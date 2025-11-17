  • Virtimo AG startet VIMPAS: Neuer Cloud-Service für Prozesse der Marktkommunikation

    VIMPAS vereinfacht die regelkonforme Prozessabwicklung für Marktteilnehmende im Energiemarkt.

    BildBerlin, 17.11.2025 | Die Virtimo AG gibt den Launch von VIMPAS [Virtimo Market Processes as a Service] bekannt. Als cloud-basierter Nachfolger des etablierten MPM [Market Process Manager] bietet VIMPAS die Abwicklung regulatorischer Marktkommunikationsprozesse als voll gemanagten Service. Virtimo übernimmt dabei den kompletten technischen Betrieb inklusive der Infrastruktur und sorgt für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fachprozesse, um Kund:innen in der Energiebranche maximal zu entlasten.

    Die hohe Regulierungsdichte und die regelmäßigen Anpassungen im deutschen Energiemarkt stellen Unternehmen vor enorme Herausforderungen. VIMPAS wurde entwickelt, um diese Komplexität für die Marktteilnehmenden signifikant zu reduzieren und eine stets regelkonforme Prozessabwicklung sicherzustellen.

    Ob bei der Belieferung von Kund:innen mit Strom und Gas [GPKE, GeLi Gas], im Messwesen [WiM] oder bei der Abwicklung von Stammdatenänderungen – VIMPAS beherrscht die weite Prozesslandschaft der deutschen Marktkommunikation. Damit bietet der Service eine entscheidende Arbeitserleichterung für Lieferanten, Netzbetreiber und Messstellenbetreiber und optimiert die zuverlässige Abwicklung ihrer energiewirtschaftlichen Kernprozesse.

    VIMPAS fügt sich nahtlos in das etablierte Service-Portfolio von Virtimo für die Energiewirtschaft ein. Es arbeitet Hand in Hand mit VICOS [Virtimo Communication Service], der zuverlässig und performant die technische Abwicklung der Marktkommunikation übernimmt. Abgerundet wird das Angebot durch VIPUSH [Virtimo Publication Service Hub] zur gesetzeskonformen Veröffentlichung von Transparenzdaten.

    Weitere Informationen zu VIMPAS unter virtimo.de/vimpas

    Die Virtimo AG ist Softwareherstellerin und IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2010 arbeiten heute rund 120 Expert:innen für Virtimo in den Themenfeldern Softwareentwicklung, Consulting, Digitale Transformation, Systemintegration, Prozessautomatisierung, Cloud Services sowie der Konzeption und Umsetzung fachspezifischer Applikationen. Besonderes Augenmerk legt Virtimo auf die IT-Sicherheit, die sich als integraler Bestandteil durch alle Themenfelder und Prozesse zieht. Der Branchenschwerpunkt liegt in der Energiewirtschaft, darüber hinaus ist Virtimo für Kund:innen der Bereiche Automobil, Technik, Versicherungen und Handel tätig. Mehr unter virtimo.de

