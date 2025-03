Delicious Green Selection von Eva Fricke vertreibt Benjamin Leroux Vintage 2023 En Primeur

Zuwachs bei Eva Frickes Delicious Green Selection: Das Importunternehmen für nachhaltige Weine erweitert sein Sortiment um den Burgunder-Winzer Benjamin Leroux

Neue Maßstäbe im Burgund-Export: Delicious Green Selection, das von der renommierten Winzerin Eva Fricke gegründete Importunternehmen und Handelshaus für nachhaltige Weine, erweitert sein Sortiment um eine besondere Partnerschaft. Ab sofort vertreibt Delicious Green Selection die Weine des renommierten Burgunder-Winzers Benjamin Leroux En Primeur. Diese Offerte umfasst den Jahrgang 2023, der durch sein harmonisches Zusammenspiel aus konzentrierter Frucht, belebender Säure und Finesse beeindruckt. Die Auslieferung erfolgt ab Mai 2025. Mit dieser Zusammenarbeit bringt Eva Fricke die Essenz des Burgunds in ihr Portfolio und setzt weiterhin auf visionäre Winzer, die handwerkliche Tradition mit innovativer Herangehensweise vereinen. Weitere Informationen finden sich hier.

Benjamin Leroux – Meisterhafte Eleganz aus dem Burgund

Seit Jahren gilt Benjamin Leroux als einer der spannendsten Winzer des Burgunds. Trotz fehlender familiärer Wurzeln im Weinbau hat er sich einen Namen gemacht und bewirtschaftet heute 7,5 Hektar nach biologischen und biodynamischen Methoden. Bereits als junger Önologe auf der Domaine du Comte Armand in Pommard zeigte er sein außergewöhnliches Talent und setzt bis heute auf nachhaltige Prinzipien. Sein Ansatz verbindet Innovationsgeist mit partnerschaftlichem Denken, indem er sich mit anderen Winzern einen Keller in Beaune teilt und enge Beziehungen zu seinen Traubenlieferanten pflegt. Der Jahrgang 2023 spiegelt einmal mehr die Präzision und das Feingefühl des Winzers wider. Ein warmer, aber nicht extrem heißer Witterungsverlauf prägte die Vegetation, während die Lese bereits Ende August begann. Die Weine zeichnen sich durch Eleganz und Langlebigkeit aus, vergleichbar mit dem Jahrgang 2017, jedoch etwas konzentrierter. Das En Primeur Angebot umfasst unter anderem den Corton Charlemagne Grand Cru, Meursault Blangy 1er Cru La Piece Sous le Bois sowie den Clos Vougeot „Petit Maupertuis“ Grand Cru. Die Auslieferung erfolgt ab Mai 2025. Weitere Informationen finden sich hier.

Delicious Green Selection – Eine Plattform für nachhaltige Weingüter

Delicious Green Selection wurde von Eva Fricke mit dem Ziel gegründet, nachhaltig arbeitenden Weingütern eine Plattform zu bieten. Der Fokus liegt auf handwerklicher Herstellung und einem respektvollen Vertriebssystem. Das Unternehmen vertreibt aktuell eine erlesene Auswahl an Winzern aus dem Burgund, der Rhône, Spanien und den USA, die sich durch ihre Hingabe zur Natur und zur Authentizität des Terroirs auszeichnen. Pro Weingut werden gezielt herausragende Weine ins Portfolio aufgenommen. Neben Privatkunden und der gehobenen Gastronomie setzt Delicious Green Selection auf exklusive Verkostungen und Dinner mit den Winzern, um die Weine in ihrer ganzen Tiefe erlebbar zu machen.

Eva Fricke – Eine Visionärin des natürlichen Weinbaus

Eva Fricke hat sich als eine der führenden Bio-Winzerinnen etabliert und ihr Weingut im Rheingau aus eigener Kraft aufgebaut. Ihr Sortiment besteht zu 98 Prozent aus Rieslingen, die weltweit in der Spitzengastronomie geschätzt werden. Ihre Philosophie basiert auf einem tiefen Verständnis für das Terroir, den Verzicht auf Herbizide und Pestizide sowie einer konsequenten biodynamischen Bewirtschaftung. Seit 2016 ist ihr Weingut EU-Bio-zertifiziert und bei der Vegan Society registriert. Mit Delicious Green Selection erweitert sie ihren Einfluss auf den Weinmarkt und setzt neue Impulse für den nachhaltigen Handel mit Spitzenweinen.

Weitere Informationen zu Produzenten und Veranstaltungen finden sich unter www.deliciousgreen.de.

Erstklassige Rieslinge, ökologische Bewirtschaftung und höchste Qualität: Eva Fricke, die ihr 17 Hektar großes Weingut im Rheingau aus eigener Kraft aufgebaut hat, pflegt einen hohen Anspruch an sich und ihre Arbeit. 2006 gegründet, besteht ihr Portfolio heute zu 98 Prozent aus Rieslingen, die sich längst in der Welt der Spitzenweine etabliert haben. Zu den Abnehmern zählen Sterneköche und Luxushotels aus aller Welt und ihre Raritäten erzielen Spitzenpreise bei renommierten Versteigerungen. Dabei verzichtet die international gefeierte Winzerin gänzlich auf Herbizide und Pestizide, der Anbau erfolgt seit 2011 nach ökologischen Richtlinien, das Weingut ist seit 2016 EU Bio-zertifiziert. Seit 2017 ist es auch bei der „Vegan Society" registriert und im gleichen Jahr erfolgte der Beginn biodynamischer Anwendungen. Besonderen Fokus legt Eva Fricke auf das historische Erbe der Region: Die Böden und Mikroklimata, die teils sehr alten Rebstöcke und der Charakter eines jeden Weinjahres – all das bringt sie in ihren Weinen zum Ausdruck, indem sie rein handwerklich und sensibel mit dem arbeitet, was die Natur ihr vorgibt.

www.deliciousgreen.de, www.evafricke.com

