  • brands4future: Internationale Plattform für coole, zukunftsfähige Mode

    Mit einem großen Fotoshooting ist die Fair-Fashion-Plattform brands4future an den Start gegangen – und setzt damit ein starkes Ausrufezeichen für moderne, verantwortungsbewusste Mode in Europa.

    BildEuropa startet in eine neue Fair-Fashion-Ära: brands4future hebt nachhaltigen Style auf das nächste Level

    Mit einem großen internationalen Fotoshooting ist die Fair-Fashion-Plattform brands4future.com offiziell an den Start gegangen – und setzt damit ein starkes Ausrufezeichen für moderne, verantwortungsbewusste Mode in Europa. Die neue Marke vereint eine kuratierte Auswahl nachhaltiger Styles aus ganz Europa und zeigt, wie cool bewusster Konsum heute aussehen kann: ästhetisch-modern, nachhaltig gedacht und trotzdem leistbar.

    brands4future steht für einen frischen, zeitgeistigen Look, der klare Haltung zeigt: Gegen Fast Fashion. Für Style mit Sinn.

    Martina Gleissenebner-Teskey: Pionierin für bewusste Mode

    Initiiert wurde das Projekt von Martina Gleissenebner-Teskey – internationales Model, Trainerin, Coach und eine der prägendsten Stimmen für Nachhaltigkeit in der Modebranche. Für das Launch-Shooting inszenierte sie gemeinsam mit ihrer Tochter Lou-Anne, die hier erstmals ihr Talent als Kreativdirektorin unter Beweis stellte, sowie vier professionellen Models aus Deutschland und Österreich die neue Kollektion nachhaltiger europäischer Marken und Shops.

    Gleissenebner-Teskey bringt eine außergewöhnliche Historie mit: Teil der internationalen Modelära der 1990er, Vertreterin österreichischer NGOs bei der UN-Versammlung Rio+5 und Organisatorin der ersten Messe für nachhaltige Lebensstile (Oekostyle 1998). Später wurde sie durch Germany’s Next Topmodel einem breiten Publikum bekannt – als erstes Best-Ager-Model, das das Finale erreichte, und als starke Stimme für Diversität und Haltung.

    Heute zählt sie zu den führenden Persönlichkeiten, die zeigen, wie moderne Werte in der Mode gelebt werden können.

    Cool, fair, europäisch: 13 nachhaltige Labels zeigen, wie Zukunft geht von europäischen Designer:innen. Eine kuratierte Kollektion, die moderne Ästhetik, faire Produktion und verantwortungsvolle Materialien verbindet.

    „Diese Labels stehen für einen neuen europäischen Style: fair produziert, modern tragbar und richtig cool“, erklärt Gleissenebner-Teskey. „Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr. brands4future zeigt, dass bewusstes Design lässig, zeitgemäß und leistbar sein kann – ohne Kompromisse bei Stil oder Haltung.“

    Der offizielle Launch fand am 15. November 2025 statt und markiert einen wichtigen Moment für die europäische Mode: Nachhaltige Fashion ist angekommen – und sie setzt neue Trends.

    Bildmaterial kann unter office@martina@gleissenebner-teskey.com angefordert werden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    The Personality Institute by Martina Gleissenebner-Teskey e.U.
    Frau Martina Gleissenebner-Teskey
    Reichergasse 138
    3400 Klosterneuburg
    Österreich

    fon ..: +436643999351
    web ..: https://martina-gleissenebner-teskey.com/
    email : office@martina-gleissenebner-teskey.com

