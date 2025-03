BrandPilot AI kündigt kostenloses AdAi-Audit für Google-Suchanzeigenkampagnen an

Kostenloses Audit deckt verschwendete Ausgaben in Markensuchanzeigenkampagnen auf; Partnerschaft mit Search Engine Land liefert Experteneinblicke und Live-Webinar

Toronto, Ontario–(24. März 2025) – BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) („BrandPilot“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Einführung seines kostenlosen AdAi-Audits für Google-Suchanzeigenkampagnen bekannt zu geben, einem leistungsstarken neuen Tool, das Unternehmen dabei hilft, verschwendete Werbeausgaben in unumstrittenen bezahlten Suchanzeigen zu identifizieren und zu eliminieren.

Dieses AdAi-Audit zeigt auf, wo Marken unwissentlich zu viel für Suchverkehr bezahlen – vorwiegend bei Markenkeyword-Anzeigen mit wenig oder keiner Auktionskonkurrenz. In einem Markt, in dem Unternehmen schätzungsweise 20-30% ihrer Werbebudgets [1]verschwenden, ermöglicht BrandPilots neue Lösung Marketern, die Kosten pro Klick (CPC) zu reduzieren, den Return on Ad Spend (ROAS) zu verbessern und Einsparungen in Wachstum zu reinvestieren. Mit Daten, die darauf hindeuten, dass unumstrittene Suchanzeigen einen erheblichen Teil sowohl der Marken- als auch der Nicht-Marken-Keyword-Suchen betreffen, liefert das Unternehmen ein kritisches Tool für Unternehmen, die ihre Werbebudgets maximieren wollen.

„Unternehmen verschwenden jährlich Millionen für unumstrittene und ineffiziente Keyword-Auktionen“, sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. „Unser KI-gesteuertes Audit gibt Marken die Sichtbarkeit und die Tools, die sie benötigen, um aufzuhören, zu viel zu bezahlen, und anfangen zu skalieren – ohne mehr auszugeben.“

Hauptvorteile der Google Ads-Optimierung von BrandPilot AI:

– Signifikante CPC-Reduzierung für unbestrittene Anzeigen: Erzielen Sie erhebliche Einsparungen bei Google Ads Markenkampagnen, ohne Einbußen bei Anzeigenverkehr, Klicks, Konversionen oder Umsatz.

– Auktionsoptimierung in Echtzeit: Nutzen Sie KI-gesteuerte Erkenntnisse, um dynamisch zwischen konkurrierenden und nicht konkurrierenden Auktionen zu unterscheiden und optimierte Gebotsstrategien zu ermöglichen.

– Umfassende Wettbewerbsanalyse: Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse über Werbetreibende, die um Ihre Ziel-Keywords konkurrieren.

Das AdAi-Audit ist für Unternehmen aller Größen konzipiert, von Startups bis hin zu Großunternehmen, die monatlich 10.000 USD oder mehr für Markenkeyword-Kampagnen ausgeben. Es bietet Zugang zu einer skalierbaren und benutzerfreundlichen Lösung, die sich nahtlos in Google Ads integriert, um Werbebudgets zu optimieren. Durch die Nutzung der prädiktiven Kraft von AdAi können Unternehmen der Konkurrenz voraus sein, ihren Return on Ad Spend (ROAS) verbessern und nachhaltiges Wachstum erzielen.

Suchmaschinen-Land-Kooperation: Web-Seminar + Artikel

BrandPilot AI arbeitet mit Search Engine Land, einer führenden Publikation für Suchmarketer und digitale Werbetreibende, zusammen, um am 17. April 2025 ein exklusives Webinar mit dem Titel „Die versteckten Kosten von Google Ads: Lösung des Problems unumstrittener bezahlter Suche“ zu veranstalten. Die Sitzung wird untersuchen, wie Marken unwissentlich zu viel für Keywords mit wenig oder keiner Konkurrenz ausgeben und was sie dagegen tun können.

Diese Live-Sitzung wird Einblicke von John Beresford, CRO von BrandPilot AI, und anderen Suchmaschinenmarketing-Experten bieten. Die Diskussion wird behandeln, warum Ihre CPCs ohne echte Konkurrenz aufgebläht sind, das Ausmaß der Auswirkungen auf Ihr Budget und die praktischen Strategien zur Behebung und Verhinderung von Selbstgeboten.

Datum: 17. April 2025

Zeit: 13:00 Uhr EST

Ort: Virtuell (Live-Stream)

Hier registrieren

Zusätzlich zum Webinar hat Search Engine Land einen Fachartikel veröffentlicht, der das Ausmaß und die Auswirkungen des Problems der unumstrittenen bezahlten Suche hervorhebt – und wie BrandPilot AI’s AdAi-Technologie Marken dabei hilft, CPC zu reduzieren, Selbstgebote zu eliminieren und sofortige ROI-Steigerungen freizusetzen.

Lesen Sie den vollständigen Artikel und registrieren Sie sich für das Webinar.

Über BrandPilot AI Inc.

BrandPilot AI (CSE: BPAI) ist ein Performance-Marketing-Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die außergewöhnlichen ROI für globale Unternehmensmarken liefern. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenexpertise ermöglicht BrandPilot AI Organisationen, komplexe Werbelandschaften mit Präzision zu navigieren. Das Kernangebot des Unternehmens, AdAi, bekämpft Werbeverschwendung durch die Identifizierung kannibalistischer Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen, während Spectrum IQ Micro-Influencer nutzt, um den ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren. Für weitere Informationen über BrandPilot AI und seine KI-gesteuerten Marketinglösungen besuchen Sie bitte www.brandpilot.ai.

Über Search Engine Land

Search Engine Land wurde 2006 gegründet und ist die führende Publikation für Suchmarketer und digitale Werbetreibende. Search Engine Land deckt alle Aspekte des Suchmaschinenmarketings ab – einschließlich SEO, PPC, Google, Bing und aufkommende Plattformen – und liefert täglich Nachrichten, Experteneinblicke, taktische Leitfäden und tiefgehende Analysen für Marketer, die in der sich ständig weiterentwickelnden Suchlandschaft an der Spitze bleiben wollen. Als vertrauenswürdige Quelle für Fachleute und Entscheidungsträger weltweit dient es als wichtige Ressource für die Navigation durch die Komplexitäten des Suchmaschinenmarketings.

KONTAKTINFORMATIONEN

BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

ir@brandpilot.ai

+1-888-960-2724

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Aussagen über die Geschäftsziele des Unternehmens, die Wachstumsstrategie, die erwarteten Ergebnisse seiner KI-gestützten Werbeoptimierungslösungen und die erwarteten Auswirkungen seines AdAi-Audit-Angebots und der bevorstehenden Bildungsinitiativen mit Search Engine Land umfassen können, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die fortgesetzte Einführung künstlicher Intelligenz im Marketing, die Fähigkeit des Unternehmens, messbare Kosteneinsparungen und ROAS-Verbesserungen für Werbetreibende zu erzielen, und seinen Erfolg bei der Sensibilisierung für Ineffizienzen in der bezahlten Suche durch strategische Partnerschaften und Thought Leadership. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Änderungen der Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen, Wettbewerbsdruck, technologische Fortschritte und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan erfolgreich umzusetzen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sie sich als zutreffend erweisen werden. Den Lesern wird empfohlen, diese Risiken und Unsicherheiten unabhängig zu bewerten und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Veröffentlichung wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gemacht, und sofern nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Keine Wertpapierbörse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

[1] Eine Analyse von WordStream ergab, dass das durchschnittliche Google Ads-Konto bis zu 25% seines PPC-Budgets aufgrund schlechter Zielgruppenausrichtung, Keyword-Aufblähung und mangelnder Optimierung verschwendet.

www.wordstream.com/blog/ws/2013/10/23/five-ppc-account-leakages

Um die Quellenversion dieser Pressemitteilung zu sehen, besuchen Sie bitte www.newsfilecorp.com/release/245796

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: money.tmx.com/quote/BPAI:AQL/news/6853315477237947/BrandPilot_AI_Announces_Free_AdAi_Audit_on_Google_Search_Campaigns

