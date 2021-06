Erfolgreiches Lean Management braucht Lean Leadership

In seinem neuen Buch „Erfolgsfaktor Lean Leadership“ zeigt Marco Rodermond, wie mittelständische Unternehmen ihre Prozesse schlank und kostengünstig aufstellen und ihre Mitarbeiter dabei einbeziehen.

Mit Lean findet der Mittelstand den Weg aus der Kostenfalle

Viele mittelständische Unternehmen klagen heute über steigende Kosten, die sich trotz vieler Aktionen nicht dauerhaft in den Griff kriegen lassen und unerwünschte Wirkungen nach sich ziehen: sinkende Effizienz, niedrigere Gewinne und nachlassende Wettbewerbskraft. Im Grunde müssten Unternehmen ihre Produktivität und ihre Effizienz kontinuierlich verbessern, um auch in Zukunft mit steigenden Kosten fertig zu werden und langfristig eine Wachstumsperspektive zu entwickeln. Dazu weisen Lean Management und Lean Leadership den geeigneten Weg.

Lean-Leadership – oder: Lean-Prozesse sind immer geführte Prozesse

Neben der Methodik ist eine geeignete Führung (Lean Leadership) wichtig: Die betroffenen Mitarbeiter sollten in den gesamten Lean-Prozess einbezogen, motiviert und gecoacht werden. In seinem Buch „Erfolgsfaktor Lean Leadership“ zeigt Rodermond auf, wie Führungskräfte und Mitarbeiter zu Lean-Leadern und Lean-Experten ausgebildet werden. Sie entwickeln Leadership-Qualitäten, so dass sie Projekte mit überdurchschnittlichem Erfolg führen und den Unternehmen damit aus den derzeitigen Engpässen heraushelfen.

Lean Leadership als Voraussetzung für Prozessdigitalisierung und Agilität

Auch der Weg zur Digitalisierung wird mit Hilfe von Lean Management geebnet. Die Anwendung agiler Methoden fällt Führungskräften und Unternehmen erheblich leichter, wenn sie mit Lean-Leadership vertraut sind. Idealerweise sollten Unternehmen die Geschäftsprozesse optimieren, bevor sie beginnen zu digitalisieren. Denn die Erfahrung zeigt, dass die Digitalisierung überdurchschnittlich hohe Kosten verursacht, wenn bestehende Prozesse zuvor nicht sauber aufgestellt werden. Sonst besteht die Gefahr, „schlechte analoge“ Prozesse zu schlechten – und damit auch teuren – digitalen Prozessen zu machen. Damit würde die Digitalisierung ihren Zweck verfehlen.

Verständliches und praxisnahes Know-how

In seinem Buch „Erfolgsfaktor Lean Leadership“ zeigt Rodermond praxisnah, wie Führungskräfte Lean Leadership systematisch in ihren Alltag integrieren. Veranschaulicht wird das Thema durch Case-Studies von Unternehmen, die dank Lean einen Weg zu effizienteren Prozessen gefunden haben und dadurch sogar zu Marktführern wurden.

