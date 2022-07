Piedmont Lithium wird in den Russell 2000® Index aufgenommen

BELMONT, NORTH CAROLINA, 6. Juli 2022 – Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL), ein diversifizierter Marktführer in der Erschließung der für die Lieferkette der US-Elektrofahrzeughersteller essentiellen Lithiumressourcen, wurde im Rahmen der Neukonstituierung der Russell-Indizes 2022 als Mitglied in den U.S. Russell 2000® Index und in den Russell Microcap Index aufgenommen. Die Mitgliedschaft im Russell 2000® Index, die für ein Jahr gilt, basiert auf der Mitgliedschaft im marktbreiten Russell 3000® Index.

In den jedes Jahr neu zusammengestellten Russell-Indizes sind die 4.000 größten US-Aktiengesellschaften mit Stand 6. Mai enthalten und nach ihrer gesamten Marktkapitalisierung gereiht. Unternehmen, die für die Dauer eines Jahres in den Russell 3000® Index aufgenommen werden, sind automatisch auch im Large-Cap Russell 1000® Index oder im Small-Cap Russell 2000® Index abgebildet sowie in den entsprechenden Wachstums- und Wertindizes enthalten. Zu den Kriterien für eine Aufnahme in einen Russell-Index zählen für FTSE Russell in erster Linie die Unternehmensziele, die Reihung des Unternehmens im Hinblick auf seine Marktkapitalisierung sowie die Aktionärsstruktur.

Es freut uns wirklich sehr, dass wir in den U.S. Russell 2000® Index aufgenommen wurden, meint Keith Phillips, CEO von Piedmont Lithium. Eines der Ziele unserer Neudomizilierung im Jahr 2021 war es, uns für wichtige Aktienindizes zu qualifizieren, die eine Domizilierung in den Vereinigten Staaten erfordern. Piedmont-Aktien sind inzwischen in vielen Indexfonds enthalten, die unter anderem von State Street, Vanguard oder Blackrock gemanagt werden. Wir hoffen, dass diese langfristig orientierten Anleger unsere Ziele zur Steigerung des Unternehmenswertes über längere Zeiträume mittragen werden.

Die Russell-Indizes werden häufig von Investment-Managern und institutionellen Anlegern für Indexfonds und als Bezugswert für aktive Investment-Strategien verwendet. Die US-Indizes von Russell dienen als Benchmark für Vermögenswerte in Höhe von rund 12 Billiarden Dollar. Die Russell-Indizes sind Teil von FTSE Russell, einem führenden internationalen Indexanbieter.

Nähere Informationen zum Russell 2000® Index und zur Neuausrichtung der Russell-Indizes finden Sie im Abschnitt Russell Reconstitution auf der Webseite von FTSE Russell.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Erin Sanders

VP, Corporate Communications

T: +1 704 575 2549

E: esanders@piedmontlithium.com

Christian Healy/Jeff Siegel

Medienanfragen

E: Christian@dlpr.com

E: Jeff@dlpr.com

Über Piedmont Lithium Inc.

Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere hundertprozentigen Projekte Carolina Lithium und LHP-2 in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Quebec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Emissionsreduktion und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com.

Über FTSE Russell:

FTSE Russell ist ein international führender Index, der Anlegern auf der ganzen Welt innovative Benchmark-, Analyse- und Datenlösungen zur Verfügung stellt. FTSE Russell berechnet Tausende von Indizes, mit denen Märkte und Anlageklassen in über 70 Ländern gemessen und verglichen werden. Damit deckt FTSE Russell 98 % der internationalen Investmentmärkte ab.

Zahlreiche institutionelle Anleger und Privatanleger in aller Welt vertrauen auf die Indexierungserfahrung und Produkte von FTSE Russell. Die Indizes von FTSE Russell dienen derzeit als Benchmark für Vermögenswerte von rund 20 Billiarden Dollar. Seit über 30 Jahren vertrauen führende Großanleger, Asset Manager, ETF-Anbieter und Investmentbanken bei der Bewertung ihrer Anlageperformance und bei der Entwicklung von ETFs, strukturierten Produkten und indexbasierten Derivaten auf die Indizes von FTSE Russell.

Die Indexierung und Verwaltung von FTSE Russell wird von einer Reihe universeller Grundsätze geleitet. Die auf Regeln basierende, transparente Methodik bezieht ihre Informationen von unabhängigen Gruppierungen führender Marktteilnehmer. Die Entwicklung und Verwaltung der Indizes von FTSE Russell erfolgt auf Basis der höchsten Branchenstandards und im Einklang mit den Grundsätzen der International Organization of Securities Commissions (IOSCO). FTSE Russell bemüht sich darum, ein möglichst breitgestreutes und tiefgehendes Angebot mit großer Reichweite anzubieten, und richtet seinen Fokus daher vor allem auf Indexinnovationen und auf Kundenpartnerschaften.

Alleiniger Eigentümer von FTSE Russell ist die London Stock Exchange Group.

Nähere Informationen finden Sie unter www.ftserussell.com.

