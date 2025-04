BrandPilot AI tritt IAB Kanada bei, erweitert nationale Präsenz und fördert intelligentere bezahlte Suche mit AdAi

Die strategische Mitgliedschaft bei IAB Kanada unterstreicht BrandPilots langfristiges Engagement für Leistungstransparenz, Plattformwachstum und Medienoptimierung.

Toronto, Ontario–(9. April 2025) – BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) („BrandPilot“ oder das „Unternehmen“), ein führender Innovator im Bereich KI-gesteuerte Marketing- und Werbetechnologie, gab heute bekannt, dass es der Interactive Advertising Bureau of Canada (IAB Kanada) als offizielles Mitglied beigetreten ist. Dieser Schritt stärkt BrandPilot AIs Engagement für die Förderung verantwortungsbewusster Werbestandards und bringt das Unternehmen in Einklang mit Kanadas wichtigsten Stakeholdern im digitalen Marketing.

„Der Beitritt zu IAB Kanada gibt uns einen Platz am Tisch bei den Entscheidungsträgerinnen und Vermarkterinnen, die die Zukunft der digitalen Werbung in Kanada gestalten“, sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. „Mit Tools wie AdAi helfen wir Marken nicht nur beim Wachstum – wir helfen ihnen, intelligenter zu wachsen. Diese Mitgliedschaft bestärkt unseren Glauben, dass bessere Daten, bessere Werkzeuge und bessere Standards zu deutlich besseren Ergebnissen führen können. Diese Mitgliedschaft ermöglicht es uns, Vermarkter*innen zu befähigen, sich in einer sich schnell entwickelnden Branche zurechtzufinden.“

Die Mitgliedschaft des Unternehmens bei IAB Kanada unterstützt eine umfassendere Mission: Vermarkter mit umsetzbarer Intelligenz zu empowern, Ineffizienzen zu reduzieren und Klarheit in eine zunehmend komplexe digitale Landschaft zu bringen.

Im Mittelpunkt von BrandPilot AIs Angebot steht AdAi, eine intelligente Lösung zur Prüfung bezahlter Suchanzeigen, die darauf abzielt, kannibalisierende bezahlte Suchanzeigen zu beseitigen – Fälle, in denen Marken unwissentlich für Traffic zahlen, den sie organisch erhalten hätten. Dadurch hilft AdAi Marken, Marketingbudgets zu schonen und netzwerblichen Neuwachst zu maximieren.

Wichtige Vorteile von AdAi umfassen:

– Signifikante CPC-Reduktion für unbestrittene Anzeigen: Erreichen Sie erhebliche Einsparungen bei Google Ads Markenkampagnen, ohne die Anzeigentransparenz, Klicks, Konversionen oder Einnahmen zu opfern.

– Echtzeit-Auktion Optimierung: Nutzen Sie KI-gesteuerte Erkenntnisse, um dynamisch zwischen wettbewerbsintensiven und unbestrittenen Auktionen zu unterscheiden, was optimierte Gebotsstrategien ermöglicht.

– Umfassende Wettbewerbsanalyse: Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse über Werbetreibende, die um Ihre Ziel-Keywords konkurrieren.

Das wachsende Angebot an digitalen Marketinglösungen von BrandPilot AI umfasst Spectrum IQ, eine KI-gestützte Plattform für die Entdeckung von Influencern und das Kampagnenmanagement, die Vermarktern in Unternehmen dabei hilft, leistungsstarke Mikro-Influencer zu aktivieren; Social Runway, ein Social-Media-Management-Tool, das die Planung, Optimierung und das Performance-Tracking von Inhalten über alle sozialen Kanäle hinweg vereinfacht; und vor kurzem kündigte das Unternehmen die bevorstehende Einführung seiner KI-gestützten SEO-Plattform an. Dieses neue Tool wurde für die Zusammenarbeit mit AdAi entwickelt und bietet Marken einen umfassenden Ansatz für das Suchmaschinenmarketing, indem es hochwirksame organische Möglichkeiten aufzeigt und Überschneidungen zwischen bezahlten und organischen Maßnahmen beseitigt.

Im Rahmen seines Engagements für die Transparenz im Performance Marketing wird BrandPilot AI am 17. April 2025 um 13:00 Uhr EST ein Webinar veranstalten, in dem Marketingverantwortliche erfahren, wie sie mit AdAi Verschwendung in der bezahlten Suche identifizieren und beseitigen können. Interessierte Teilnehmer können hier mehr erfahren und sich anmelden.

Über BrandPilot AI

BrandPilot AI (CSE:BPAI) ist ein Technologieunternehmen für Performance Marketing mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die einen außergewöhnlichen ROI für globale Unternehmensmarken liefern. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenkenntnis ermöglicht BrandPilot AI es Unternehmen, komplexe Werbelandschaften mit Präzision zu navigieren. Das Kernangebot des Unternehmens, AdAi, bekämpft Anzeigenverschwendung, indem es kannibalistische Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert, während Spectrum IQ Mikro-Influencer nutzt, um den ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren. Weitere Informationen über BrandPilot AI und seine KI-gestützten Marketinglösungen finden Sie unter www.brandpilot.ai

Über IAB Kanada

IAB Canada wurde 1997 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verband, der sich ausschließlich der Entwicklung und Förderung des schnell wachsenden digitalen Marketing- und Werbesektors in Kanada widmet. IAB Canada vertritt über 250 der bekanntesten und angesehensten Interessenvertreter Kanadas im Bereich der digitalen Werbung und des Marketings, darunter Werbetreibende, Werbeagenturen, Medienunternehmen, Herausgeber und Plattformen für digitale Medien, Plattformen für soziale Medien, Adtech-Anbieter und -Plattformen, Datenunternehmen, Vermarkter und Entwickler von Mobiltelefonen und Videospielen, Messunternehmen, Dienstleistungsanbieter, Bildungseinrichtungen und Regierungsverbände, die in diesem Bereich tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.iabcanada.com.

Kontaktinformationen

BrandPilot AI

Brandon Mina

Geschäftsführender Direktor

ir@brandpilot.ai

+1-519-239-6460

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Aussagen zu den Geschäftszielen des Unternehmens, der Wachstumsstrategie, den erwarteten Vorteilen der Mitgliedschaft in IAB Canada, den anticipated outcomes seiner KI-gestützten Marketinglösungen und dessen Einfluss auf das digitale Werbeökosystem umfassen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die anhaltende Einführung von künstlicher Intelligenz im Marketing, die Effektivität der Technologie des Unternehmens bei der Identifizierung und Reduzierung von Werbeineffizienzen sowie die Fähigkeit, innerhalb des IAB Canada Netzwerks Einfluss zu nehmen und zusammenzuarbeiten. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Änderungen der Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen, Wettbewerbsdruck, technologische Fortschritte und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan erfolgreich umzusetzen. Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die in dieser Fassung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen vernünftig sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als zutreffend erweisen. Die Leser werden gebeten, diese Risiken und Unsicherheiten unabhängig zu bewerten und nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu vertrauen. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung erfolgen zum Zeitpunkt des Erstellens, und soweit dies gesetzlich erforderlich ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und weist jegliche Absicht zurück, zukünftige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, unabhängig davon, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Börse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die Originalversion dieser Pressemitteilung finden Sie unter www.newsfilecorp.com/release/247897

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BrandPilot AI Inc

Brandon Mina

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 CA M5H 3P5 CA.

Kanada

email : adam@brandpilot.ao

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

