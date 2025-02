Argyle meldet Erwerb von Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel

Calgary – 4. Februar 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es den Erwerb (Erwerb) des Siliziumdioxidprojekts Saint Gabriel – welches aus 23 zusammenhängenden Mineral-Claims (die Claims) besteht, die insgesamt 1.312,90 ha in der Region Bas-Saint-Laurent in Quebec umfassen – von Steadright Critical Minerals Inc. (Steadright) im Austausch für eine Barzahlung von 65.000 $ und 300.000 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) abgeschlossen hat. Die Vergütungsaktien unterliegen Escrow-Beschränkungen, denen zufolge 100.000 Vergütungsaktien 4 Monate und 1 Tag nach Abschluss des Erwerbs (Abschluss) freigegeben werden, 100.000 Vergütungsaktien 6 Monate nach Abschluss freigegeben werden und die verbleibenden 100.000 Vergütungsaktien 12 Monate nach Abschluss freigegeben werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Claims einer 2%igen NSR-Royalty (die Royalty) unterliegen, von der die Hälfte durch eine Zahlung von 1.500.000 $ zurückgekauft werden kann.

Jeff Stevens, CEO von Argyle, erklärte: Wir sind begeistert, den erfolgreichen Erwerb des Siliziumdioxidprojekts Saint Gabriel in der Region Bas-Saint-Laurent von Quebec bekannt zu geben. Die Region kann auf eine lange Geschichte vielversprechender geologischer Exploration zurückblicken, die bis in die 1960er Jahre zurückreicht, als das Bergbauministerium von Quebec erstmals die Quarzit-Formationen der Gegend kartierte. Herr Stevens fuhr fort: Zu Beginn von 2025 wird sich unser geplantes Phase-1-Explorationsprogramm auf Saint Gabriel darauf konzentrieren, potenzielle Zonen mit hochreinem Siliziumdioxid zu identifizieren, um das zukünftige Erschließungspotenzial einzuschätzen. Dies wird eine XRF-Analyse vor Ort beinhalten, um die Reinheit des Siliziumdioxids in Echtzeit zu bewerten, sowie systematische Probenahmen auf dem gesamten Konzessionsgebiet mit entsprechenden GPS-Koordinaten und XRF-Daten, einen Labornachweis der Reinheit des Siliziumdioxids und ein 150-kg-Massenprobenahmeprogramm, das auf zwei Zonen mit hoher Reinheit abzielt, die durch Splitterprobenahmen und XRF-Ergebnisse identifiziert wurden. Das Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel stellt eine aufregende Gelegenheit für Argyle Resources Corp. dar und wir freuen uns darauf, die Exploration voranzutreiben und einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Über das Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78342/ARGL_040225_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lagekarte zum Konzessionsgebiet des Siliziumdioxidprojekts Saint Gabriel

Geschichte der Exploration – Zusammenfassung der Aktivitäten 1960-2023

– 1960er Jahre: Erste geologische Kartierungen durch das Bergbauministerium von Quebec

– 1980er-1990er Jahre: Probenahmen und Bohrprogramme

– 2023: Probenahmen durch Noront Group; Probenversand an das ALS-Labor in Mississauga

Bohrprogramm 1991

Die untenstehende Karte zeigt die Lage früherer Bohrarbeiten in Hinblick auf das Projekt Saint Gabriel, die 1991 von Andre Liboiron ausgeführt wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78342/ARGL_040225_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Lagekarte der Bohrungen von 1991 auf dem Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel

Jim McCrea P.GEO., ein Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

