Mit dem Hotel Excelsior Venice Lido Resort einen kulturellen Familienurlaub in Venedig genießen

Als einziges Hotel Venedigs liegt das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Excelsior Venice Lido Resort direkt am Strand an der Adria und ermöglicht damit eine Kombination aus Strandurlaub und Städtetrip.

Ob am Strand entspannen, durch die Gassen Venedigs schlendern oder das venezianische Kultur- und Erlebnis-Angebot entdecken: Das preisgekrönte Hotel Excelsior Venice Lido Resort liegt als einziges Hotel Venedigs direkt am Strand an der Adria und ermöglicht damit eine stimmige Kombination aus entspannendem Strandurlaub und kulturellem Städtetrip – und das für Groß und Klein. Wer die Lagunenstadt erreichen möchte, kann den privaten Schnellboot-Service direkt zum Markusplatz nutzen und von dort aus das venezianische Flair genießen. Zurück im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Excelsior Venice Lido Resort entspannen Gäste in privaten Strand-Cabanas, die mit einer imposanten Kulisse, erfrischenden Getränken sowie köstlichen Snacks beeindrucken und für ein exklusives Badevergnügen sorgen. Mit dem „School Summer Passport“-Paket, welches ab 780 Euro pro Zimmer und Nacht buchbar ist, genießt die ganze Familie neben einer erholsamen Auszeit am hoteleigenen Strand ein kulturelles Erlebnis nach dem anderen.

Mit dem „School Summer Passport“-Paket ermöglicht das Hotel Excelsior Venice Lido Resort seinen Gästen, eine unvergessliche Zeit mit der ganzen Familie zu verbringen – vollgepackt mit venezianischen Erlebnissen und entspannenden Stunden am Strand. Das Paket umfasst kostenfreie Tickets zur Ausstellung „A World of Potential“ in den Procuratie Vecchie, freier Zutritt zum Guggenheim Sunday Kids‘ Workshop, welcher Kinder spielerisch an die Welt der Kunst heranführt sowie eine Führung durch verschiedene Kunstausstellungen der Biennale. Um den Aufenthalt stimmig abzurunden, warten jeden Tag eine private Strand-Cabana sowie je ein erfrischendes Freigetränk für die Eltern am Strand des Fünf-Sterne-Superior-Hotels.

„A World of Potential“ in den Procuratie Vecchie

Die Procuratie Vecchie, die Alten Prokuratien, liegt als eines der größten historischen Gebäude am Markusplatz im Zentrum Venedigs und war einst Sitz der venezianischen Baubehörde. Nach 500 Jahren wurde ein großer Teil des historischen Gebäudes nun erstmals für Besucher zugänglich gemacht. Die interaktive Ausstellung „A World of Potential“ bietet ihren Besuchern die Möglichkeit, ihre Charakterstärken und die ihrer Mitmenschen herauszufinden und daraus ihr persönliches Potential abzuleiten und zu stärken. Verschiedene Stationen erlauben es den Besuchern sich auszuprobieren, zu bewegen und zu experimentieren, was den Besuch zu einem spannenden Erlebnis für Groß und Klein macht.

Guggenheim Sunday Kids‘ Workshop

Spielerisch die Welt der Kunst erforschen und mit verschiedenen Kunsttechniken experimentieren: Die Guggenheim Sunday Kids‘ Workshop bieten für kleine Gäste im Alter von vier bis zehn Jahren ein umfassendes Erlebnis, um die venezianische Kunst anhand einzelner Werke aus der Peggy Guggenheim Collection zu entdecken. Jeder Workshop bezieht sich dabei auf ein bestimmtes Werk aus der Peggy Guggenheim Collection, welches genauer betrachtet und später als Inspiration für die eigene Kreation dient. Die Workshops finden jeden Sonntag um 15 Uhr im Peggy Guggenheim Museum statt.

Führung durch Kunstaustellungen der Biennale

Die Biennale di Venezia begeistert auch in diesem Jahr Kunst- und Kulturliebhaber aus der ganzen Welt. Verschiedene Kunstwerke, Ausstellungen und Pavillons ziehen sich vom 23. April bis 27. November durch die gesamte Lagunenstadt und verleihen ihr einen kulturellen Charme. Mit dem „School Summer Passport“-Paket können ausgewählte, für Familien passende Kunstausstellungen bei einer exklusiven Führung entdeckt werden.

Entspannung am hoteleigenen Strand

Um nach den kulturellen Eindrücken auch ein wenig Zeit zum Entspannen zu finden, erhalten Familien innerhalb des „School Summer Passport“-Pakets jeden Nachmittag eine private Strand-Cabana am hoteleigenen Strand. Für einen Frischekick sorgt zudem je ein kostenfreies Getränk nach Wahl pro Elternteil und Tag. Mit Blick auf die Adria, einem erfrischenden Getränk in der Hand und der maximalen Privatsphäre der Cabana, steht einem exklusiven Badevergnügen mit der gesamten Familie nichts mehr im Weg.

Wer das erlebnisreiche „School Summer Passport“-Paket buchen möchte, kann sich unter info@hotelexcelsiorvenezia.com an das Hotel Excelsior Venice Lido Resort wenden.

Weitere Informationen unter: www.hotelexcelsiorvenezia.com

Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Direkt am Strand in Venedig, am Lido di Venezia gelegen, bietet das Hotel Excelsior Venice Lido Resort einen privaten Schnellboot-Service, der die historische Lagunenstadt in nur 15 Minuten erreicht. Mit 196 eleganten und großzügigen Zimmern, darunter acht Junior-Suiten und 15 Suiten, die im klassisch maurischen Stil gestaltet sind, sowie großen Tagungs- und Veranstaltungsräumen bietet das Hotel einen maßgeschneiderten Service für Reisende. Das kulinarische Angebot in der Adriatico Terrace, der Elimar Beach Bar & Restaurant, der Blue Bar und der Pool Bar des Hotels umfasst venezianische und internationale Küche unter der Leitung des passionierten Küchenchefs Alessandro Ramella. Zudem verfügt das Hotel über private Strand-Cabanas mit Blick auf die Adria, die eine beeindruckende Kulisse für ein exklusives Badevergnügen bieten. Seit 1932 ist das Hotel Excelsior Gastgeber der weltberühmten Filmfestspiele von Venedig. www.hotelexcelsiorvenezia.com.

L+R Hotels

L+R Hotels ist eine globale, in Familienbesitz befindliche Hotelinvestment- und Management-Gesellschaft, die sich anspruchsvoller Gastlichkeit und der Schaffung langfristiger, nachhaltiger Werte verschrieben hat. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio mit rund 17.000 Zimmern in 90 Hotels in Großbritannien, Kontinentaleuropa, den USA und der Karibik. Das Portfolio umfasst Select Service Hotels, Fünf-Sterne-Hotels sowie Freizeitanlagen. Viele der Objekte befinden sich in begehrten Destinationen, darunter Monte Carlo, London, Venedig, Turks und Caicos, Los Angeles und Barcelona. Zu L+R Hotels gehören Iconic Luxury Hotels, Atlas Hotels, City Hotels und Destinations-Hotels (Country/Beach/Resort). London and Regional Group Hotel Holdings Ltd. Registered in England. Registered number 11393145. Registered office Quadrant House, Floor 6, 4 Thomas More Square, London, United Kingdom, E1W 1YW. landrhotels.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

uschi liebl pr GmbH

Frau Laila Wiedemann

Emil-Geis-Straße 1

81379 München

Deutschland

fon ..: +49 89 7240292-0

fax ..: +49 89 7240292-19

web ..: http://www.liebl-pr.de

email : lw@liebl-pr.de

Pressekontakt:

uschi liebl pr GmbH

Frau Laila Wiedemann

Emil-Geis-Straße 1

81379 München

fon ..: +49 89 7240292-0

email : lw@liebl-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Silberanwendungen steigen und verlangen nach mehr Silber Lena Mainoi und Stefan Carabao sind das neue musikalische Dream Team