Luxus, Lido, Lagune und La Dolce Vita: Fünf exklusive Erlebnisse im Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Wer auf der Suche nach exklusiven Erlebnissen in Venedig ist, ist im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Exelsior Venice Lido Resort richtig.

Ob in den größten Suiten Venedigs übernachten, eine private Bootstour zum Sonnenuntergang unternehmen oder den Signature-Cocktail „Contemporary Red“ auf der Terrasse genießen, auf der die Filmfestspiele 1932 zum ersten Mal eröffnet wurden: Wer einen Aufenthalt im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Excelsior Venice Lido Resort bucht, darf sich auf einige exklusive Erlebnisse freuen. Besonders folgende fünf Gründe dürften den Aufenthalt auf dem Lido di Venezia unvergesslich machen:

1. Einen privaten Bootsausflug unternehmen

Leinen los am Lido: Exklusive Erlebnisse fernab der Massen bieten die Bootsausflüge mit der „Riva Aquariva“, auch genannt „Göttin des Meeres“. Die privaten Touren durch die Gewässer der venezianischen Lagune und zu den Inseln der Stadt starten und enden am Hotel Excelsior Venice Lido Resort und sind vor Ort buchbar – Kapitän und Treibstoff inklusive. Gebucht werden können folgende Pakete:

* Venedig & „La Dolce Vita“: Die achtstündige Tour durch Venedig und zu seinen umliegenden Inseln bietet die Möglichkeit, „La Dolce Vita“ im eigenen Tempo zu genießen. Nach einem Kaffee und Croissant vor dem Markusplatz geht es weiter vorbei an verschiedenen Sehenswürdigkeiten und mit einem Prosecco in der Hand zu einem exklusiven Badeplatz für eine Abkühlung zwischendurch. Abgerundet wird die Tour u.a. durch einen Besuch einer typischen Murano-Glasfabrik, die mit einer privaten Führung wartet.

* Lagoon Experience: In das Herz der venezianischen Lagune gelangen Gäste auf der vierstündigen Tour „Lagoon Experience“. Zu den Höhepunkten zählen die atemberaubenden Ausblicke auf die architektonischen Wunder und versteckten Schätze der Stadt, der Besuch historischer Inseln wie San Giorgio, Poveglia und Vignole sowie ein Halt in einer renommierten Murano-Glasfabrik.

* Luxuriöser Aperitif bei Sonnenuntergang: Einen unvergesslichen und romantischen Abend verspricht die 90-minütige Sonnenuntergangsfahrt durch die malerischen Kanäle und die Lagune von Venedig. Während die Sonne über der Adria untergeht, genießen die Passagiere feinen Prosecco, Gourmet-Snacks und die eindrucksvolle Kulisse.

2. Übernachten in den größten Suiten Venedigs

In den größten Zimmern und Suiten Venedigs übernachten? Kein Problem, denn das luxuriöse Hotel verfügt über genau diese – mit teils privaten Terrassen und imposantem Blick auf die Adria, Venedig und die Lagune. Die „Lido Two Bedroom Suite“ ist mit ihren 150 Quadratmetern die größte Suite des Refugiums und bietet Platz für bis zu sechs Gäste in absolutem Luxus. Die Suite umfasst zwei elegant ausgestattete Schlafzimmer, drei Badezimmer, die sowohl mit einer Badewanne als auch einer Dusche ausgestattet sind, sowie eine weitläufige Terrasse mit eindrucksvollem Panoramablick auf die Adria. Die imposante, aber stilvolle Einrichtung sorgt für maximalen Komfort in einer luxuriösen Atmosphäre. Die 90 Quadratmeter große, liebevoll eingerichtete „Iconic Two Bedroom Suite“ mit einer Kapazität von bis zu vier Personen verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer mit Bad und Dusche sowie eine weitläufige Terrasse und bietet einen Ausblick auf Venedig und die Lagune. Alle Zimmer und Suiten umfassen moderne Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage, ein Smart-TV, High-Speed-WLAN und kostenlosen Kaffee.

3. Den Signature-Cocktail „Contemporary Red“ probieren

Den Spirit der berühmten Filmfestspiele von Venedig auf der Zunge: Wer das erleben möchte, sollte den eigens für die Filmfestspiele von Venedig kreierten Signature-Cocktail „Contemporary Red“ von Barchef Shanti Medici probieren. Die venezianische Eleganz und internationale Aromen erhält der Cocktail durch eine raffinierte Mischung aus Everleaf Forest, einem botanischen Likör mit Noten von madagassischer Vanille und haitianischem Vetiver, kombiniert mit Rum, frischem Zitronensaft, Tomatensaft und einem Hauch Worcester-Sauce. Am besten genießen Gäste den erfrischenden Drink auf der Terrasse des Hotels mit Blick auf die Adria, auf der die Filmfestspiele 1932 zum ersten Mal eröffnet wurden.

4. Leben wie die Stars

Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele laufen, in privaten Strand-Cabanas den Tag verbringen und im selben Hotel nächtigen wie George Clooney und Co: Wer im Hotel Excelsior Venice Lido Resort Urlaub macht, lebt wie ein Star. Glamourös wird es in den exklusiven Strand-Cabanas, die jeweils mit einem bequemen Sonnenbett mit Matratze, zwei gepolsterten Liegestühlen, einem schattigen Tisch mit Sitzgelegenheiten und kostenlosem WLAN ausgestattet und nur wenige Meter vom Meer entfernt sind. Wer Lust auf Musik und Cocktails hat, sollte den hoteleigenen Beach Club nicht verpassen – dieser wurde 2024 von der „Guida ai Migliori Beach Club D’Italia“ als bester Beach Club Venetiens ausgezeichnet. Den Stars ganz nah kommen Gäste zudem während der Filmfestspiele von Venedig, ein Höhepunkt des filmischen Glamours und Prestiges, wenn Stars wie Heidi Klum, Brad Pitt und Co über den roten Teppich des Hotels schreiten. Live dabei sein können Gäste bei Buchung des „Film Festival Packages“, das einen Aufenthalt in einem Grand Deluxe Doppelzimmer, ein tägliches Buffet-Mittagessen, Frühstück für zwei Personen und die Anmietung einer Strand-Cabana umfasst. Treuen Gästen bietet das Hotel zudem exklusive Angebote wie die „Member’s Rate“, mit bevorzugtem Zugang zu den luxuriösen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen des Hotels.

5. Golf spielen – und das in Venedig!

Wer in Venedig Golfen möchte, ist im „Circolo Golf Venezia“ in Alberoni auf dem Lido richtig. Der renommierte 18-Loch-Platz gehört zu den Top Ten in Italien und verbindet sportliche Herausforderung mit atemberaubender Naturkulisse. Ausgestattet mit einem erstklassigen Clubhaus, einem Gourmet-Restaurant und einer Golfakademie bietet der Platz den Spielern aller Niveaus hervorragende Trainingsmöglichkeiten. Das Concierge-Team des Hotels Excelsior Venice Lido Resort unterstützt die Gäste bei allen Aspekten ihres Golf-Erlebnisses, einschließlich Taxi-Buchungen und Reservierungen auf dem Golfplatz, um einen reibungslosen und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten.

Weitere Informationen unter: www.hotelexcelsiorvenezia.com

Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Direkt am Strand in Venedig, am Lido di Venezia gelegen, bietet das Hotel Excelsior Venice Lido Resort einen privaten Schnellboot-Service, der die historische Lagunenstadt in nur 15 Minuten erreicht. Mit 198 eleganten und großzügigen Zimmern, darunter acht Junior-Suiten und 15 Suiten, die im klassisch maurischen Stil gestaltet sind, sowie großen Tagungs- und Veranstaltungsräumen bietet das Hotel einen maßgeschneiderten Service für Reisende. Das kulinarische Angebot im Adriatico Restaurant, der Elimar Beach Bar & Restaurant, der Blue Bar und der Pool Bar des Hotels umfasst venezianische und internationale Küche. Zudem verfügt das Hotel über private Strand-Cabanas mit Blick auf die Adria, die eine beeindruckende Kulisse für ein exklusives Badevergnügen bieten. Seit 1932 ist das Hotel Excelsior Gastgeber der weltberühmten Filmfestspiele von Venedig. www.hotelexcelsiorvenezia.com.

L+R Hotels

L+R Hotels ist eine globale, in Familienbesitz befindliche Hotelinvestment- und Management-Gesellschaft, die sich anspruchsvoller Gastlichkeit und der Schaffung langfristiger, nachhaltiger Werte verschrieben hat. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio mit rund 17.000 Zimmern in 90 Hotels in Großbritannien, Kontinentaleuropa, den USA und der Karibik. Das Portfolio umfasst Select Service Hotels, Fünf-Sterne-Hotels sowie Freizeitanlagen. Viele der Objekte befinden sich in begehrten Destinationen, darunter Monte Carlo, London, Venedig, Turks und Caicos, Los Angeles und Barcelona. Zu L+R Hotels gehören Iconic Luxury Hotels, Atlas Hotels, City Hotels und Destinations-Hotels (Country/Beach/Resort). London and Regional Group Hotel Holdings Ltd. Registered in England. Registered number 11393145. Registered office Quadrant House, Floor 6, 4 Thomas More Square, London, United Kingdom, E1W 1YW. landrhotels.com

