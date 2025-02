BrandPilot AI bringt Investorenbildung der nächsten Generation für börsennotierte Unternehmen

Neue Partnerschaft liefert Investor Relations-Effektivität der nächsten Stufe durch zurechenbaren Einzelhandelskauf und genaue ROI-Messung

Toronto, Ontario–(3. Februar 2025) – BrandPilot AI Inc., (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) („BPAI“ oder das „Unternehmen“), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein neues Produktangebot eingeführt hat, das börsennotierten Unternehmen hilft, die Effektivität ihrer Einzelhandels-Outreach-Programme zu steigern und gleichzeitig die Ergebnisse direkt messbar zu machen, was zu genauen und umsetzbaren Erkenntnissen über den ROI ihrer Investor Relations-Bemühungen führt.

Zurechenbarer Einzelhandelskauf

Das neue Angebot des Unternehmens bietet Zugang zu einer schnell wachsenden Gemeinschaft von hochengagierten Einzelhandelsaktionären durch eine neue Partnerschaft mit einer führenden mobilen Investitionsanwendung. Diese Plattform ermöglicht es börsennotierten Emittenten:

– Ihre Investitionsmöglichkeit über interaktive Mikro-Lernmodule zu präsentieren

– Hochengagierte und verifizierte Einzelanleger anzusprechen

– Qualifizierte Investoren-Leads zu generieren

– Die tatsächlichen Investitionsergebnisse der Werbekampagne zu verfolgen

„Die Generierung von Investorenengagement ist seit langem eine Herausforderung für börsennotierte Unternehmen, insbesondere für kleinere Emittenten, und diese Partnerschaft soll das ändern“, sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. „Was diese Lösung auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, echte Investitionsergebnisse zu verfolgen – einer unserer Kunden sah über 1.100 generierte Leads, mit mehr als 45 Millionen Dollar an verknüpften Vermögenswerten, und fast 25% dieser Investoren fügten das Unternehmen ihrer Beobachtungsliste hinzu. Diese Art von Transparenz und Zuordnung war noch nie so zugänglich.“

Mina hob auch die breitere Auswirkung der Initiative hervor: „Es geht hier nicht nur um Sichtbarkeit – es geht um Bildung. Durch die Integration mit einer App, die kürzlich in Apples ’25 Must-Have Apps von 2025′ aufgenommen wurde, nutzen wir eine Plattform mit einer Community, die laut den App-Betreibern über 200.000 Einzelanleger mit 1 Milliarde Dollar an verknüpften Vermögenswerten umfasst, die darauf ausgelegt ist, Anleger zu bilden. Die Fähigkeit, reales Investitionsverhalten zu messen und Targeting-Strategien zu verfeinern, stellt sicher, dass Emittenten den ROI auf eine Weise maximieren können, die traditionelles Investoren-Marketing einfach nicht erreichen kann.“

Über BrandPilot AI Inc.

BrandPilot AI ist ein Performance-Marketing-Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die außergewöhnlichen ROI für globale Unternehmensmarken liefern. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenexpertise ermöglicht BrandPilot AI Organisationen, komplexe Werbelandschaften mit Präzision zu navigieren. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Spectrum IQ, nutzt Mikro-Influencer, um den ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren, während AdAi Werbeverschwendung bekämpft, indem es kannibalisierende Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

KONTAKTINFORMATIONEN

BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

ir@brandpilot.ai

+1-519-239-6460

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Geschäft von BPAI. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „projiziert“, „plant“ und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen über, unter anderem, BPAIs strategische Initiativen, Geschäftsziele, Marktpotenzial, erwartete Vorteile neuer Produktangebote und die erwartete Effektivität der Lösungen des Unternehmens, einschließlich der Fähigkeiten zum zurechenbaren Einzelhandelskauf und der Investorenbildungsplattform, gelten alle als zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. BPAI übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Marktbedingungen, Investorenstimmung, technologische Fortschritte, regulatorische Änderungen, die Fähigkeit von BPAI, seine Wachstumsstrategien erfolgreich umzusetzen, die Akzeptanz und Wirksamkeit der Angebote des Unternehmens, den Erfolg seiner neuen Initiativen zur Investorenbindung, die Fähigkeit, messbaren ROI für Emittenten zu generieren, Wettbewerb in der Branche und allgemeine wirtschaftliche Faktoren. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Keine Wertpapierbörse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Um die Quellenversion dieser Pressemitteilung zu sehen, besuchen Sie bitte www.newsfilecorp.com/release/239373

