streifen oder Markierungsbändern kennzeichnen einen Platz, der für bestimmte Gegenstände vorgesehen ist. So lässt sich ganz einfach erkennen, ob Gegenstände fehlen. Die Umrandung allein gewährleistet jedoch nicht, dass die richtigen Gegenstände am dazugehörigen Platz abgestellt werden. Deshalb benötigt man zusätzlich Etiketten zur Kennzeichnung von z.B. Lagerplätzen.

Freizuhaltende Bereiche können mit Streifenbändern gekennzeichnet werden. Diese Streifenbänder sorgen für mehr Aufmerksamkeit. Stark frequentierte Bodenbereiche, auf denen beispielsweise Paletten gezogen werden, sollten mit Eckmarkierungen und gestrichelten Linien gekennzeichnet werden.

Teile und Produkte, die überprüft werden müssen oder die bei einer Überprüfung als defekt eingestuft werden, müssen entsprechend gekennzeichnet werden. Für solche Containerumrandungen oder Gitterkörbe gibt es spezielle orange-farbene Bänder.

Regale, Durchlaufregale, Behälter und andere Lagervorrichtungen sollten mit Etiketten für den industriellen Bereich gekennzeichnet werden. Um das schnelle Auffinden von Artikeln zu ermöglichen und Fehler zu reduzieren, sollten visuelle Kennzeichnungen zudem weitere Informationen beinhalten.

Werkzeugschatten können mit speziellen Vinylbändern auf Werkzeug-Boards erstellt werden. Auf jedem Schatten können Nummern oder der Name des Werkzeugs aufgebracht werden. Je nach Werkzeugart, sollten diese auch farblich gekennzeichnet werden.

Für all die genannten Kennzeichnungen am Boden, am Regal, an der Wand, an einer Kiste oder einem Container usw. gibt es die verschiedensten Materialien. Auch für den temporären oder dauerhaften Einsatz. Für wenig befahrene, wie auch für viel befahrene Verkehrswege. MAKRO IDENT verfügt über verschiedenste Materialien in unterschiedlichen Größen. Darunter nicht nur Bänder und Streifen, sondern auch Pfeile, Punkte, Striche, Fußabdrücke und Eckmarkierungen.

Die jeweiligen Materialien sind aufgeteilt in Materialien mit geringer Klebkraft, mittlerer Klebkraft und starker Klebkraft. Die Bodenkennzeichnungen gibt es auch in Buchstaben und Zahlen. Die Bänder gibt es nicht nur einfarbig, sondern auch 2-farbig gestreift oder gepixelt.

Für das einfachere Aufbringen auf Böden hat MAKRO IDENT auch ein Bodenmarkierungsgerät. Damit können bis zu 101,6 mm breite Bodenmarkierungsbänder aufgebracht werden. PVC-Warnbänder für die Markierung von Säulen, Pylonen, Kanten, Türbögen und Aufzügen sind ebenfalls erhältlich.

Für das Bedrucken von Bodenmarkierungen empfiehlt der bekannte Brady-Distributor aus dem Münchner Süden den Schilderdrucker BBP37. Für diesen Drucker gibt es entsprechende Bodenmarkierungen, die bedruckt und auch an den Druckkanten ausgeschnitten werden können.

Weitere Informationen zu den Bodenmarkierungen nach 5S / Lean sind zu finden unter folgendem Link:

www.makroident.de/schilder-markierer/markieren_toughstripe.html

